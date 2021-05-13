https://ria.ru/20210513/dgtu-1732007353.html

Ученые предложили способ безопасной заморозки спермы рыб

Ученые предложили способ безопасной заморозки спермы рыб

Новые методики замораживания спермы рыб с применением механических колебаний и низкочастотных токов предложили ученые Южного научного центра Российской академии РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T09:00

2021-05-13T09:00

2021-05-13T09:00

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

донской государственный технический университет

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Новые методики замораживания спермы рыб с применением механических колебаний и низкочастотных токов предложили ученые Южного научного центра Российской академии наук (ЮНЦ РАН) и Донского государственного технического университета (ДГТУ). Такие технологии позволят повысить выживаемость биоматериала самцов аквакультур после температурного шока и спасти редкие, исчезающие виды рыб, считают специалисты. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Специалисты ЮНЦ РАН и ДГТУ предложили новую методику проведения криоконсервации (замораживания) семенной жидкости рыб-самцов: акустико-механическое воздействие на используемый биоматериал.По словам ученых, замороженный биоматериал хранится в жидком азоте при температуре –196℃. Чтобы репродуктивная клетка не погибла при криоконсервации, в нее добавляется протектор – определенная химическая смесь. Для более быстрого проникновения жидкости в клетку, разработчики используют разные электрофизические методы: низкочастотные токи и определенные механические колебания."Мы выдвинули гипотезу, согласно которой акустико-механическое воздействие на биологический материал создаст условия для быстрого проникновения протектора внутрь клетки и облегчит процесс замораживания и выживаемость после заморозки", – рассказала Пономарева.Задача глубокой заморозки – сохранить репродуктивную клетку, чтобы потом она смогла участвовать в оплодотворении. Электрофизическое воздействие позволит спасти и восстановить редкие, исчезающие виды рыб; сохранить биологическое разнообразие, считают эксперты."Замороженный биоматериал с высокой степенью выживаемости репродуктивных клеток можно использовать для сохранения и возрождения популяций редких и исчезающих видов рыб", – отметила Пономарева.В рамках первого этапа исследования ученые планируют создать теоретические механические модели акустическо-механического воздействия на процессы криоконсервации и на конечные результаты заморозки и хранения биоматериалов. Также будут разработаны компьютерные программы и модуль интеллектуального управления процессом пробоподготовки к замораживанию с применением пьезоактуаторов (специальные электроприводы).Исследования проводятся при поддержке гранта Российского научного фонда по приоритетному направлению "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами".

https://ria.ru/20201109/sfu-1583398960.html

https://ria.ru/20210131/sparivanie-1595172706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, донской государственный технический университет