https://ria.ru/20210513/detsad-1732217294.html

Ребенок сбежал из частного детского сада в Москве

Ребенок сбежал из частного детского сада в Москве

Следователи организовали проверку частного детского сада в Москве, который самовольно покинул малолетний ребенок, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T21:08

2021-05-13T21:08

2021-05-13T21:09

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Следователи организовали проверку частного детского сада в Москве, который самовольно покинул малолетний ребенок, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.По ее словам, 13 мая мальчик 2018 года рождения, находясь под присмотром в частном детском саду по улице Митинской, самовольно покинул территорию учреждения. Местные жители обратили внимание на ребенка, находящегося на улице без присмотра взрослых, и обратились в правоохранительные органы."Организована доследственная проверка", - сказала Иванова.Сейчас ребенок находится с родителями, его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/1599511344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия