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Ребенок сбежал из частного детского сада в Москве
Ребенок сбежал из частного детского сада в Москве
Следователи организовали проверку частного детского сада в Москве, который самовольно покинул малолетний ребенок, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T21:08
2021-05-13T21:08
2021-05-13T21:09
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Следователи организовали проверку частного детского сада в Москве, который самовольно покинул малолетний ребенок, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.По ее словам, 13 мая мальчик 2018 года рождения, находясь под присмотром в частном детском саду по улице Митинской, самовольно покинул территорию учреждения. Местные жители обратили внимание на ребенка, находящегося на улице без присмотра взрослых, и обратились в правоохранительные органы."Организована доследственная проверка", - сказала Иванова.Сейчас ребенок находится с родителями, его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавила она.
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия