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Дерипаска ответил на слова Мишустина о жадном бизнесе
Дерипаска ответил на слова Мишустина о жадном бизнесе
Совладелец En+ и "Русала" Олег Дерипаска ответил премьер-министру Михаилу Мишустину, заявившему, что жадность некоторых предпринимателей из России привела к... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T17:04
2021-05-13T18:41
россия
михаил мишустин
олег дерипаска
экономика
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Совладелец En+ и "Русала" Олег Дерипаска ответил премьер-министру Михаилу Мишустину, заявившему, что жадность некоторых предпринимателей из России привела к росту цен на продукты. "Ну это тоже инструмент, такие вербальные инвестиции", — сказал бизнесмен во время заседания наблюдательного совета Института экономики роста имени Столыпина, комментируя слова премьера.Дерипаска вспомнил случай с компанией "Мечел" в 2008 году, когда основной акционер Игорь Зюзин не появился на совещании по росту цен на металлы и уголь. Бывший тогда премьер-министром Владимир Путин отметил, что бизнесмен "вдруг заболел", и посоветовал ему "как можно быстрее поправиться" — "иначе к нему доктора придется послать и зачистить все эти проблемы". После этого "Мечел" подешевел на пять миллиардов долларов."Вопрос теперь &lt;...&gt;, какой следующий будет вариант обсуждения: у доктора, или, так сказать, какая-то цивилизованная форма", — заявил Дерипаска.По его словам, "всегда проще делить доходы" и "очень тяжело нагружать бизнес расходами". Дерипаска отметил, что Мишустин высказал правильные мысли и бизнес всегда готов обсуждать варианты решения проблемы.При этом, как указал миллиардер, бизнесменов интересует, как будут регулировать вывод дивидендов за рубеж. Он также призвал создать такие условия, чтобы компаниям было выгодно вкладывать в развитие отечественной экономики.Накануне Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год, назвал жадность некоторых производителей и торговых сетей одной из причин роста цен на продукты. По его мнению, предприниматели подняли цены вслед за мировыми, чтобы не упустить прибыль. При этом Мишустин подчеркнул, что у правительства есть возможность обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе.Премьер также обратил внимание на вывод дивидендов из России. Он пообещал принять меры, чтобы объемы выводимых средств не превышали кратно суммы налогов. В декабре 2020-го правительство разработало комплекс мер из-за удорожания на продовольственном рынке. В их числе — соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Изначально решение принималось до 1 апреля нынешнего года, но впоследствии сроки продлили: для сахара договоренности будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября.
https://ria.ru/20210512/titov-1731959639.html
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россия, михаил мишустин, олег дерипаска, экономика

Дерипаска ответил на слова Мишустина о жадном бизнесе

17:04 13.05.2021 (обновлено: 18:41 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Совладелец En+ и "Русала" Олег Дерипаска ответил премьер-министру Михаилу Мишустину, заявившему, что жадность некоторых предпринимателей из России привела к росту цен на продукты.
"Ну это тоже инструмент, такие вербальные инвестиции", — сказал бизнесмен во время заседания наблюдательного совета Института экономики роста имени Столыпина, комментируя слова премьера.
Дерипаска вспомнил случай с компанией "Мечел" в 2008 году, когда основной акционер Игорь Зюзин не появился на совещании по росту цен на металлы и уголь. Бывший тогда премьер-министром Владимир Путин отметил, что бизнесмен "вдруг заболел", и посоветовал ему "как можно быстрее поправиться" — "иначе к нему доктора придется послать и зачистить все эти проблемы". После этого "Мечел" подешевел на пять миллиардов долларов.
"Вопрос теперь <...>, какой следующий будет вариант обсуждения: у доктора, или, так сказать, какая-то цивилизованная форма", — заявил Дерипаска.
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По его словам, "всегда проще делить доходы" и "очень тяжело нагружать бизнес расходами". Дерипаска отметил, что Мишустин высказал правильные мысли и бизнес всегда готов обсуждать варианты решения проблемы.
При этом, как указал миллиардер, бизнесменов интересует, как будут регулировать вывод дивидендов за рубеж. Он также призвал создать такие условия, чтобы компаниям было выгодно вкладывать в развитие отечественной экономики.
Накануне Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год, назвал жадность некоторых производителей и торговых сетей одной из причин роста цен на продукты. По его мнению, предприниматели подняли цены вслед за мировыми, чтобы не упустить прибыль. При этом Мишустин подчеркнул, что у правительства есть возможность обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе.
Премьер также обратил внимание на вывод дивидендов из России. Он пообещал принять меры, чтобы объемы выводимых средств не превышали кратно суммы налогов.
В декабре 2020-го правительство разработало комплекс мер из-за удорожания на продовольственном рынке. В их числе — соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Изначально решение принималось до 1 апреля нынешнего года, но впоследствии сроки продлили: для сахара договоренности будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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РоссияМихаил МишустинОлег ДерипаскаЭкономика
 
 
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