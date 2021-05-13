https://ria.ru/20210513/demonstratsiya-1732225614.html

В Париже запретили демонстрацию в поддержку Палестины

В Париже запретили демонстрацию в поддержку Палестины

Префект полиции Парижа постановил запретить демонстрацию в поддержку Палестины, запланированную в городе на 15 мая. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T22:55

2021-05-13T22:55

2021-05-13T22:55

исламский джихад

иерусалим

хамас

восточный иерусалим

париж

в мире

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ПАРИЖ, 13 мая - РИА Новости. Префект полиции Парижа постановил запретить демонстрацию в поддержку Палестины, запланированную в городе на 15 мая."По запросу министра внутренних дел (Франции) префект полиции издал приказ, запрещающий демонстрацию, которая была заявлена на субботу, 15 мая", - говорится в размещенном в Twitter сообщении префектуры полиции Парижа.В четверг на площади Республики во французской столице прошла акция в поддержку Палестины. Демонстрация проходила мирно, в ней участвовали десятки человек.В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей.Вечером 10 мая резко обострилась ситуация на границе Израиля и сектора Газа - с тех пор почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. В ответ Израиль нанес авиаудары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 87 человек.Утром 13 мая около 100 тысяч мусульман-палестинцев пришли на праздничную молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме по случаю окончания священного месяца Рамадан. Верующие смогли провести молитву в этой мечети вопреки попыткам израильских силовиков ограничить к ней доступ на фоне столкновений в городе и эскалации на границе с сектором Газа.

https://ria.ru/20210513/pogibshie-1732223970.html

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исламский джихад, иерусалим, хамас, восточный иерусалим, париж, в мире