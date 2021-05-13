Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/demonstratsiya-1732225614.html
В Париже запретили демонстрацию в поддержку Палестины
В Париже запретили демонстрацию в поддержку Палестины
Префект полиции Парижа постановил запретить демонстрацию в поддержку Палестины, запланированную в городе на 15 мая. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T22:55
2021-05-13T22:55
исламский джихад
иерусалим
хамас
восточный иерусалим
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155188/33/1551883367_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9dd699f3b4d08373b40c70b03133859f.jpg
ПАРИЖ, 13 мая - РИА Новости. Префект полиции Парижа постановил запретить демонстрацию в поддержку Палестины, запланированную в городе на 15 мая."По запросу министра внутренних дел (Франции) префект полиции издал приказ, запрещающий демонстрацию, которая была заявлена на субботу, 15 мая", - говорится в размещенном в Twitter сообщении префектуры полиции Парижа.В четверг на площади Республики во французской столице прошла акция в поддержку Палестины. Демонстрация проходила мирно, в ней участвовали десятки человек.В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей.Вечером 10 мая резко обострилась ситуация на границе Израиля и сектора Газа - с тех пор почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. В ответ Израиль нанес авиаудары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 87 человек.Утром 13 мая около 100 тысяч мусульман-палестинцев пришли на праздничную молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме по случаю окончания священного месяца Рамадан. Верующие смогли провести молитву в этой мечети вопреки попыткам израильских силовиков ограничить к ней доступ на фоне столкновений в городе и эскалации на границе с сектором Газа.
https://ria.ru/20210513/pogibshie-1732223970.html
иерусалим
восточный иерусалим
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155188/33/1551883367_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_8120eaa51b6c12826ce86ef4642e6456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
исламский джихад, иерусалим, хамас, восточный иерусалим, париж, в мире

В Париже запретили демонстрацию в поддержку Палестины

22:55 13.05.2021
 
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПоследствия беспорядков в ходе акции "желтых жилетов" в Париже. 17 марта 2019
Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 мая - РИА Новости. Префект полиции Парижа постановил запретить демонстрацию в поддержку Палестины, запланированную в городе на 15 мая.
"По запросу министра внутренних дел (Франции) префект полиции издал приказ, запрещающий демонстрацию, которая была заявлена на субботу, 15 мая", - говорится в размещенном в Twitter сообщении префектуры полиции Парижа.
В четверг на площади Республики во французской столице прошла акция в поддержку Палестины. Демонстрация проходила мирно, в ней участвовали десятки человек.
В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей.
Вечером 10 мая резко обострилась ситуация на границе Израиля и сектора Газа - с тех пор почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. В ответ Израиль нанес авиаудары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 87 человек.
Утром 13 мая около 100 тысяч мусульман-палестинцев пришли на праздничную молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме по случаю окончания священного месяца Рамадан. Верующие смогли провести молитву в этой мечети вопреки попыткам израильских силовиков ограничить к ней доступ на фоне столкновений в городе и эскалации на границе с сектором Газа.
Израильский авиаудар по Газе - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
22:24
Число погибших от израильских ударов палестинцев превысило сто человек
 
Исламский джихадИерусалимХамасВосточный ИерусалимПарижВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:52СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
02:37Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу
02:13Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу
02:12Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
02:11Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание
02:10Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе
02:01Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
01:45Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ
01:29Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
01:11К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
01:11Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
01:08Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье
01:07AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике
00:58Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
00:52Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном
00:42Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 109
00:39Прокуратура может оспорить домашний арест Медведчука
00:38Нетаньяху: операция в Газе будет продолжаться сколько потребуется
00:34Пожилая израильтянка погибла после падения по дороге в бомбоубежище
00:29Жители сектора Газа у границы с Израилем покидают дома
Лента новостейМолния