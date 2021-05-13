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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210513/degeneres-1732086557.html
Американская ведущая Эллен Дедженерес решила закрыть свое ток-шоу
Американская ведущая Эллен Дедженерес решила закрыть свое ток-шоу
Одна из самых узнаваемых личностей американского телевидения, ведущая Эллен ДеДженерес решила, что предстоящий сезон ее ток-шоу станет последним, пишет издание... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T11:35
2021-05-13T11:35
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Одна из самых узнаваемых личностей американского телевидения, ведущая Эллен ДеДженерес решила, что предстоящий сезон ее ток-шоу станет последним, пишет издание Hollywood Reporter.Телеведущая заявила, что шоу закончится на 19-м сезоне - в 2022 году. Во вторник она сообщила об этом своим сотрудникам, а в четверг намерена обсудить эту новость на своем шоу с другой известной ведущей - Опрой Уинфри.В прошлом году портал BuzzFeed опубликовал статьи, в которых анонимные сотрудники обвинили Дедженерес в токсичной атмосфере на рабочем месте, а также в том, что сталкивались с расизмом и устрашением. После этого ведущая извинилась и пообещала сделать это рабочее место таким, где "ко всем будут относиться с уважением".
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эллен дедженерес, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, buzzfeed, звезды, опра уинфри

Американская ведущая Эллен Дедженерес решила закрыть свое ток-шоу

11:35 13.05.2021
 
© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloАмериканская актриса, комедиантка и телеведущая Эллен ДеДженерес
Американская актриса, комедиантка и телеведущая Эллен ДеДженерес - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Одна из самых узнаваемых личностей американского телевидения, ведущая Эллен ДеДженерес решила, что предстоящий сезон ее ток-шоу станет последним, пишет издание Hollywood Reporter.
Телеведущая заявила, что шоу закончится на 19-м сезоне - в 2022 году. Во вторник она сообщила об этом своим сотрудникам, а в четверг намерена обсудить эту новость на своем шоу с другой известной ведущей - Опрой Уинфри.
"Когда вы творческий человек, вам постоянно нужно, чтобы перед вами стоял вызов - и каким бы великолепным и увлекательным ни было это шоу, оно больше не является вызовом", - заявила изданию ведущая.
В прошлом году портал BuzzFeed опубликовал статьи, в которых анонимные сотрудники обвинили Дедженерес в токсичной атмосфере на рабочем месте, а также в том, что сталкивались с расизмом и устрашением. После этого ведущая извинилась и пообещала сделать это рабочее место таким, где "ко всем будут относиться с уважением".
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