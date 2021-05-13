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Американская ведущая Эллен Дедженерес решила закрыть свое ток-шоу

Американская ведущая Эллен Дедженерес решила закрыть свое ток-шоу

Одна из самых узнаваемых личностей американского телевидения, ведущая Эллен ДеДженерес решила, что предстоящий сезон ее ток-шоу станет последним, пишет издание... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T11:35

2021-05-13T11:35

2021-05-13T11:35

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Одна из самых узнаваемых личностей американского телевидения, ведущая Эллен ДеДженерес решила, что предстоящий сезон ее ток-шоу станет последним, пишет издание Hollywood Reporter.Телеведущая заявила, что шоу закончится на 19-м сезоне - в 2022 году. Во вторник она сообщила об этом своим сотрудникам, а в четверг намерена обсудить эту новость на своем шоу с другой известной ведущей - Опрой Уинфри.В прошлом году портал BuzzFeed опубликовал статьи, в которых анонимные сотрудники обвинили Дедженерес в токсичной атмосфере на рабочем месте, а также в том, что сталкивались с расизмом и устрашением. После этого ведущая извинилась и пообещала сделать это рабочее место таким, где "ко всем будут относиться с уважением".

https://ria.ru/20210316/selfi-1601210895.html

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