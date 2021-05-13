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Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
Если с флеш-носителя исчезли важные данные, есть несколько способов восстановить их самостоятельно, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T02:16
2021-05-13T02:16
евгений кашкин
россия
технологии
общество
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Если с флеш-носителя исчезли важные данные, есть несколько способов восстановить их самостоятельно, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин."Если вы увидели, что после подключения носителя к компьютеру на флешке не отображается часть или все данные полностью — не предпринимайте никаких действий. Удалять и копировать что-либо строго нельзя: в таком случае флешка может не подлежать восстановлению, или же копируемые файлы исчезнут без возврата", - предостерег он.Проверить, исправна ли флешка, можно с помощью другого компьютера. Если ситуация повторится – виноват именно носитель. Есть ряд приложений, способных оживить флешку, сохранив данные не на нее, а на другое устройство. Затем можно отформатировать флешку и проверить ее на вирусы. Серьезный ремонт флеш-носителя выполняют в сервисных центрах, добавил Кашкин
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евгений кашкин, россия, технологии, общество

Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки

02:16 13.05.2021
 
© Fotolia / Oleksandr DelykФлешка
Флешка - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Fotolia / Oleksandr Delyk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Если с флеш-носителя исчезли важные данные, есть несколько способов восстановить их самостоятельно, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.
"Если вы увидели, что после подключения носителя к компьютеру на флешке не отображается часть или все данные полностью — не предпринимайте никаких действий. Удалять и копировать что-либо строго нельзя: в таком случае флешка может не подлежать восстановлению, или же копируемые файлы исчезнут без возврата", - предостерег он.
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Проверить, исправна ли флешка, можно с помощью другого компьютера. Если ситуация повторится – виноват именно носитель. Есть ряд приложений, способных оживить флешку, сохранив данные не на нее, а на другое устройство. Затем можно отформатировать флешку и проверить ее на вирусы. Серьезный ремонт флеш-носителя выполняют в сервисных центрах, добавил Кашкин
 
Евгений КашкинРоссияТехнологииОбщество
 
 
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