https://ria.ru/20210513/dannye-1732052283.html

Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки

Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки

Если с флеш-носителя исчезли важные данные, есть несколько способов восстановить их самостоятельно, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T02:16

2021-05-13T02:16

2021-05-13T02:16

евгений кашкин

россия

технологии

общество

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Если с флеш-носителя исчезли важные данные, есть несколько способов восстановить их самостоятельно, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин."Если вы увидели, что после подключения носителя к компьютеру на флешке не отображается часть или все данные полностью — не предпринимайте никаких действий. Удалять и копировать что-либо строго нельзя: в таком случае флешка может не подлежать восстановлению, или же копируемые файлы исчезнут без возврата", - предостерег он.Проверить, исправна ли флешка, можно с помощью другого компьютера. Если ситуация повторится – виноват именно носитель. Есть ряд приложений, способных оживить флешку, сохранив данные не на нее, а на другое устройство. Затем можно отформатировать флешку и проверить ее на вирусы. Серьезный ремонт флеш-носителя выполняют в сервисных центрах, добавил Кашкин

https://ria.ru/20201229/telefon-1591406531.html

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2021

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евгений кашкин, россия, технологии, общество