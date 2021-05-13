https://ria.ru/20210513/daniya-1732171749.html
МИД прокомментировал дело о шпионаже против россиянина в Дании
МИД прокомментировал дело о шпионаже против россиянина в Дании
Осуждение российского ученого Алексея Никифорова в Дании по обвинению в работе на спецслужбы РФ будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T16:40
2021-05-13T16:40
2021-05-13T16:50
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Осуждение российского ученого Алексея Никифорова в Дании по обвинению в работе на спецслужбы РФ будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Десятого мая суд города Ольборг приговорил Никифорова к 3 годам лишения свободы по обвинению в работе на российские спецслужбы."Мы рассматриваем решение суда как яркий пример антироссийской кампании, которая в последнее время охватила официальный Копенгаген и в целом Запад. Попытки руководства страны в любом вопросе отыскать так называемый "российский след" теперь дошли и до наших соотечественников, которые на законных основаниях занимались и занимаются научной деятельностью на территории королевства. Подобная активность датских спецслужб очень похожа на "охоту на ведьм", она ставит под удар работу российских ученых в Дании, наносит ущерб научно-техническому сотрудничеству и неизбежно будет влиять еще более негативные последствия для двухсторонних отношений, и без того омраченных неконструктивной позицией официального Копенгагена" - сказала она на брифинге в четверг.
https://ria.ru/20210511/chekhiya-1730752756.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дания, в мире