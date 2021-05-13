https://ria.ru/20210513/chaes-1732058512.html

На ЧАЭС возобновились ядерные реакции

На ЧАЭС возобновились ядерные реакции

Ученые предупредили о новых ядерных реакциях в Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает журнал Science. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T02:07

2021-05-13T02:07

2021-05-13T03:21

александр уваров

авария на чернобыльской аэс

чернобыльская аэс

украина

в мире

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Ученые предупредили о новых ядерных реакциях в Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает журнал Science.Как указали специалисты, в массе уранового топлива, которое похоронено в глубине реакторного зала станции, вновь начинаются процессы деления. "Это как тлеющие угли в мангале", — предупредил один из специалистов, химик Нил Хайят.После аварии над четвертым энергоблоком электростанции соорудили саркофаг из стали и бетона — "Укрытие". Однако через него внутрь попадала вода, которая замедляет нейтроны и увеличивает шансы на деление урановых ядер. Сильные дожди приводили к резкому росту числа нейтронов. Для устранения этого недостатка в 2016 году над "Укрытием" построили Новый безопасный конфайнмент (НБК), благодаря чему количество нейтронов в большинстве точек "Укрытия" остается стабильным или даже уменьшается. Однако сейчас нейтроны начали появляться и накапливаться в нескольких новых местах, а в одном из помещений АЭС их количество почти удвоилось за четыре года.Хайят указал, что данную угрозу нельзя игнорировать. По его словам, реакции деления в этом участке могут ускориться в прогрессии, что может привести к неконтролируемому выбросу ядерной энергии.Реакция НАН УкраиныСпециалисты Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины подтвердили, что после возведения нового безопасного конфайнмента (НБК) над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС более четырех лет наблюдается рост плотности потока нейтронов в одном из подреакторных помещений."На сегодняшний день этот рост не превышает установленных пределов безопасности", — говорится в заявлении.По словам ученых, увеличение плотности потока нейтронов внутри объекта после установки нового саркофага было предсказуемым. На основании прогнозных оценок ожидается, что такая тенденция будет наблюдаться и в дальнейшем.Под реактором действительно есть некоторые скопления топливосодержащих материалов, которые несут потенциальную опасность из-за предполагаемой "двухслойной пористой структуры" застывшей лавы, уточняют эксперты института. Однако, как говорится в материале, украинские специалисты не могут корректно отслеживать эти процессы, поскольку им на это не выделили средств.Мнения экспертовСитуация на ЧАЭС никак не угрожает новой катастрофой, а появление информации о росте нейтронного потока на аварийном энергоблоке, видимо, было связано с необходимостью широко рассказать общественности о недофинансировании на Украине программы мониторинга обстановки в районе разрушенного реактора, считает главный редактор портала Atominfo.ru Александр Уваров."Никакой реальной, тем более катастрофической опасности ситуация на Чернобыльской АЭС не представляет, и сами украинские ученые это подчеркивают. Ну а нейтроны, как известно, появляются даже в реакциях спонтанного деления ядер природного урана", - сказал Уваров РИА Новости.Специалист обратил внимание на слова в сообщении Института проблем безопасности АЭС, что на данный момент программа мониторинга состояния топливных масс в помещениях аварийного энергоблока, разработанная в институте еще в 2016 году, "не обеспечена соответствующими ресурсами для реализации"."Поэтому, на мой взгляд, эта тема с нейтронными потоками возникла в результате, что называется, спора хозяйствующих субъектов", - сказал Уваров.В свою очередь, доктор технических наук Владимир Кузнецов в беседе с RT отметил, что подобные процессы на атомной электростанции не прекращались. Подреакторные помещения, в которых обнаружили ядерное деление, — самые грязные после аварии на ЧАЭС. Масса в виде расплавов различных радионуклидов и конструкционных элементов протекала как раз через них, а затем опускалась ниже, уточнил Кузнецов."Естественно, все радионуклиды, которые были в ядерном реакторе, они поучаствовали во всех этих расплавах, продолжают там находиться и будут продолжать там находиться. Так это будет до тех пор, пока они все не распадутся, а это тысячелетия", — пояснил специалист.

https://ria.ru/20210426/chernobyl-1729913965.html

https://ria.ru/20210426/chernobyl-1730063704.html

https://ria.ru/20210426/chernobyl-1730065851.html

https://ria.ru/20210426/geroy-1729944431.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр уваров, авария на чернобыльской аэс, чернобыльская аэс, украина, в мире