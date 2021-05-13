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Чадский министр назвал Россию союзником в борьбе с терроризмом
Чадский министр назвал Россию союзником в борьбе с терроризмом
Чад и Россия "находятся в одном окопе" в борьбе против международного терроризма, заявил в интервью РИА Новости министр по делам национального примирения и... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T09:18
2021-05-13T09:18
аш-шейх ибн умар
россия
идрис деби
чад
нджамена
в мире
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КАИР, 13 мая – РИА Новости. Чад и Россия "находятся в одном окопе" в борьбе против международного терроризма, заявил в интервью РИА Новости министр по делам национального примирения и диалогу Чада Аш-Шейх Ибн Умар."Мы с Россией находимся в одном окопе, потому что когда-то мы пострадали от одного и того же врага - экстремистских исламистских группировок, которые нацеливались как на Чад, так и на Россию. У нас был некоторый консенсус в определении источника опасности, который угрожает всем нам", - сказал министр.Ранее министр иностранных дел Чада Махамат Зэн Шериф заявил РИА Новости, что Чад рассчитывает на помощь РФ в противодействии терроризму в Африке. Глава чадского МИД также рассказал, что 90% вооружения армии страны - российские, включая самолеты и тяжелую технику, а сотни чадских офицеров проходят обучение в российских военных вузах.Армия Чада уже несколько лет ведет в районе ливийской границы бои с повстанческой группировкой FACT, лидером которой является Мохамед Махди Али. Власти в Нджамене называют членов группировки преступниками и людьми вне закона, отказываясь от переговоров с ними.Военные в Чаде после гибели 20 апреля 68-летнего президента Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года, заявили о роспуске парламента и правительства и формировании Переходного военного совета для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период продлится полтора года, после чего пройдут выборы.
https://ria.ru/20210513/chad-1732069791.html
https://ria.ru/20210513/chad-1732069564.html
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аш-шейх ибн умар, россия, идрис деби, чад, нджамена, в мире

Чадский министр назвал Россию союзником в борьбе с терроризмом

09:18 13.05.2021
 
© REUTERS / StringerТанк на улице в районе президентского дворца в столице Чада Нджамене
Танк на улице в районе президентского дворца в столице Чада Нджамене - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© REUTERS / Stringer
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КАИР, 13 мая – РИА Новости. Чад и Россия "находятся в одном окопе" в борьбе против международного терроризма, заявил в интервью РИА Новости министр по делам национального примирения и диалогу Чада Аш-Шейх Ибн Умар.
"Мы с Россией находимся в одном окопе, потому что когда-то мы пострадали от одного и того же врага - экстремистских исламистских группировок, которые нацеливались как на Чад, так и на Россию. У нас был некоторый консенсус в определении источника опасности, который угрожает всем нам", - сказал министр.
Столица Чада Нджамена - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
09:08
Повстанцы в Чаде должны сложить оружие, заявил министр по примирению
Ранее министр иностранных дел Чада Махамат Зэн Шериф заявил РИА Новости, что Чад рассчитывает на помощь РФ в противодействии терроризму в Африке. Глава чадского МИД также рассказал, что 90% вооружения армии страны - российские, включая самолеты и тяжелую технику, а сотни чадских офицеров проходят обучение в российских военных вузах.
Армия Чада уже несколько лет ведет в районе ливийской границы бои с повстанческой группировкой FACT, лидером которой является Мохамед Махди Али. Власти в Нджамене называют членов группировки преступниками и людьми вне закона, отказываясь от переговоров с ними.
Военные в Чаде после гибели 20 апреля 68-летнего президента Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года, заявили о роспуске парламента и правительства и формировании Переходного военного совета для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период продлится полтора года, после чего пройдут выборы.
Военная техника на улице в районе президентского дворца в столице Чада Нджамене - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
09:07
Чадский министр рассказал о ситуации с вооруженной оппозицией в стране
 
Аш-Шейх Ибн УмарРоссияИдрис ДебиЧадНджаменаВ мире
 
 
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