https://ria.ru/20210513/chad-1732071348.html

Чадский министр назвал Россию союзником в борьбе с терроризмом

Чадский министр назвал Россию союзником в борьбе с терроризмом

Чад и Россия "находятся в одном окопе" в борьбе против международного терроризма, заявил в интервью РИА Новости министр по делам национального примирения и... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T09:18

2021-05-13T09:18

2021-05-13T09:18

аш-шейх ибн умар

россия

идрис деби

чад

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КАИР, 13 мая – РИА Новости. Чад и Россия "находятся в одном окопе" в борьбе против международного терроризма, заявил в интервью РИА Новости министр по делам национального примирения и диалогу Чада Аш-Шейх Ибн Умар."Мы с Россией находимся в одном окопе, потому что когда-то мы пострадали от одного и того же врага - экстремистских исламистских группировок, которые нацеливались как на Чад, так и на Россию. У нас был некоторый консенсус в определении источника опасности, который угрожает всем нам", - сказал министр.Ранее министр иностранных дел Чада Махамат Зэн Шериф заявил РИА Новости, что Чад рассчитывает на помощь РФ в противодействии терроризму в Африке. Глава чадского МИД также рассказал, что 90% вооружения армии страны - российские, включая самолеты и тяжелую технику, а сотни чадских офицеров проходят обучение в российских военных вузах.Армия Чада уже несколько лет ведет в районе ливийской границы бои с повстанческой группировкой FACT, лидером которой является Мохамед Махди Али. Власти в Нджамене называют членов группировки преступниками и людьми вне закона, отказываясь от переговоров с ними.Военные в Чаде после гибели 20 апреля 68-летнего президента Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года, заявили о роспуске парламента и правительства и формировании Переходного военного совета для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период продлится полтора года, после чего пройдут выборы.

https://ria.ru/20210513/chad-1732069791.html

https://ria.ru/20210513/chad-1732069564.html

россия

чад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аш-шейх ибн умар, россия, идрис деби, чад, нджамена, в мире