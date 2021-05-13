Чадский министр назвал Россию союзником в борьбе с терроризмом
КАИР, 13 мая – РИА Новости. Чад и Россия "находятся в одном окопе" в борьбе против международного терроризма, заявил в интервью РИА Новости министр по делам национального примирения и диалогу Чада Аш-Шейх Ибн Умар.
"Мы с Россией находимся в одном окопе, потому что когда-то мы пострадали от одного и того же врага - экстремистских исламистских группировок, которые нацеливались как на Чад, так и на Россию. У нас был некоторый консенсус в определении источника опасности, который угрожает всем нам", - сказал министр.
Ранее министр иностранных дел Чада Махамат Зэн Шериф заявил РИА Новости, что Чад рассчитывает на помощь РФ в противодействии терроризму в Африке. Глава чадского МИД также рассказал, что 90% вооружения армии страны - российские, включая самолеты и тяжелую технику, а сотни чадских офицеров проходят обучение в российских военных вузах.
Армия Чада уже несколько лет ведет в районе ливийской границы бои с повстанческой группировкой FACT, лидером которой является Мохамед Махди Али. Власти в Нджамене называют членов группировки преступниками и людьми вне закона, отказываясь от переговоров с ними.
Военные в Чаде после гибели 20 апреля 68-летнего президента Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года, заявили о роспуске парламента и правительства и формировании Переходного военного совета для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период продлится полтора года, после чего пройдут выборы.