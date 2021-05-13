Повстанцы в Чаде должны сложить оружие, заявил министр по примирению
09:08 13.05.2021 (обновлено: 09:19 13.05.2021)
© AP Photo / Jerome DelayСтолица Чада Нджамена
© AP Photo / Jerome Delay
КАИР, 13 мая – РИА Новости. Повстанческое движение "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT) должно сложить оружие и вернуться за стол переговоров для мирного выхода из кризиса, заявил РИА Новости министр по делам национального примирения и диалогу Чада Аш-Шейх Ибн Умар.
По словам Ибн Умара, в прошлом одного из лидеров чадской оппозиции, миссия Африканского союза (АС) намеревалась "по косвенным каналам" передать послание правительства Чада повстанцам из группировки FACT.
"От миссии Африканского союза этой группировке должно было поступить послание, содержание которого состоит в том, что она должна сложить оружие и вернуться за стол переговоров, где будут сформулированы мирные, конструктивные решения по выходу из этого кризиса", - сказал министр.
Армия Чада уже несколько лет ведет в районе ливийской границы бои с повстанческой группировкой FACT, лидером которой является Мохамед Махди Али. Власти в Нджамене называют членов группировки преступниками и людьми вне закона, отказываясь от переговоров с ними.
Военные в Чаде после гибели 20 апреля 68-летнего президента Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года, заявили о роспуске парламента и правительства и формировании Переходного военного совета для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период продлится полтора года, после чего пройдут выборы.
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