https://ria.ru/20210513/chad-1732069791.html

Повстанцы в Чаде должны сложить оружие, заявил министр по примирению

Повстанцы в Чаде должны сложить оружие, заявил министр по примирению

Повстанческое движение "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT) должно сложить оружие и вернуться за стол переговоров для мирного выхода из кризиса, заявил... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T09:08

2021-05-13T09:08

2021-05-13T09:19

аш-шейх ибн умар

идрис деби

африканский союз

чад

нджамена

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149043/79/1490437942_0:131:2464:1517_1920x0_80_0_0_6ee9f77bbe0a01d264ad754c4340f65b.jpg

КАИР, 13 мая – РИА Новости. Повстанческое движение "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT) должно сложить оружие и вернуться за стол переговоров для мирного выхода из кризиса, заявил РИА Новости министр по делам национального примирения и диалогу Чада Аш-Шейх Ибн Умар.По словам Ибн Умара, в прошлом одного из лидеров чадской оппозиции, миссия Африканского союза (АС) намеревалась "по косвенным каналам" передать послание правительства Чада повстанцам из группировки FACT."От миссии Африканского союза этой группировке должно было поступить послание, содержание которого состоит в том, что она должна сложить оружие и вернуться за стол переговоров, где будут сформулированы мирные, конструктивные решения по выходу из этого кризиса", - сказал министр.Армия Чада уже несколько лет ведет в районе ливийской границы бои с повстанческой группировкой FACT, лидером которой является Мохамед Махди Али. Власти в Нджамене называют членов группировки преступниками и людьми вне закона, отказываясь от переговоров с ними.Военные в Чаде после гибели 20 апреля 68-летнего президента Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года, заявили о роспуске парламента и правительства и формировании Переходного военного совета для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период продлится полтора года, после чего пройдут выборы.

https://ria.ru/20210513/chad-1732069564.html

https://ria.ru/20210509/chad-1731618768.html

чад

нджамена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аш-шейх ибн умар, идрис деби, африканский союз, чад, нджамена, в мире