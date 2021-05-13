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Чадский министр рассказал о ситуации с вооруженной оппозицией в стране
Чадский министр рассказал о ситуации с вооруженной оппозицией в стране
Министр по делам национального примирения и диалога Чада Аш-Шейх Ибн Умар заявил в интервью РИА Новости, что за чадской вооруженной оппозицией стоят иностранные РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T09:07
2021-05-13T09:19
аш-шейх ибн умар
идрис деби
чад
нджамена
в мире
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КАИР, 13 мая – РИА Новости. Министр по делам национального примирения и диалога Чада Аш-Шейх Ибн Умар заявил в интервью РИА Новости, что за чадской вооруженной оппозицией стоят иностранные силы.По словам Ибн Умара, в прошлом одного из лидеров чадской оппозиции, причина отсутствия диалога между правящим в Чаде Переходным военным советом и повстанческим движением "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT) "кроется в обеих сторонах".Он отметил, что движение FACT отличается от иных вооруженных объединений чадской оппозиции тем, что оно сформировано за пределами страны. "Она (группировка) была сформирована за границей при огромной и неизвестной внешней поддержке. У них большое количество техники и оружия, которое используется впервые на поле боя. Также они обладают большим опытом в использовании этих видов вооружений", - сказал Аш-Шейх Ибн Умар.Аспект, связанный с внешней поддержкой повстанцев, как считает министр, надо прояснить перед началом диалога с группировкой "Фронт за перемены и согласие в Чаде".При этом, по его словам, "армия на ментальном уровне не согласна вести диалог с повстанцами". "Но мое личное мнение таково, что, когда вся пыль осядет, проблема этой группировки должна быть решена по-другому, потому что они в основе своей чадцы, даже если они и придерживаются негативного подхода", - заявил политик.Армия Чада уже несколько лет ведет в районе ливийской границы бои с повстанческой группировкой FACT, лидером которой является Мохамед Махди Али. Власти в Нджамене называют членов группировки преступниками и людьми вне закона, отказываясь от переговоров с ними. Военные в Чаде после гибели 20 апреля 68-летнего президента Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года, заявили о роспуске парламента и правительства и формировании Переходного военного совета для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период продлится полтора года, после чего пройдут выборы.
https://ria.ru/20210506/ndzhamena-1731293093.html
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аш-шейх ибн умар, идрис деби, чад, нджамена, в мире

Чадский министр рассказал о ситуации с вооруженной оппозицией в стране

09:07 13.05.2021 (обновлено: 09:19 13.05.2021)
 
© REUTERS / Oredje Narcisse Военная техника на улице в районе президентского дворца в столице Чада Нджамене
Военная техника на улице в районе президентского дворца в столице Чада Нджамене - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© REUTERS / Oredje Narcisse
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КАИР, 13 мая – РИА Новости. Министр по делам национального примирения и диалога Чада Аш-Шейх Ибн Умар заявил в интервью РИА Новости, что за чадской вооруженной оппозицией стоят иностранные силы.
По словам Ибн Умара, в прошлом одного из лидеров чадской оппозиции, причина отсутствия диалога между правящим в Чаде Переходным военным советом и повстанческим движением "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT) "кроется в обеих сторонах".
Танк на улице в районе президентского дворца в столице Чада Нджамене - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
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Повстанцы заявили о готовящемся наступлении на столицу Чада
Он отметил, что движение FACT отличается от иных вооруженных объединений чадской оппозиции тем, что оно сформировано за пределами страны. "Она (группировка) была сформирована за границей при огромной и неизвестной внешней поддержке. У них большое количество техники и оружия, которое используется впервые на поле боя. Также они обладают большим опытом в использовании этих видов вооружений", - сказал Аш-Шейх Ибн Умар.
Аспект, связанный с внешней поддержкой повстанцев, как считает министр, надо прояснить перед началом диалога с группировкой "Фронт за перемены и согласие в Чаде".
При этом, по его словам, "армия на ментальном уровне не согласна вести диалог с повстанцами". "Но мое личное мнение таково, что, когда вся пыль осядет, проблема этой группировки должна быть решена по-другому, потому что они в основе своей чадцы, даже если они и придерживаются негативного подхода", - заявил политик.
Армия Чада уже несколько лет ведет в районе ливийской границы бои с повстанческой группировкой FACT, лидером которой является Мохамед Махди Али. Власти в Нджамене называют членов группировки преступниками и людьми вне закона, отказываясь от переговоров с ними. Военные в Чаде после гибели 20 апреля 68-летнего президента Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года, заявили о роспуске парламента и правительства и формировании Переходного военного совета для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период продлится полтора года, после чего пройдут выборы.
Столица Чада Нджамена - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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