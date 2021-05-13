https://ria.ru/20210513/chad-1732069564.html
Чадский министр рассказал о ситуации с вооруженной оппозицией в стране
Чадский министр рассказал о ситуации с вооруженной оппозицией в стране
Министр по делам национального примирения и диалога Чада Аш-Шейх Ибн Умар заявил в интервью РИА Новости, что за чадской вооруженной оппозицией стоят иностранные РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T09:07
2021-05-13T09:07
2021-05-13T09:19
аш-шейх ибн умар
идрис деби
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в мире
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КАИР, 13 мая – РИА Новости. Министр по делам национального примирения и диалога Чада Аш-Шейх Ибн Умар заявил в интервью РИА Новости, что за чадской вооруженной оппозицией стоят иностранные силы.По словам Ибн Умара, в прошлом одного из лидеров чадской оппозиции, причина отсутствия диалога между правящим в Чаде Переходным военным советом и повстанческим движением "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT) "кроется в обеих сторонах".Он отметил, что движение FACT отличается от иных вооруженных объединений чадской оппозиции тем, что оно сформировано за пределами страны. "Она (группировка) была сформирована за границей при огромной и неизвестной внешней поддержке. У них большое количество техники и оружия, которое используется впервые на поле боя. Также они обладают большим опытом в использовании этих видов вооружений", - сказал Аш-Шейх Ибн Умар.Аспект, связанный с внешней поддержкой повстанцев, как считает министр, надо прояснить перед началом диалога с группировкой "Фронт за перемены и согласие в Чаде".При этом, по его словам, "армия на ментальном уровне не согласна вести диалог с повстанцами". "Но мое личное мнение таково, что, когда вся пыль осядет, проблема этой группировки должна быть решена по-другому, потому что они в основе своей чадцы, даже если они и придерживаются негативного подхода", - заявил политик.Армия Чада уже несколько лет ведет в районе ливийской границы бои с повстанческой группировкой FACT, лидером которой является Мохамед Махди Али. Власти в Нджамене называют членов группировки преступниками и людьми вне закона, отказываясь от переговоров с ними. Военные в Чаде после гибели 20 апреля 68-летнего президента Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года, заявили о роспуске парламента и правительства и формировании Переходного военного совета для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период продлится полтора года, после чего пройдут выборы.
https://ria.ru/20210506/ndzhamena-1731293093.html
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аш-шейх ибн умар, идрис деби, чад, нджамена, в мире
КАИР, 13 мая – РИА Новости. Министр по делам национального примирения и диалога Чада Аш-Шейх Ибн Умар заявил в интервью РИА Новости, что за чадской вооруженной оппозицией стоят иностранные силы.
По словам Ибн Умара, в прошлом одного из лидеров чадской оппозиции, причина отсутствия диалога между правящим в Чаде
Переходным военным советом и повстанческим движением "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT) "кроется в обеих сторонах".
Он отметил, что движение FACT отличается от иных вооруженных объединений чадской оппозиции тем, что оно сформировано за пределами страны. "Она (группировка) была сформирована за границей при огромной и неизвестной внешней поддержке. У них большое количество техники и оружия, которое используется впервые на поле боя. Также они обладают большим опытом в использовании этих видов вооружений", - сказал Аш-Шейх Ибн Умар.
Аспект, связанный с внешней поддержкой повстанцев, как считает министр, надо прояснить перед началом диалога с группировкой "Фронт за перемены и согласие в Чаде".
При этом, по его словам, "армия на ментальном уровне не согласна вести диалог с повстанцами". "Но мое личное мнение таково, что, когда вся пыль осядет, проблема этой группировки должна быть решена по-другому, потому что они в основе своей чадцы, даже если они и придерживаются негативного подхода", - заявил политик.
Армия Чада уже несколько лет ведет в районе ливийской границы бои с повстанческой группировкой FACT, лидером которой является Мохамед Махди Али. Власти в Нджамене
называют членов группировки преступниками и людьми вне закона, отказываясь от переговоров с ними. Военные в Чаде после гибели 20 апреля 68-летнего президента Идриса Деби
, который находился у власти с 1990 года, заявили о роспуске парламента и правительства и формировании Переходного военного совета для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период продлится полтора года, после чего пройдут выборы.