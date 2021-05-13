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Российский космический ядерный буксир можно использовать в военных целях
Российский космический ядерный буксир можно использовать в военных целях
Российский космический ядерный буксир "Зевс" с мегаваттной энергодвигательной установкой можно будет использовать в системе ПВО страны для отслеживания... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T01:09
2021-05-13T01:09
россия
космос - риа наука
безопасность
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский космический ядерный буксир "Зевс" с мегаваттной энергодвигательной установкой можно будет использовать в системе ПВО страны для отслеживания летательных аппаратов и целеуказания средствам поражения, следует из материалов Исследовательского центра им. Келдыша (входит в "Роскосмос"), имеющихся в распоряжении РИА Новости.Как следует из материалов исследовательского центра, ядерный буксир сможет подсвечивать воздушные цели с орбиты, а информация о засеченных объектах будет передаваться средствам ПВО.В зависимости от мощности радиолокационной аппаратуры (50 или 200 киловатт) буксир сможет, соответственно, прикрыть зону радиусом 2200 километров или 4300 километров. Во втором случае в зону его действия войдет все воздушное пространство России и часть пространства сопредельных государств.В 2018 году в документах санкт-петербургского предприятия КБ "Арсенал" (предприятие входит в кооперацию по созданию ядерного буксира, а также входит в "Роскосмос") сообщалось, что оно завершило научно-исследовательскую работу по определению облика космического аппарата на основе транспортно-энергетического модуля. В акте приемки работ отмечалось, что космические аппараты на основе транспортно-энергетического модуля могут использоваться для дистанционного зондирования Земли и радиоэлектронного воздействия, а также направленной передачи энергии лазерным излучением, обеспечения связи, вещания и ретрансляции, межорбитальной транспортировки грузов.Создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в России с 2010 года.В 2019 году на Международном авиакосмическом салоне МАКС впервые был представлен макет буксира, а на форуме "Армия-2020" - трехмерная графика его работы в космосе.В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича, представленной на "Королевских чтениях", говорилось о планах запустить в 2030 году на орбиту космический ядерный буксир для летных испытаний. После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию. Согласно ранее обнародованному на сайте госзакупок контракту, разработка аванпроекта буксира завершится к июлю 2024 года и обойдётся в 4,2 миллиарда рублей.Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".
https://ria.ru/20210508/kosmos-1731464467.html
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россия, космос - риа наука, безопасность

Российский космический ядерный буксир можно использовать в военных целях

01:09 13.05.2021
 
CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
CC0 / skeeze /
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский космический ядерный буксир "Зевс" с мегаваттной энергодвигательной установкой можно будет использовать в системе ПВО страны для отслеживания летательных аппаратов и целеуказания средствам поражения, следует из материалов Исследовательского центра им. Келдыша (входит в "Роскосмос"), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как следует из материалов исследовательского центра, ядерный буксир сможет подсвечивать воздушные цели с орбиты, а информация о засеченных объектах будет передаваться средствам ПВО.
В зависимости от мощности радиолокационной аппаратуры (50 или 200 киловатт) буксир сможет, соответственно, прикрыть зону радиусом 2200 километров или 4300 километров. Во втором случае в зону его действия войдет все воздушное пространство России и часть пространства сопредельных государств.
В 2018 году в документах санкт-петербургского предприятия КБ "Арсенал" (предприятие входит в кооперацию по созданию ядерного буксира, а также входит в "Роскосмос") сообщалось, что оно завершило научно-исследовательскую работу по определению облика космического аппарата на основе транспортно-энергетического модуля. В акте приемки работ отмечалось, что космические аппараты на основе транспортно-энергетического модуля могут использоваться для дистанционного зондирования Земли и радиоэлектронного воздействия, а также направленной передачи энергии лазерным излучением, обеспечения связи, вещания и ретрансляции, межорбитальной транспортировки грузов.
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Создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в России с 2010 года.
В 2019 году на Международном авиакосмическом салоне МАКС впервые был представлен макет буксира, а на форуме "Армия-2020" - трехмерная графика его работы в космосе.
В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича, представленной на "Королевских чтениях", говорилось о планах запустить в 2030 году на орбиту космический ядерный буксир для летных испытаний. После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию. Согласно ранее обнародованному на сайте госзакупок контракту, разработка аванпроекта буксира завершится к июлю 2024 года и обойдётся в 4,2 миллиарда рублей.
Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".
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