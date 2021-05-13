https://ria.ru/20210513/bonusy-1732147500.html

"Аэрофлот" начислит бонусные мили пассажирам, привившимся от коронавируса

"Аэрофлот" начислит бонусные мили пассажирам, привившимся от коронавируса

"Аэрофлот" начислит по 10 тысяч бонусных миль первым 10 тысячам пассажиров, прошедших вакцинацию от коронавируса в период действия акции и совершивших перелет,... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T15:02

2021-05-13T15:02

2021-05-13T15:39

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" начислит по 10 тысяч бонусных миль первым 10 тысячам пассажиров, прошедших вакцинацию от коронавируса в период действия акции и совершивших перелет, сообщили в компании."Аэрофлот" запускает масштабную программу поощрения для прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Первые 10 000 пассажиров – участников программы Аэрофлот Бонус, прошедших вакцинацию в период действия акции и совершивших перелет, смогут получить 10 000 миль на счет", - говорится в сообщении.В соответствии с информацией на сайте перевозчика, на 10 тысяч миль можно приобрести билет класса эконом в одну сторону на рейс Москва-Петербург или, например, Москва-Сочи.Всего в рамках программы "Мили вакцинации" участникам будет начислено 100 000 000 миль. "Мы реализуем программу в рамках государственной инициативы по продвижению массовой вакцинации. Планируем и в дальнейшем предпринимать шаги, которые помогут сохранить здоровье наших пассажиров и работников и, в конечном итоге, остановить пандемию COVID-19", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Аэрофлота" Михаила Полубояринова.Программа реализуется с 15 мая 2021 года, и будет действовать до 31 декабря или до израсходования выделенного лимита миль. Принять участие в акции смогут участники программы "Аэрофлот Бонус" старше 18 лет (кроме работников "Аэрофлота"). В соответствии с правилами программы, первый этап вакцинации должен быть произведен после начала акции, при этом для участия обязательно прохождение полной вакцинации.Сертификат о вакцинации российского образца с портала "Госуслуги" с QR-кодом и подписанное согласие на обработку персональных данных пассажиру необходимо предъявить до перелета в офисе собственных продаж/представительстве "Аэрофлота" или в электронном виде через форму обратной связи на сайте компании, а при покупке билета внести номер участника в бронирование. После перелёта мили будут начислены автоматически.Компания разработала также спецпрограмму поощрения вакцинации для персонала, в том числе, для членов лётных и кабинных экипажей. Каждому работнику, который пройдет полную вакцинацию от коронавируса, компания предоставляет дополнительный оплачиваемый день отпуска.

https://ria.ru/20210513/vaktsinatsiya-1732134120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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