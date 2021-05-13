Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/bonusy-1732147500.html
"Аэрофлот" начислит бонусные мили пассажирам, привившимся от коронавируса
"Аэрофлот" начислит бонусные мили пассажирам, привившимся от коронавируса
"Аэрофлот" начислит по 10 тысяч бонусных миль первым 10 тысячам пассажиров, прошедших вакцинацию от коронавируса в период действия акции и совершивших перелет,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:02
2021-05-13T15:39
туризм
коронавирус в россии
новости - туризм
коронавирус covid-19
аэрофлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/105547/87/1055478745_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_c3f36b0775b5edebf8c64ff38fde6682.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" начислит по 10 тысяч бонусных миль первым 10 тысячам пассажиров, прошедших вакцинацию от коронавируса в период действия акции и совершивших перелет, сообщили в компании."Аэрофлот" запускает масштабную программу поощрения для прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Первые 10 000 пассажиров – участников программы Аэрофлот Бонус, прошедших вакцинацию в период действия акции и совершивших перелет, смогут получить 10 000 миль на счет", - говорится в сообщении.В соответствии с информацией на сайте перевозчика, на 10 тысяч миль можно приобрести билет класса эконом в одну сторону на рейс Москва-Петербург или, например, Москва-Сочи.Всего в рамках программы "Мили вакцинации" участникам будет начислено 100 000 000 миль. "Мы реализуем программу в рамках государственной инициативы по продвижению массовой вакцинации. Планируем и в дальнейшем предпринимать шаги, которые помогут сохранить здоровье наших пассажиров и работников и, в конечном итоге, остановить пандемию COVID-19", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Аэрофлота" Михаила Полубояринова.Программа реализуется с 15 мая 2021 года, и будет действовать до 31 декабря или до израсходования выделенного лимита миль. Принять участие в акции смогут участники программы "Аэрофлот Бонус" старше 18 лет (кроме работников "Аэрофлота"). В соответствии с правилами программы, первый этап вакцинации должен быть произведен после начала акции, при этом для участия обязательно прохождение полной вакцинации.Сертификат о вакцинации российского образца с портала "Госуслуги" с QR-кодом и подписанное согласие на обработку персональных данных пассажиру необходимо предъявить до перелета в офисе собственных продаж/представительстве "Аэрофлота" или в электронном виде через форму обратной связи на сайте компании, а при покупке билета внести номер участника в бронирование. После перелёта мили будут начислены автоматически.Компания разработала также спецпрограмму поощрения вакцинации для персонала, в том числе, для членов лётных и кабинных экипажей. Каждому работнику, который пройдет полную вакцинацию от коронавируса, компания предоставляет дополнительный оплачиваемый день отпуска.
https://ria.ru/20210513/vaktsinatsiya-1732134120.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/105547/87/1055478745_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_9ac5a2cbc9dbbe80a400fa86ca428c48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, коронавирус в россии, новости - туризм, коронавирус covid-19, аэрофлот

"Аэрофлот" начислит бонусные мили пассажирам, привившимся от коронавируса

15:02 13.05.2021 (обновлено: 15:39 13.05.2021)
 
© Пресс-служба Аэрофлота / Перейти в фотобанкСамолет "Аэрофлота" с символикой 70-летия Великой Победы
Самолет Аэрофлота с символикой 70-летия Великой Победы - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Пресс-служба Аэрофлота
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" начислит по 10 тысяч бонусных миль первым 10 тысячам пассажиров, прошедших вакцинацию от коронавируса в период действия акции и совершивших перелет, сообщили в компании.
"Аэрофлот" запускает масштабную программу поощрения для прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Первые 10 000 пассажиров – участников программы Аэрофлот Бонус, прошедших вакцинацию в период действия акции и совершивших перелет, смогут получить 10 000 миль на счет", - говорится в сообщении.
В соответствии с информацией на сайте перевозчика, на 10 тысяч миль можно приобрести билет класса эконом в одну сторону на рейс Москва-Петербург или, например, Москва-Сочи.
Всего в рамках программы "Мили вакцинации" участникам будет начислено 100 000 000 миль. "Мы реализуем программу в рамках государственной инициативы по продвижению массовой вакцинации. Планируем и в дальнейшем предпринимать шаги, которые помогут сохранить здоровье наших пассажиров и работников и, в конечном итоге, остановить пандемию COVID-19", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Аэрофлота" Михаила Полубояринова.
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
14:22Распространение коронавируса
Гинцбург оценил срок защиты после вакцинации "Спутником V" в два года
Программа реализуется с 15 мая 2021 года, и будет действовать до 31 декабря или до израсходования выделенного лимита миль. Принять участие в акции смогут участники программы "Аэрофлот Бонус" старше 18 лет (кроме работников "Аэрофлота"). В соответствии с правилами программы, первый этап вакцинации должен быть произведен после начала акции, при этом для участия обязательно прохождение полной вакцинации.
Сертификат о вакцинации российского образца с портала "Госуслуги" с QR-кодом и подписанное согласие на обработку персональных данных пассажиру необходимо предъявить до перелета в офисе собственных продаж/представительстве "Аэрофлота" или в электронном виде через форму обратной связи на сайте компании, а при покупке билета внести номер участника в бронирование. После перелёта мили будут начислены автоматически.
Компания разработала также спецпрограмму поощрения вакцинации для персонала, в том числе, для членов лётных и кабинных экипажей. Каждому работнику, который пройдет полную вакцинацию от коронавируса, компания предоставляет дополнительный оплачиваемый день отпуска.
 
ТуризмКоронавирус в РоссииНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Аэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:52СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
02:37Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу
02:13Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу
02:12Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
02:11Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание
02:10Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе
02:01Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
01:45Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ
01:29Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
01:11К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
01:11Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
01:08Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье
01:07AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике
00:58Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
00:52Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном
00:42Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 109
00:39Прокуратура может оспорить домашний арест Медведчука
00:38Нетаньяху: операция в Газе будет продолжаться сколько потребуется
00:34Пожилая израильтянка погибла после падения по дороге в бомбоубежище
00:29Жители сектора Газа у границы с Израилем покидают дома
Лента новостейМолния