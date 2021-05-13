https://ria.ru/20210513/bitkoin-1732067671.html

Курс биткоина обрушился более чем на 17% после заявления Маска

Курс биткоина обрушился более чем на 17% после заявления Маска

Стоимость биткоина падала более чем на 17% после заявлений Илона Маска о приостановке продажи электромобилей Tesla за криптовалюту, свидетельствуют данные... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T08:45

2021-05-13T08:45

2021-05-13T09:44

илон маск

tesla motors

экономика

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Стоимость биткоина падала более чем на 17% после заявлений Илона Маска о приостановке продажи электромобилей Tesla за криптовалюту, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему сделок с криптовалютами бирже Binance по состоянию на 8:03 биткоин дешевел на 11,83% — до 50 575 долларов. Ранее показатель падал более чем на 17% — до 46 795 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, цена биткоина снижалась на 11,85% — до 50 627 доллара.Таким образом, биткоин упал на 29% с достигнутого 14 апреля рекорда в 64 854 доллара.Резкое падение стоимости криптовалюты вызвало заявление главы Tesla Илона Маска о том, что компания приостановила продажу своих электромобилей за биткоины. Маск написал в Twitter, что они обеспокоены возросшим значением угля и других видов ископаемого топлива для майнинга.

https://radiosputnik.ria.ru/20210501/kriptovalyuta-1730833705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, tesla motors, экономика