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Курс биткоина обрушился более чем на 17% после заявления Маска
Курс биткоина обрушился более чем на 17% после заявления Маска
Стоимость биткоина падала более чем на 17% после заявлений Илона Маска о приостановке продажи электромобилей Tesla за криптовалюту, свидетельствуют данные... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T08:45
2021-05-13T09:44
илон маск
tesla motors
экономика
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Стоимость биткоина падала более чем на 17% после заявлений Илона Маска о приостановке продажи электромобилей Tesla за криптовалюту, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему сделок с криптовалютами бирже Binance по состоянию на 8:03 биткоин дешевел на 11,83% — до 50 575 долларов. Ранее показатель падал более чем на 17% — до 46 795 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, цена биткоина снижалась на 11,85% — до 50 627 доллара.Таким образом, биткоин упал на 29% с достигнутого 14 апреля рекорда в 64 854 доллара.Резкое падение стоимости криптовалюты вызвало заявление главы Tesla Илона Маска о том, что компания приостановила продажу своих электромобилей за биткоины. Маск написал в Twitter, что они обеспокоены возросшим значением угля и других видов ископаемого топлива для майнинга.
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илон маск, tesla motors, экономика

Курс биткоина обрушился более чем на 17% после заявления Маска

08:45 13.05.2021 (обновлено: 09:44 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПункт обмена биткоинов в центре города Тель-Авив
Пункт обмена биткоинов в центре города Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Стоимость биткоина падала более чем на 17% после заявлений Илона Маска о приостановке продажи электромобилей Tesla за криптовалюту, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему сделок с криптовалютами бирже Binance по состоянию на 8:03 биткоин дешевел на 11,83% — до 50 575 долларов. Ранее показатель падал более чем на 17% — до 46 795 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, цена биткоина снижалась на 11,85% — до 50 627 доллара.
Таким образом, биткоин упал на 29% с достигнутого 14 апреля рекорда в 64 854 доллара.
Резкое падение стоимости криптовалюты вызвало заявление главы Tesla Илона Маска о том, что компания приостановила продажу своих электромобилей за биткоины. Маск написал в Twitter, что они обеспокоены возросшим значением угля и других видов ископаемого топлива для майнинга.
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