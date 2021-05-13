https://ria.ru/20210513/bilety-1732061593.html

Источник: на рейсы из Турции в Россию вернули свыше 30 тысяч билетов

Источник: на рейсы из Турции в Россию вернули свыше 30 тысяч билетов

Авиакомпании с 15 апреля по 11 мая осуществили возврат порядка 32 тысяч билетов на рейсы из Турции в Россию, а также с 15 по 27 апреля - около 500 билетов из... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T05:10

2021-05-13T05:10

2021-05-13T05:10

туризм

россия

турция

танзания

в мире

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Авиакомпании с 15 апреля по 11 мая осуществили возврат порядка 32 тысяч билетов на рейсы из Турции в Россию, а также с 15 по 27 апреля - около 500 билетов из Танзании в Россию, сообщил РИА Новости источник, близкий к оперштабу.Авиасообщение России с Турцией и Танзанией ограничено с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах.Авиакомпании ранее сообщали, что пассажиры смогут вернуть билеты из России в Турцию и Танзанию (и обратно) на эти даты без штрафов. Ряд авиакомпаний организовывал специальные рейсы для возврата россиян на Родину, при этом вывозная программа из Танзании уже завершена, а из Турции - продолжается. Помимо вывозных рейсов остались два регулярных рейса в неделю между Москвой и Стамбулом.

https://ria.ru/20210429/kurorty-1730458562.html

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2021

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россия, турция, танзания, в мире