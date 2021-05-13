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Путин дал поручения по безопасности учебных заведений
Путин дал поручения по безопасности учебных заведений
Владимир Путин поручил правительству внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в школах после трагедии в Казани. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:50
2021-05-13T19:16
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
виктор золотов
казань
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в школах после трагедии в Казани.Он напомнил, что в 2018 году уже давал указания по этому вопросу, но не все было "сделано в полном объеме и на должном уровне".Как ответил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, единые требования по безопасности учебных заведений подготовят в самое ближайшее время. Сейчас в регионах проводят проверку всех школ, добавил он.По словам Путина, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов, "необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом". Глава Росгвардии Виктор Золотов должен представить предложения в письменном виде как можно скорее. "Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жесткими", — сказал президент на совещании с правительством.В свою очередь, Золотов предложил вновь повысить возрастной ценз для выдачи лицензии на владение огнестрельным оружием с 18 лет до 21 года.По мнению президента, должна быть жесткая персональная ответственность и для тех, кто выдает такие разрешения. Как считает Путин, необходимо исключить ситуации, когда медицинскую справку можно купить за деньги, "порой даже не приходя на осмотр"."Необходимо эти справки выдавать не в частных клиниках, а именно в государственных медорганизациях", — добавил Золотов.Кроме того, нужно проводить психологическое тестирование для тех, кто хочет получить оружие, заметил он.Трагедия в казанской школеВо вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей.Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Вину атаковавший признал. В ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, казань, россия, владимир путин

Путин дал поручения по безопасности учебных заведений

14:50 13.05.2021 (обновлено: 19:16 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в школах после трагедии в Казани.
Он напомнил, что в 2018 году уже давал указания по этому вопросу, но не все было "сделано в полном объеме и на должном уровне".
Как ответил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, единые требования по безопасности учебных заведений подготовят в самое ближайшее время. Сейчас в регионах проводят проверку всех школ, добавил он.
По словам Путина, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов, "необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом". Глава Росгвардии Виктор Золотов должен представить предложения в письменном виде как можно скорее.
Варварское преступление – Путин о трагедии в Казани - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 14:42
Путин назвал стрельбу в казанской школе варварством
"Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жесткими", — сказал президент на совещании с правительством.
В свою очередь, Золотов предложил вновь повысить возрастной ценз для выдачи лицензии на владение огнестрельным оружием с 18 лет до 21 года.
По мнению президента, должна быть жесткая персональная ответственность и для тех, кто выдает такие разрешения. Как считает Путин, необходимо исключить ситуации, когда медицинскую справку можно купить за деньги, "порой даже не приходя на осмотр".
"Необходимо эти справки выдавать не в частных клиниках, а именно в государственных медорганизациях", — добавил Золотов.
Кроме того, нужно проводить психологическое тестирование для тех, кто хочет получить оружие, заметил он.
Сотрудники правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 13:25
Директор казанской школы, где была стрельба, объяснила отсутствие охраны

Трагедия в казанской школе

Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей.
Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.
Вину атаковавший признал. В ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе": похороны погибших в Казани
© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
1 из 10

Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

После церемонии погребения люди не спешили уходить.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
2 из 10

После церемонии погребения люди не спешили уходить.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
3 из 10

"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

Похороны прошли еще в нескольких местах.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
4 из 10

Похороны прошли еще в нескольких местах.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
5 из 10

Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
6 из 10

Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Трагедия в Казани произошла 11 мая.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
7 из 10

Трагедия в Казани произошла 11 мая.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
8 из 10

Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
9 из 10

Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.

Билборд на здании в день траура в Казани
10 из 10

На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
2 из 10

После церемонии погребения люди не спешили уходить.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
3 из 10

"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Похороны прошли еще в нескольких местах.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Трагедия в Казани произошла 11 мая.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
8 из 10

Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
10 из 10

На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Виктор ЗолотовКазаньРоссияВладимир Путин
 
 
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