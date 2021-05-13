https://ria.ru/20210513/bezopasnost-1732142900.html

Путин дал поручения по безопасности учебных заведений

Путин дал поручения по безопасности учебных заведений

Владимир Путин поручил правительству внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в школах после трагедии в Казани. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T14:50

2021-05-13T14:50

2021-05-13T19:16

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

виктор золотов

казань

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в школах после трагедии в Казани.Он напомнил, что в 2018 году уже давал указания по этому вопросу, но не все было "сделано в полном объеме и на должном уровне".Как ответил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, единые требования по безопасности учебных заведений подготовят в самое ближайшее время. Сейчас в регионах проводят проверку всех школ, добавил он.По словам Путина, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов, "необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом". Глава Росгвардии Виктор Золотов должен представить предложения в письменном виде как можно скорее. "Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жесткими", — сказал президент на совещании с правительством.В свою очередь, Золотов предложил вновь повысить возрастной ценз для выдачи лицензии на владение огнестрельным оружием с 18 лет до 21 года.По мнению президента, должна быть жесткая персональная ответственность и для тех, кто выдает такие разрешения. Как считает Путин, необходимо исключить ситуации, когда медицинскую справку можно купить за деньги, "порой даже не приходя на осмотр"."Необходимо эти справки выдавать не в частных клиниках, а именно в государственных медорганизациях", — добавил Золотов.Кроме того, нужно проводить психологическое тестирование для тех, кто хочет получить оружие, заметил он.Трагедия в казанской школеВо вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей.Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Вину атаковавший признал. В ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

https://ria.ru/20210513/kazan-1732140879.html

https://ria.ru/20210513/dogovor-1732122133.html

казань

россия

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, казань, россия, владимир путин