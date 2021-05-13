https://ria.ru/20210513/bezopasnost-1732142900.html
Путин дал поручения по безопасности учебных заведений
Путин дал поручения по безопасности учебных заведений
Владимир Путин поручил правительству внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в школах после трагедии в Казани. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:50
2021-05-13T14:50
2021-05-13T19:16
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
виктор золотов
казань
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в школах после трагедии в Казани.Он напомнил, что в 2018 году уже давал указания по этому вопросу, но не все было "сделано в полном объеме и на должном уровне".Как ответил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, единые требования по безопасности учебных заведений подготовят в самое ближайшее время. Сейчас в регионах проводят проверку всех школ, добавил он.По словам Путина, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов, "необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом". Глава Росгвардии Виктор Золотов должен представить предложения в письменном виде как можно скорее. "Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жесткими", — сказал президент на совещании с правительством.В свою очередь, Золотов предложил вновь повысить возрастной ценз для выдачи лицензии на владение огнестрельным оружием с 18 лет до 21 года.По мнению президента, должна быть жесткая персональная ответственность и для тех, кто выдает такие разрешения. Как считает Путин, необходимо исключить ситуации, когда медицинскую справку можно купить за деньги, "порой даже не приходя на осмотр"."Необходимо эти справки выдавать не в частных клиниках, а именно в государственных медорганизациях", — добавил Золотов.Кроме того, нужно проводить психологическое тестирование для тех, кто хочет получить оружие, заметил он.Трагедия в казанской школеВо вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей.Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Вину атаковавший признал. В ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
https://ria.ru/20210513/kazan-1732140879.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, казань, россия, владимир путин
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Владимир Путин
поручил правительству внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в школах после трагедии в Казани
.
Он напомнил, что в 2018 году уже давал указания по этому вопросу, но не все было "сделано в полном объеме и на должном уровне".
Как ответил глава Минпросвещения Сергей Кравцов
, единые требования по безопасности учебных заведений подготовят в самое ближайшее время. Сейчас в регионах проводят проверку всех школ, добавил он.
По словам Путина, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов, "необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом". Глава Росгвардии Виктор Золотов
должен представить предложения в письменном виде как можно скорее.
"Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жесткими", — сказал президент на совещании с правительством.
В свою очередь, Золотов предложил вновь повысить возрастной ценз для выдачи лицензии на владение огнестрельным оружием с 18 лет до 21 года.
По мнению президента, должна быть жесткая персональная ответственность и для тех, кто выдает такие разрешения. Как считает Путин, необходимо исключить ситуации, когда медицинскую справку можно купить за деньги, "порой даже не приходя на осмотр".
"Необходимо эти справки выдавать не в частных клиниках, а именно в государственных медорганизациях", — добавил Золотов.
Кроме того, нужно проводить психологическое тестирование для тех, кто хочет получить оружие, заметил он.
Трагедия в казанской школе
Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев
открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей.
Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.
Вину атаковавший признал. В ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе": похороны погибших в Казани
1 из 10
Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.
2 из 10
После церемонии погребения люди не спешили уходить.
3 из 10
"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.
4 из 10
Похороны прошли еще в нескольких местах.
5 из 10
Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.
6 из 10
Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.
7 из 10
Трагедия в Казани произошла 11 мая.
8 из 10
Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.
9 из 10
Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.
10 из 10
На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.
1 из 10
Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.
2 из 10
После церемонии погребения люди не спешили уходить.
3 из 10
"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.
4 из 10
Похороны прошли еще в нескольких местах.
5 из 10
Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.
6 из 10
Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.
7 из 10
Трагедия в Казани произошла 11 мая.
8 из 10
Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.
9 из 10
Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.
10 из 10
На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.