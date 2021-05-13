https://ria.ru/20210513/benzin-1732219067.html

В США цена на бензин выросла до рекордного с 2014 года показателя

В США цена на бензин выросла до рекордного с 2014 года показателя

Средняя цена на бензин в США на фоне хакерской атаки на Colonial Pipeline выросла на 7 центов за галлон (3,8 литра) до рекордных с осени 2014 года 3,02 доллара... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T21:32

2021-05-13T21:32

2021-05-13T21:32

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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Средняя цена на бензин в США на фоне хакерской атаки на Colonial Pipeline выросла на 7 центов за галлон (3,8 литра) до рекордных с осени 2014 года 3,02 доллара за галлон, сообщила Американская ассоциация автомобилистов (ААА) в четверг."С момента отключения трубопровода в пятницу до утра четверга средняя цена на бензин по стране выросла на 7 центов. Средняя за неделю цена поднялась до 3,02 доллара – это самый высокий показатель с октября 2014 года", - сообщили в AAA.По прогнозу компании, цены в предстоящие несколько дней, вероятнее всего, продолжат колебаться, но "по мере восстановления работы трубопровода штаты, где произошел скачок цен, увидят некоторое облегчение", заявили в компании.В AAA подчеркивают, что полное восстановление поставок бензина, перебои с которым особенно остро ощущаются в южных штатах Теннесси, Джорджия, Южная и Северная Каролина и на юге Виргинии, потребует несколько дней. "Водителям в этих районах предстоит еще несколько дней ограниченных поставок топлива", - отмечают в компании.Между тем AAA подчеркивает, что дефицит не продлится длительное время и не повлияет на летние поездки и предстоящие в конце мая длинные выходные по случаю Дня поминовения, - "важно понимать, что в США существует достаточный запас бензина".Крупнейший оператор трубопроводов в США компания Colonial Pipeline подверглась кибератаке в минувшую пятницу 7 мая. Как позднее заявило ФБР, компания была атакована с помощью программы-вымогателя DarkSide. Президент США Джо Байден заявил, что, по данным ФБР, хакеры находились в России, но власти к этому не причастны.

https://ria.ru/20210513/benzin-1732207954.html

https://ria.ru/20210513/khakery-1732194042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены на нефть, фбр, джо байден, теннесси, сша, в мире