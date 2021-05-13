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https://ria.ru/20210513/benzin-1732219067.html
В США цена на бензин выросла до рекордного с 2014 года показателя
В США цена на бензин выросла до рекордного с 2014 года показателя
Средняя цена на бензин в США на фоне хакерской атаки на Colonial Pipeline выросла на 7 центов за галлон (3,8 литра) до рекордных с осени 2014 года 3,02 доллара... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T21:32
2021-05-13T21:32
россия
цены на нефть
фбр
джо байден
теннесси
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Средняя цена на бензин в США на фоне хакерской атаки на Colonial Pipeline выросла на 7 центов за галлон (3,8 литра) до рекордных с осени 2014 года 3,02 доллара за галлон, сообщила Американская ассоциация автомобилистов (ААА) в четверг."С момента отключения трубопровода в пятницу до утра четверга средняя цена на бензин по стране выросла на 7 центов. Средняя за неделю цена поднялась до 3,02 доллара – это самый высокий показатель с октября 2014 года", - сообщили в AAA.По прогнозу компании, цены в предстоящие несколько дней, вероятнее всего, продолжат колебаться, но "по мере восстановления работы трубопровода штаты, где произошел скачок цен, увидят некоторое облегчение", заявили в компании.В AAA подчеркивают, что полное восстановление поставок бензина, перебои с которым особенно остро ощущаются в южных штатах Теннесси, Джорджия, Южная и Северная Каролина и на юге Виргинии, потребует несколько дней. "Водителям в этих районах предстоит еще несколько дней ограниченных поставок топлива", - отмечают в компании.Между тем AAA подчеркивает, что дефицит не продлится длительное время и не повлияет на летние поездки и предстоящие в конце мая длинные выходные по случаю Дня поминовения, - "важно понимать, что в США существует достаточный запас бензина".Крупнейший оператор трубопроводов в США компания Colonial Pipeline подверглась кибератаке в минувшую пятницу 7 мая. Как позднее заявило ФБР, компания была атакована с помощью программы-вымогателя DarkSide. Президент США Джо Байден заявил, что, по данным ФБР, хакеры находились в России, но власти к этому не причастны.
https://ria.ru/20210513/benzin-1732207954.html
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россия, цены на нефть, фбр, джо байден, теннесси, сша, в мире

В США цена на бензин выросла до рекордного с 2014 года показателя

21:32 13.05.2021
 
© REUTERS / Octavio JonesМужчина наполняет канистры топливом после кибератаки на трубопровод компании Colonial Pipeline в Тампе, Флорида, США
Мужчина наполняет канистры топливом после кибератаки на трубопровод компании Colonial Pipeline в Тампе, Флорида, США - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© REUTERS / Octavio Jones
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Средняя цена на бензин в США на фоне хакерской атаки на Colonial Pipeline выросла на 7 центов за галлон (3,8 литра) до рекордных с осени 2014 года 3,02 доллара за галлон, сообщила Американская ассоциация автомобилистов (ААА) в четверг.
"С момента отключения трубопровода в пятницу до утра четверга средняя цена на бензин по стране выросла на 7 центов. Средняя за неделю цена поднялась до 3,02 доллара – это самый высокий показатель с октября 2014 года", - сообщили в AAA.
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По прогнозу компании, цены в предстоящие несколько дней, вероятнее всего, продолжат колебаться, но "по мере восстановления работы трубопровода штаты, где произошел скачок цен, увидят некоторое облегчение", заявили в компании.
В AAA подчеркивают, что полное восстановление поставок бензина, перебои с которым особенно остро ощущаются в южных штатах Теннесси, Джорджия, Южная и Северная Каролина и на юге Виргинии, потребует несколько дней. "Водителям в этих районах предстоит еще несколько дней ограниченных поставок топлива", - отмечают в компании.
Между тем AAA подчеркивает, что дефицит не продлится длительное время и не повлияет на летние поездки и предстоящие в конце мая длинные выходные по случаю Дня поминовения, - "важно понимать, что в США существует достаточный запас бензина".
Крупнейший оператор трубопроводов в США компания Colonial Pipeline подверглась кибератаке в минувшую пятницу 7 мая. Как позднее заявило ФБР, компания была атакована с помощью программы-вымогателя DarkSide. Президент США Джо Байден заявил, что, по данным ФБР, хакеры находились в России, но власти к этому не причастны.
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РоссияЦены на нефтьФБРДжо БайденТеннессиСШАВ мире
 
 
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