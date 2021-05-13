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https://ria.ru/20210513/benzin-1732207954.html
Байден призвал потребителей в США не паниковать и не скупать бензин
Байден призвал потребителей в США не паниковать и не скупать бензин
Президент США Джо Байден призвал американцев не паниковать, а также предостерег от попыток нажиться на ситуации в связи с хакерской атакой на нефтепровод... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T19:38
2021-05-13T20:13
россия
фбр
сша
colonial pipeline
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал американцев не паниковать, а также предостерег от попыток нажиться на ситуации в связи с хакерской атакой на нефтепровод Colonial Pipeline, об этом он заявил в телевизионном обращении в четверг."Это временная ситуация, не покупайте больше, чем вам нужно на эти несколько дней, паника лишь замедлит процесс", - сказал Байден в телевизионном обращении. "Не пытайтесь нажиться во время кризиса, никто не должен использовать эту ситуацию для финансовый выгоды", - обратился президент к владельцам автозаправок. Он заверил, что власти будут отслеживать сообщения о спекуляциях и наказывать виновных в них.По его словам, ситуация "вернется к норме в течение нескольких дней". "Мы справимся и сделаем это быстро", - сказал Байден. По его оценкам, "предпринятые администрацией дополнительные меры позволили направить на заправки топливо, достаточное для обеспечения потребностей 5 миллионов автомобилей".Крупнейший оператор трубопроводов в США компания Colonial Pipeline подверглась кибератаке в минувшую пятницу 7 мая. Как позднее заявило ФБР, компания была атакована с помощью программы-вымогателя DarkSide. Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. Президент США Джо Байден заявил, что власти РФ непричастны к резонансному взлому Colonial Pipeline.
https://ria.ru/20210513/truboprovod-1732207558.html
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россия, фбр, сша, colonial pipeline, джо байден, в мире

Байден призвал потребителей в США не паниковать и не скупать бензин

19:38 13.05.2021 (обновлено: 20:13 13.05.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по России в Восточном зале Белого дома
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по России в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал американцев не паниковать, а также предостерег от попыток нажиться на ситуации в связи с хакерской атакой на нефтепровод Colonial Pipeline, об этом он заявил в телевизионном обращении в четверг.
"Это временная ситуация, не покупайте больше, чем вам нужно на эти несколько дней, паника лишь замедлит процесс", - сказал Байден в телевизионном обращении. "Не пытайтесь нажиться во время кризиса, никто не должен использовать эту ситуацию для финансовый выгоды", - обратился президент к владельцам автозаправок. Он заверил, что власти будут отслеживать сообщения о спекуляциях и наказывать виновных в них.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
19:37
Байден заявил о непричастности российских властей к атаке на трубопровод
По его словам, ситуация "вернется к норме в течение нескольких дней". "Мы справимся и сделаем это быстро", - сказал Байден. По его оценкам, "предпринятые администрацией дополнительные меры позволили направить на заправки топливо, достаточное для обеспечения потребностей 5 миллионов автомобилей".
Крупнейший оператор трубопроводов в США компания Colonial Pipeline подверглась кибератаке в минувшую пятницу 7 мая. Как позднее заявило ФБР, компания была атакована с помощью программы-вымогателя DarkSide. Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. Президент США Джо Байден заявил, что власти РФ непричастны к резонансному взлому Colonial Pipeline.
Мужчина наполняет канистры топливом после кибератаки на трубопровод компании Colonial Pipeline в Тампе, Флорида, США - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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