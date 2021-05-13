https://ria.ru/20210513/benzin-1732207954.html

Байден призвал потребителей в США не паниковать и не скупать бензин

Байден призвал потребителей в США не паниковать и не скупать бензин

Президент США Джо Байден призвал американцев не паниковать, а также предостерег от попыток нажиться на ситуации в связи с хакерской атакой на нефтепровод... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T19:38

2021-05-13T19:38

2021-05-13T20:13

россия

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colonial pipeline

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал американцев не паниковать, а также предостерег от попыток нажиться на ситуации в связи с хакерской атакой на нефтепровод Colonial Pipeline, об этом он заявил в телевизионном обращении в четверг."Это временная ситуация, не покупайте больше, чем вам нужно на эти несколько дней, паника лишь замедлит процесс", - сказал Байден в телевизионном обращении. "Не пытайтесь нажиться во время кризиса, никто не должен использовать эту ситуацию для финансовый выгоды", - обратился президент к владельцам автозаправок. Он заверил, что власти будут отслеживать сообщения о спекуляциях и наказывать виновных в них.По его словам, ситуация "вернется к норме в течение нескольких дней". "Мы справимся и сделаем это быстро", - сказал Байден. По его оценкам, "предпринятые администрацией дополнительные меры позволили направить на заправки топливо, достаточное для обеспечения потребностей 5 миллионов автомобилей".Крупнейший оператор трубопроводов в США компания Colonial Pipeline подверглась кибератаке в минувшую пятницу 7 мая. Как позднее заявило ФБР, компания была атакована с помощью программы-вымогателя DarkSide. Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. Президент США Джо Байден заявил, что власти РФ непричастны к резонансному взлому Colonial Pipeline.

https://ria.ru/20210513/truboprovod-1732207558.html

https://ria.ru/20210512/benzin-1732027610.html

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россия, фбр, сша, colonial pipeline, джо байден, в мире