https://ria.ru/20210513/bayden-1732086412.html

Военные назвали письмо о здоровье Байдена предательством

Военные назвали письмо о здоровье Байдена предательством

Действующие и отставные американские военные раскритиковали открытое письмо 124 генералов, которые усомнились в психическом и физическом состоянии президента... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T10:58

2021-05-13T10:58

2021-05-13T10:58

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Действующие и отставные американские военные раскритиковали открытое письмо 124 генералов, которые усомнились в психическом и физическом состоянии президента Джо Байдена.По словам полковника армии США в отставке Джеффри Маккосланда, участвовать в такой "антидемократической кампании", которая может привести к пересмотру результатов выборов президента, рискованно. Письмо создает опасный прецедент, поскольку Соединенные Штаты считаются "одной из немногих демократических стран, в которой военные никогда не угрожали захватом власти", добавил он."Это, на мой взгляд, очень плохой пример эрозии военно-гражданских отношений в Америке, что становится краеугольным камнем нашей демократии", — отметил Маккосланд в интервью The Huffing Post.Алекс МакКой, бывший морской пехотинец, в свою очередь, расценил письмо отставных генералов как предательство."Исторически бывшие военнослужащие были либо плодородной почвой для фашистских движений и переворотов, либо опорой продемократических движений, отстаивающих законы нашей Конституции против небольшой группы жаждущих власти людей, которые стремятся разделить народ и подорвать его волю", — заявил бывший военный. По его мнению, "эти 124 генерала сделали свой выбор, предав подавляющее большинство ветеранов, верных клятве".Ранее отставные американские генералы подписали открытое письмо в адрес президента Джо Байдена, указав, что "нация находится в глубокой опасности". По их мнению, физическое и психическое состояние американского лидера не позволяет ему принимать решения в сфере национальной безопасности.

https://ria.ru/20210501/tramp-1730778113.html

https://ria.ru/20210513/bayden-1732067493.html

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джо байден, сша, в мире