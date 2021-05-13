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Байден призвал население не запасаться топливом впрок
Байден призвал население не запасаться топливом впрок
Президент США Джо Байден будет внимательно следить за ситуацией с поставками топлива в регионах страны, где наблюдаются перебои на фоне кибератаки на... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T08:40
2021-05-13T08:59
джо байден
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден будет внимательно следить за ситуацией с поставками топлива в регионах страны, где наблюдаются перебои на фоне кибератаки на трубопровод компании Colonial Pipeline, призывает население не запасаться горючим впрок, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки.На восточном побережье США наблюдаются проблемы с бензином после того, как оператор Colonial Pipeline закрыл крупнейший трубопровод из-за кибератаки, а потребители начали массово скупать бензин из опасений будущего дефицита."Президент Байден и Белый дом будут внимательно следить за ситуацией в ближайшие дни, продолжают призывать американцев покупать только то, что необходимо, не запасаться топливом впрок, так как поставки возобновляются", - говорится в заявлении.Colonial Pipeline сообщила в среду, что начала процесс перезапуска трубопровода в стране. В компании подчеркнули, что процесс восстановления нормального объема снабжения топливом займет несколько дней."Сегодняшнее объявление означает, что конец с перебоями в поставках, от которых пострадали штаты на юго-востоке США, уже близок", - говорится в заявлении Белого дома. Как заявила Псаки, власти США буду поддерживать тесный контакт с Colonial Pipeline на фоне перезапуска трубопровода и готовы оказывать необходимую помощь.
https://ria.ru/20210512/toplivo-1732050264.html
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джо байден, сша, в мире

Байден призвал население не запасаться топливом впрок

08:40 13.05.2021 (обновлено: 08:59 13.05.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по России в Восточном зале Белого дома
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по России в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден будет внимательно следить за ситуацией с поставками топлива в регионах страны, где наблюдаются перебои на фоне кибератаки на трубопровод компании Colonial Pipeline, призывает население не запасаться горючим впрок, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки.
На восточном побережье США наблюдаются проблемы с бензином после того, как оператор Colonial Pipeline закрыл крупнейший трубопровод из-за кибератаки, а потребители начали массово скупать бензин из опасений будущего дефицита.
Цена на бензин на автозаправке в Сан-Диего, США - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 23:48
Байден частично снял ограничения на перевозки топлива
"Президент Байден и Белый дом будут внимательно следить за ситуацией в ближайшие дни, продолжают призывать американцев покупать только то, что необходимо, не запасаться топливом впрок, так как поставки возобновляются", - говорится в заявлении.
Colonial Pipeline сообщила в среду, что начала процесс перезапуска трубопровода в стране. В компании подчеркнули, что процесс восстановления нормального объема снабжения топливом займет несколько дней.
"Сегодняшнее объявление означает, что конец с перебоями в поставках, от которых пострадали штаты на юго-востоке США, уже близок", - говорится в заявлении Белого дома. Как заявила Псаки, власти США буду поддерживать тесный контакт с Colonial Pipeline на фоне перезапуска трубопровода и готовы оказывать необходимую помощь.
Резервуары для хранения нефтепродкутов в резервуарном парке Linden Junction компании Colonial Pipeline - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
01:10
Colonial Pipeline начинает процесс перезапуска трубопровода в США
 
Джо БайденСШАВ мире
 
 
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