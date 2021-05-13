https://ria.ru/20210513/bayden-1732067493.html

Байден призвал население не запасаться топливом впрок

Байден призвал население не запасаться топливом впрок

Президент США Джо Байден будет внимательно следить за ситуацией с поставками топлива в регионах страны, где наблюдаются перебои на фоне кибератаки на... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T08:40

2021-05-13T08:40

2021-05-13T08:59

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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден будет внимательно следить за ситуацией с поставками топлива в регионах страны, где наблюдаются перебои на фоне кибератаки на трубопровод компании Colonial Pipeline, призывает население не запасаться горючим впрок, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки.На восточном побережье США наблюдаются проблемы с бензином после того, как оператор Colonial Pipeline закрыл крупнейший трубопровод из-за кибератаки, а потребители начали массово скупать бензин из опасений будущего дефицита."Президент Байден и Белый дом будут внимательно следить за ситуацией в ближайшие дни, продолжают призывать американцев покупать только то, что необходимо, не запасаться топливом впрок, так как поставки возобновляются", - говорится в заявлении.Colonial Pipeline сообщила в среду, что начала процесс перезапуска трубопровода в стране. В компании подчеркнули, что процесс восстановления нормального объема снабжения топливом займет несколько дней."Сегодняшнее объявление означает, что конец с перебоями в поставках, от которых пострадали штаты на юго-востоке США, уже близок", - говорится в заявлении Белого дома. Как заявила Псаки, власти США буду поддерживать тесный контакт с Colonial Pipeline на фоне перезапуска трубопровода и готовы оказывать необходимую помощь.

https://ria.ru/20210512/toplivo-1732050264.html

https://ria.ru/20210513/truboprovod-1732056125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша, в мире