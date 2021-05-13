https://ria.ru/20210513/bayden-1732067493.html
Байден призвал население не запасаться топливом впрок
Байден призвал население не запасаться топливом впрок
Президент США Джо Байден будет внимательно следить за ситуацией с поставками топлива в регионах страны, где наблюдаются перебои на фоне кибератаки на... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T08:40
2021-05-13T08:40
2021-05-13T08:59
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728522834_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94196349503c983d8bae7ad829a1256f.jpg
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден будет внимательно следить за ситуацией с поставками топлива в регионах страны, где наблюдаются перебои на фоне кибератаки на трубопровод компании Colonial Pipeline, призывает население не запасаться горючим впрок, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки.На восточном побережье США наблюдаются проблемы с бензином после того, как оператор Colonial Pipeline закрыл крупнейший трубопровод из-за кибератаки, а потребители начали массово скупать бензин из опасений будущего дефицита."Президент Байден и Белый дом будут внимательно следить за ситуацией в ближайшие дни, продолжают призывать американцев покупать только то, что необходимо, не запасаться топливом впрок, так как поставки возобновляются", - говорится в заявлении.Colonial Pipeline сообщила в среду, что начала процесс перезапуска трубопровода в стране. В компании подчеркнули, что процесс восстановления нормального объема снабжения топливом займет несколько дней."Сегодняшнее объявление означает, что конец с перебоями в поставках, от которых пострадали штаты на юго-востоке США, уже близок", - говорится в заявлении Белого дома. Как заявила Псаки, власти США буду поддерживать тесный контакт с Colonial Pipeline на фоне перезапуска трубопровода и готовы оказывать необходимую помощь.
https://ria.ru/20210512/toplivo-1732050264.html
https://ria.ru/20210513/truboprovod-1732056125.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728522834_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d677cc69d306551afc3b6b6e9a4d6983.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
будет внимательно следить за ситуацией с поставками топлива в регионах страны, где наблюдаются перебои на фоне кибератаки на трубопровод компании Colonial Pipeline, призывает население не запасаться горючим впрок, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки.
На восточном побережье США наблюдаются проблемы с бензином после того, как оператор Colonial Pipeline закрыл крупнейший трубопровод из-за кибератаки, а потребители начали массово скупать бензин из опасений будущего дефицита.
"Президент Байден и Белый дом будут внимательно следить за ситуацией в ближайшие дни, продолжают призывать американцев покупать только то, что необходимо, не запасаться топливом впрок, так как поставки возобновляются", - говорится в заявлении.
Colonial Pipeline сообщила в среду, что начала процесс перезапуска трубопровода в стране. В компании подчеркнули, что процесс восстановления нормального объема снабжения топливом займет несколько дней.
"Сегодняшнее объявление означает, что конец с перебоями в поставках, от которых пострадали штаты на юго-востоке США, уже близок", - говорится в заявлении Белого дома. Как заявила Псаки, власти США буду поддерживать тесный контакт с Colonial Pipeline на фоне перезапуска трубопровода и готовы оказывать необходимую помощь.