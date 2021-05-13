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Байден считает, что его покойный сын Бо должен был стать президентом США
Байден считает, что его покойный сын Бо должен был стать президентом США
Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу MSNBC, что его старший сын Бо, умерший от рака в 2015 году, должен был стать президентом США. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T07:39
2021-05-13T07:39
джозеф "бо" байден
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу MSNBC, что его старший сын Бо, умерший от рака в 2015 году, должен был стать президентом США."Он (Бо - ред.) бы сказал: "Отец, посмотри на меня, запомни: домашняя база (идиома "свои корни" - англ.)... Будь тем, кто ты есть", - ответил президент США на вопрос, что бы сказал его сын по поводу первых 100 дней отца во главе страны."Вы всегда застаете меня врасплох (вопросами - ред.) про Бо... Он должен был сидеть в этом кресле", - сказал Байден.Старший сын Байдена Бо, бывший военный, генпрокурор штата Делавер, умер от рака мозга в 2015 году в возрасте 46 лет. Потеряв сына, Байден вопреки ожиданиям отказался от попытки участвовать в президентских выборах 2016 года, по итогам которых победу одержал Дональд Трамп.
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джозеф "бо" байден, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Байден считает, что его покойный сын Бо должен был стать президентом США

07:39 13.05.2021
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу MSNBC, что его старший сын Бо, умерший от рака в 2015 году, должен был стать президентом США.
"Он (Бо - ред.) бы сказал: "Отец, посмотри на меня, запомни: домашняя база (идиома "свои корни" - англ.)... Будь тем, кто ты есть", - ответил президент США на вопрос, что бы сказал его сын по поводу первых 100 дней отца во главе страны.
"Вы всегда застаете меня врасплох (вопросами - ред.) про Бо... Он должен был сидеть в этом кресле", - сказал Байден.
Старший сын Байдена Бо, бывший военный, генпрокурор штата Делавер, умер от рака мозга в 2015 году в возрасте 46 лет. Потеряв сына, Байден вопреки ожиданиям отказался от попытки участвовать в президентских выборах 2016 года, по итогам которых победу одержал Дональд Трамп.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
06:34
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Джозеф "Бо" БайденДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
 
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