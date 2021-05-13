https://ria.ru/20210513/bayden-1732064302.html
Байден считает, что его покойный сын Бо должен был стать президентом США
Байден считает, что его покойный сын Бо должен был стать президентом США
Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу MSNBC, что его старший сын Бо, умерший от рака в 2015 году, должен был стать президентом США. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T07:39
2021-05-13T07:39
2021-05-13T07:39
джозеф "бо" байден
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728522834_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94196349503c983d8bae7ad829a1256f.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу MSNBC, что его старший сын Бо, умерший от рака в 2015 году, должен был стать президентом США."Он (Бо - ред.) бы сказал: "Отец, посмотри на меня, запомни: домашняя база (идиома "свои корни" - англ.)... Будь тем, кто ты есть", - ответил президент США на вопрос, что бы сказал его сын по поводу первых 100 дней отца во главе страны."Вы всегда застаете меня врасплох (вопросами - ред.) про Бо... Он должен был сидеть в этом кресле", - сказал Байден.Старший сын Байдена Бо, бывший военный, генпрокурор штата Делавер, умер от рака мозга в 2015 году в возрасте 46 лет. Потеряв сына, Байден вопреки ожиданиям отказался от попытки участвовать в президентских выборах 2016 года, по итогам которых победу одержал Дональд Трамп.
https://ria.ru/20210513/bayden-1732062653.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728522834_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d677cc69d306551afc3b6b6e9a4d6983.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джозеф "бо" байден, дональд трамп, джо байден, сша, в мире