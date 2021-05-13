Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/bayden-1732062653.html
Экс-генералы засомневались в психическом и физическом состоянии Байдена
Экс-генералы засомневались в психическом и физическом состоянии Байдена
Более 120 отставных американских генералов подписали открытое письмо с критикой президента США Джо Байдена. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T06:34
2021-05-13T09:05
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730413356_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2c71faa10aeabfd9dd9aab597dba709.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Более 120 отставных американских генералов подписали открытое письмо с критикой президента США Джо Байдена.В обращении говорится, что "нация находится в глубокой опасности". Под угрозой выживание страны в качестве конституционной республики, считают военные.В документе, который подписали 124 человека, также говорится, что нынешняя администрация "запустила в диктаторской манере полномасштабную атаку на конституционные права американских граждан, быстро подписав в обход конгресса более 50 исполнительных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущего руководства".Генералы призвали ФБР и Верховный суд быстро действовать, когда всплывают нарушения на выборах, и "не игнорировать их, как это было в 2020 году".На последних президентских выборах победил демократ Джо Байден. Его оппонент — экс-президент республиканец Дональд Трамп — неоднократно заявлял о фальсификациях в процессе голосования, его сторонники безуспешно пытались отменить результаты, в том числе захватив Капитолий, что привело к гибели нескольких человек.
https://ria.ru/20210202/reyting-1595600677.html
https://ria.ru/20210401/bayden-1603800244.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730413356_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c5f60f4c7630f6a8509dde36413007d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джо байден, сша, в мире

Экс-генералы засомневались в психическом и физическом состоянии Байдена

06:34 13.05.2021 (обновлено: 09:05 13.05.2021)
 
© REUTERS / POOLПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© REUTERS / POOL
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Более 120 отставных американских генералов подписали открытое письмо с критикой президента США Джо Байдена.
В обращении говорится, что "нация находится в глубокой опасности". Под угрозой выживание страны в качестве конституционной республики, считают военные.

"Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего (Вооруженными силами США Джо Байдена. — Прим. ред.). Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, где угодно, днем и ночью", — подчеркивают авторы письма.

В документе, который подписали 124 человека, также говорится, что нынешняя администрация "запустила в диктаторской манере полномасштабную атаку на конституционные права американских граждан, быстро подписав в обход конгресса более 50 исполнительных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущего руководства".
Избранный президент США Джо Байден подписывает указы в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 03:32
Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
Генералы призвали ФБР и Верховный суд быстро действовать, когда всплывают нарушения на выборах, и "не игнорировать их, как это было в 2020 году".
На последних президентских выборах победил демократ Джо Байден. Его оппонент — экс-президент республиканец Дональд Трамп — неоднократно заявлял о фальсификациях в процессе голосования, его сторонники безуспешно пытались отменить результаты, в том числе захватив Капитолий, что привело к гибели нескольких человек.
Байден оступился на трапе перед отлетом в Питтсбург - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 14:57
Байден споткнулся при посадке в самолет
 
Джо БайденСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:07Эксперты рассказали, на сколько подешевели туры после майских праздников
11:04В России создали прибор, выявляющий биологические угрозы за пять секунд
11:04Медиакорпорация Китая поздравила ВГТРК с 30-летним юбилеем
10:59СК завел дело после разлива нефтепродуктов в Ненецком округе
10:59Жители Казани третьи сутки несут цветы к школе, где произошла стрельба
10:58Военные назвали письмо о здоровье Байдена предательством
10:56Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России в Белоруссии
10:56Антимонопольная служба в Италии оштрафовала Google на 102 миллиона евро
10:55В офисе Зеленского оценили перспективы встречи с Путиным
10:51Пашинян назвал действия Баку в Сюнике заранее спланированной провокацией
10:50В Симферополе оцепили колледж из-за сообщения о минировании
10:48В суд поступили жалобы на арест экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана
10:47Часть Тайваня осталась без электричества из-за аварии на угольной станции
10:44Карасин призвал проанализировать монополию БДИПЧ на оценку выборов
10:43Опубликовано видео покупки оружия студентом, напавшим на школу в Казани
10:39Жительница Казани рассказала о реакции внучки на стрельбу в школе
10:33В Израиле задержали десятки человек после беспорядков
10:32Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:26На МКС сломалась американская система получения воды
10:24Мэри Поппинс или монстр: как выбрать няню 5:35
Лента новостейМолния