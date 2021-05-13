https://ria.ru/20210513/bayden-1732062653.html

Экс-генералы засомневались в психическом и физическом состоянии Байдена

Экс-генералы засомневались в психическом и физическом состоянии Байдена

Более 120 отставных американских генералов подписали открытое письмо с критикой президента США Джо Байдена. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T06:34

2021-05-13T06:34

2021-05-13T09:05

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Более 120 отставных американских генералов подписали открытое письмо с критикой президента США Джо Байдена.В обращении говорится, что "нация находится в глубокой опасности". Под угрозой выживание страны в качестве конституционной республики, считают военные.В документе, который подписали 124 человека, также говорится, что нынешняя администрация "запустила в диктаторской манере полномасштабную атаку на конституционные права американских граждан, быстро подписав в обход конгресса более 50 исполнительных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущего руководства".Генералы призвали ФБР и Верховный суд быстро действовать, когда всплывают нарушения на выборах, и "не игнорировать их, как это было в 2020 году".На последних президентских выборах победил демократ Джо Байден. Его оппонент — экс-президент республиканец Дональд Трамп — неоднократно заявлял о фальсификациях в процессе голосования, его сторонники безуспешно пытались отменить результаты, в том числе захватив Капитолий, что привело к гибели нескольких человек.

https://ria.ru/20210202/reyting-1595600677.html

https://ria.ru/20210401/bayden-1603800244.html

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джо байден, сша, в мире