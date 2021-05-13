Экс-генералы засомневались в психическом и физическом состоянии Байдена
06:34 13.05.2021 (обновлено: 09:05 13.05.2021)
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Более 120 отставных американских генералов подписали открытое письмо с критикой президента США Джо Байдена.
В обращении говорится, что "нация находится в глубокой опасности". Под угрозой выживание страны в качестве конституционной республики, считают военные.
"Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего (Вооруженными силами США Джо Байдена. — Прим. ред.). Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, где угодно, днем и ночью", — подчеркивают авторы письма.
В документе, который подписали 124 человека, также говорится, что нынешняя администрация "запустила в диктаторской манере полномасштабную атаку на конституционные права американских граждан, быстро подписав в обход конгресса более 50 исполнительных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущего руководства".
Генералы призвали ФБР и Верховный суд быстро действовать, когда всплывают нарушения на выборах, и "не игнорировать их, как это было в 2020 году".
На последних президентских выборах победил демократ Джо Байден. Его оппонент — экс-президент республиканец Дональд Трамп — неоднократно заявлял о фальсификациях в процессе голосования, его сторонники безуспешно пытались отменить результаты, в том числе захватив Капитолий, что привело к гибели нескольких человек.
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