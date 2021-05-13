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Баку ответил на обвинения Еревана
Баку ответил на обвинения Еревана
Баку считает недопустимыми попытки Еревана использовать ситуацию в Сюникской области в политических целях, говорится в заявлении МИД Азербайджана. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T21:18
2021-05-13T22:27
ара айвазян
россия
сергей лавров
армения
мид азербайджана
ереван
баку
азербайджан
в мире
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БАКУ, 13 мая — РИА Новости. Баку считает недопустимыми попытки Еревана использовать ситуацию в Сюникской области в политических целях, говорится в заявлении МИД Азербайджана.Накануне Минобороны Армении сообщило, что Баку попытался провести работы "по уточнению границ" на одном из участков Сюникской области, соседней с Азербайджаном. Ереван считает этот инцидент спланированной провокацией. Прокуратура Армении возбудила уголовное дело о нарушении территориальной целостности. Как подчеркнули в ведомстве, азербайджанские войска перешли государственную границу. В четверг армянское Минобороны заявило, что азербайджанские ВС попытались продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении.Баку считает, что подобные случаи "могут и должны решаться путем взаимных контактов между военными с обеих сторон". Азербайджан привержен разрешению напряженности в регионе и призывает предпринять шаги к этому.Как напомнило ведомство, согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, "азербайджанские пограничные войска дислоцируются на позициях &lt;...&gt; страны с улучшением погодных условий в районах Лачинского и Кельбаджарского районов, граничащих с Арменией, которые имеют сложный горный рельеф и климатические условия". Этот процесс проходит "в обычном режиме и систематически", говорится в заявлении.По данным ведомства, меры по укреплению системы охраны границ осуществляют на основе карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном и по сторонам."С момента восстановления независимости две страны по понятным причинам не имели государственной границы, и по этой причине мы говорим о сложном техническом процессе, который в настоящее время сопровождается разногласиями между сторонами", — отмечает ведомство.С 12 мая в район направили руководство Госпогранслужбы Азербайджана, ведутся переговоры с армянскими пограничниками, добавили в МИД.При этом ранее исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян получил главам МИД и Минобороны, а также секретарю Совета безопасности начать процесс консультаций в рамках ОДКБ из-за ситуации в Сюникской области. Жители приграничных населенных пунктов региона считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Как заявлял Пашинян, процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией.
https://radiosputnik.ria.ru/20210513/pashinyan-1732202479.html
https://ria.ru/20210513/granitsa-1732182051.html
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ара айвазян, россия, сергей лавров, армения, мид азербайджана, ереван, баку, азербайджан, в мире

Баку ответил на обвинения Еревана

21:18 13.05.2021 (обновлено: 22:27 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКолонна с азербайджанскими военными
Колонна с азербайджанскими военными - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 13 мая — РИА Новости. Баку считает недопустимыми попытки Еревана использовать ситуацию в Сюникской области в политических целях, говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Накануне Минобороны Армении сообщило, что Баку попытался провести работы "по уточнению границ" на одном из участков Сюникской области, соседней с Азербайджаном. Ереван считает этот инцидент спланированной провокацией. Прокуратура Армении возбудила уголовное дело о нарушении территориальной целостности. Как подчеркнули в ведомстве, азербайджанские войска перешли государственную границу. В четверг армянское Минобороны заявило, что азербайджанские ВС попытались продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении.

"Мы рекомендуем армянским политическим и военным кругам не поддаваться панике, принять реальность межгосударственного пограничного режима вдоль Зангиланского, Губадлинского, Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана и не нагнетать необоснованно ситуацию в регионе", — сказано в сообщении МИД Азербайджана.

Баку считает, что подобные случаи "могут и должны решаться путем взаимных контактов между военными с обеих сторон". Азербайджан привержен разрешению напряженности в регионе и призывает предпринять шаги к этому.
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Как напомнило ведомство, согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, "азербайджанские пограничные войска дислоцируются на позициях <...> страны с улучшением погодных условий в районах Лачинского и Кельбаджарского районов, граничащих с Арменией, которые имеют сложный горный рельеф и климатические условия". Этот процесс проходит "в обычном режиме и систематически", говорится в заявлении.
По данным ведомства, меры по укреплению системы охраны границ осуществляют на основе карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном и по сторонам.
"С момента восстановления независимости две страны по понятным причинам не имели государственной границы, и по этой причине мы говорим о сложном техническом процессе, который в настоящее время сопровождается разногласиями между сторонами", — отмечает ведомство.
С 12 мая в район направили руководство Госпогранслужбы Азербайджана, ведутся переговоры с армянскими пограничниками, добавили в МИД.
При этом ранее исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян получил главам МИД и Минобороны, а также секретарю Совета безопасности начать процесс консультаций в рамках ОДКБ из-за ситуации в Сюникской области. Жители приграничных населенных пунктов региона считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Как заявлял Пашинян, процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией.
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Ара АйвазянРоссияСергей ЛавровАрменияМИД АзербайджанаЕреванБакуАзербайджанВ мире
 
 
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