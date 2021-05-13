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ВВС Израиля атаковали четыре штаб-квартиры членов ХАМАС
ВВС Израиля атаковали четыре штаб-квартиры членов ХАМАС
Израильская армия нанесла удар по четырём квартирам высокопоставленных членов ХАМАС в секторе Газа, которые использовались для планирования военных операций,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T17:52
2021-05-13T17:52
2021-05-13T17:52
сектор газа
исламский джихад
ввс израиля
хамас
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Израильская армия нанесла удар по четырём квартирам высокопоставленных членов ХАМАС в секторе Газа, которые использовались для планирования военных операций, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ."Самолет ВВС Израиля нанес удар по квартире, принадлежащей заместителю командира "Бригад аль-Кассама" на севере сектора Газа. Кроме того, ЦАХАЛ нанёс удар по трем квартирам, принадлежащим командирам рот полка Саджайя и Шабура в северной части сектора Газа и командиру роты полка Дейр-аль-Балах в центральном районе сектора. Все квартиры использовались для планирования и управления недавними атаками ХАМАС", - говорится в сообщении военных.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.
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сектор газа, исламский джихад, ввс израиля, хамас, израиль, в мире