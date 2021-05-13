https://ria.ru/20210513/aviaudar-1732180697.html

Израиль нанес удар по ракетной установке в многоэтажке в секторе Газа

Израиль нанес удар по ракетной установке в многоэтажке в секторе Газа

Израильская армия сообщила, что нанесла удар по установке противотанковых ракет, размещенной в многоэтажном здании в секторе Газа. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T17:16

2021-05-13T17:16

2021-05-13T17:16

исламский джихад

биньямин нетаньяху

хамас

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Израильская армия сообщила, что нанесла удар по установке противотанковых ракет, размещенной в многоэтажном здании в секторе Газа."Отряд "Маглан" атаковал (очередную) пусковую установку противотанковых ракет, расположенную в многоэтажном здании в южной части сектора Газа. ХАМАС намеренно размещает военные цели в центре густонаселенных районов", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил при посещении батареи ПРО "Железный купол", что израильская армия уже атаковала сотни целей ХАМАС, пообещав, что скоро будет их будет больше тысячи.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.

израиль

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исламский джихад, биньямин нетаньяху, хамас, израиль, в мире