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Кравцов рассказал, как будет проходить итоговая аттестация школьников
Кравцов рассказал, как будет проходить итоговая аттестация школьников
Государственная итоговая аттестация будет проходить в штатном режиме, очно, с соблюдением всех санитарных мер, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:36
2021-05-13T16:06
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
сн_образование
владимир путин
россия
сергей кравцов
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Государственная итоговая аттестация будет проходить в штатном режиме, очно, с соблюдением всех санитарных мер, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Государственная итоговая аттестация для 9-го и 11-го классов будет проходить в штатном, очном режиме. Специально уже подготовлены пункты проведения экзаменов, как и в прошлом году с мерами повышенной санитарной безопасности: имею в виду, что будет влажная уборка помещений, бесконтактная термометрия, рассадка на специальные дистанции, ограниченное заполнение аудиторий", - сказал Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По его словам, экзаменационная кампания будет проходить в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора, на всех пунктах сдачи будут присутствовать медицинские работники.
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование, владимир путин, россия, сергей кравцов, общество

Кравцов рассказал, как будет проходить итоговая аттестация школьников

15:36 13.05.2021 (обновлено: 16:06 13.05.2021)
 
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Государственная итоговая аттестация будет проходить в штатном режиме, очно, с соблюдением всех санитарных мер, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Государственная итоговая аттестация для 9-го и 11-го классов будет проходить в штатном, очном режиме. Специально уже подготовлены пункты проведения экзаменов, как и в прошлом году с мерами повышенной санитарной безопасности: имею в виду, что будет влажная уборка помещений, бесконтактная термометрия, рассадка на специальные дистанции, ограниченное заполнение аудиторий", - сказал Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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По его словам, экзаменационная кампания будет проходить в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора, на всех пунктах сдачи будут присутствовать медицинские работники.
 
Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Социальный навигаторСН_ОбразованиеВладимир ПутинРоссияСергей КравцовОбщество
 
 
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