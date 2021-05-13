https://ria.ru/20210513/attestatsiya-1732156347.html
Кравцов рассказал, как будет проходить итоговая аттестация школьников
Кравцов рассказал, как будет проходить итоговая аттестация школьников
Государственная итоговая аттестация будет проходить в штатном режиме, очно, с соблюдением всех санитарных мер, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:36
2021-05-13T15:36
2021-05-13T16:06
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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сергей кравцов
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Государственная итоговая аттестация будет проходить в штатном режиме, очно, с соблюдением всех санитарных мер, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Государственная итоговая аттестация для 9-го и 11-го классов будет проходить в штатном, очном режиме. Специально уже подготовлены пункты проведения экзаменов, как и в прошлом году с мерами повышенной санитарной безопасности: имею в виду, что будет влажная уборка помещений, бесконтактная термометрия, рассадка на специальные дистанции, ограниченное заполнение аудиторий", - сказал Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По его словам, экзаменационная кампания будет проходить в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора, на всех пунктах сдачи будут присутствовать медицинские работники.
https://sn.ria.ru/20210331/rosobrnadzor-1603566106.html
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование, владимир путин, россия, сергей кравцов, общество