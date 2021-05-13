Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/armeniya-1732181487.html
В Армении заявили о провокации со стороны азербайджанских ВС
В Армении заявили о провокации со стороны азербайджанских ВС
Азербайджанские ВС попытались в четверг продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении, Ереван счел инцидент провокацией и... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T17:18
2021-05-13T17:18
россия
минобороны армении
сергей лавров
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577932337_0:46:850:524_1920x0_80_0_0_0179487069ca80c7938aa1324531db61.jpg
ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. Азербайджанские ВС попытались в четверг продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении, Ереван счел инцидент провокацией и потребовал, чтобы они немедленно вернулись на исходные позиции, сообщило армянское минобороны."Тринадцатого мая азербайджанские ВС вновь под предлогом "уточнения границ" предприняли очередную провокацию в отношении суверенной территории Республики Армения, попытавшись продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисисан", - говорится в сообщении на сайте минобороны.Отмечается, что в обеих случаях в результате шагов ВС Армении продвижение было пресечено, азербайджанской стороне было предъявлено требование незамедлительно покинуть территорию и вернуться на исходные позиции."Министерство обороны Армении рассматривает как очевидную провокацию аналогичные действия азербайджанской стороны 12 мая и требует от ВС этой страны незамедлительно вернуться на исходные позиции и воздерживаться от посягательств против суверенной территории Республики Армения", - отмечается в сообщении.Ранее минобороны Армении сообщило, что в среду азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсудили в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.
https://ria.ru/20210427/azerbaydzhan-1729694182.html
россия
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577932337_6:0:850:633_1920x0_80_0_0_533b3ddbd4eef8817af13782d0f70c9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, минобороны армении, сергей лавров, ереван, армения, в мире

В Армении заявили о провокации со стороны азербайджанских ВС

17:18 13.05.2021
 
© Фото : Минобороны АрменииВоеннослужащие армии Армении
Военнослужащие армии Армении - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Фото : Минобороны Армении
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. Азербайджанские ВС попытались в четверг продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении, Ереван счел инцидент провокацией и потребовал, чтобы они немедленно вернулись на исходные позиции, сообщило армянское минобороны.
"Тринадцатого мая азербайджанские ВС вновь под предлогом "уточнения границ" предприняли очередную провокацию в отношении суверенной территории Республики Армения, попытавшись продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисисан", - говорится в сообщении на сайте минобороны.
Отмечается, что в обеих случаях в результате шагов ВС Армении продвижение было пресечено, азербайджанской стороне было предъявлено требование незамедлительно покинуть территорию и вернуться на исходные позиции.
"Министерство обороны Армении рассматривает как очевидную провокацию аналогичные действия азербайджанской стороны 12 мая и требует от ВС этой страны незамедлительно вернуться на исходные позиции и воздерживаться от посягательств против суверенной территории Республики Армения", - отмечается в сообщении.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Шуша - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
"Вернем и не спросим Армению". Азербайджан взялся за коридор раздора
Ранее минобороны Армении сообщило, что в среду азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсудили в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.
 
РоссияМинобороны АрменииСергей ЛавровЕреванАрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:52СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
02:37Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу
02:13Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу
02:12Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
02:11Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание
02:10Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе
02:01Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
01:45Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ
01:29Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
01:11К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
01:11Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
01:08Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье
01:07AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике
00:58Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
00:52Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном
00:42Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 109
00:39Прокуратура может оспорить домашний арест Медведчука
00:38Нетаньяху: операция в Газе будет продолжаться сколько потребуется
00:34Пожилая израильтянка погибла после падения по дороге в бомбоубежище
00:29Жители сектора Газа у границы с Израилем покидают дома
Лента новостейМолния