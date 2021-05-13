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В Армении заявили о провокации со стороны азербайджанских ВС
В Армении заявили о провокации со стороны азербайджанских ВС
Азербайджанские ВС попытались в четверг продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении, Ереван счел инцидент провокацией и... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T17:18
2021-05-13T17:18
2021-05-13T17:18
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ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. Азербайджанские ВС попытались в четверг продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении, Ереван счел инцидент провокацией и потребовал, чтобы они немедленно вернулись на исходные позиции, сообщило армянское минобороны."Тринадцатого мая азербайджанские ВС вновь под предлогом "уточнения границ" предприняли очередную провокацию в отношении суверенной территории Республики Армения, попытавшись продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисисан", - говорится в сообщении на сайте минобороны.Отмечается, что в обеих случаях в результате шагов ВС Армении продвижение было пресечено, азербайджанской стороне было предъявлено требование незамедлительно покинуть территорию и вернуться на исходные позиции."Министерство обороны Армении рассматривает как очевидную провокацию аналогичные действия азербайджанской стороны 12 мая и требует от ВС этой страны незамедлительно вернуться на исходные позиции и воздерживаться от посягательств против суверенной территории Республики Армения", - отмечается в сообщении.Ранее минобороны Армении сообщило, что в среду азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсудили в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.
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россия, минобороны армении, сергей лавров, ереван, армения, в мире
ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости.
Азербайджанские ВС попытались в четверг продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении
, Ереван
счел инцидент провокацией и потребовал, чтобы они немедленно вернулись на исходные позиции, сообщило армянское минобороны.
"Тринадцатого мая азербайджанские ВС вновь под предлогом "уточнения границ" предприняли очередную провокацию в отношении суверенной территории Республики Армения, попытавшись продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисисан", - говорится в сообщении на сайте минобороны.
Отмечается, что в обеих случаях в результате шагов ВС Армении продвижение было пресечено, азербайджанской стороне было предъявлено требование незамедлительно покинуть территорию и вернуться на исходные позиции.
"Министерство обороны Армении рассматривает как очевидную провокацию аналогичные действия азербайджанской стороны 12 мая и требует от ВС этой страны незамедлительно вернуться на исходные позиции и воздерживаться от посягательств против суверенной территории Республики Армения", - отмечается в сообщении.
Ранее минобороны Армении сообщило, что в среду азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсудили в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.