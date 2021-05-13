https://ria.ru/20210513/armeniya-1732181487.html

В Армении заявили о провокации со стороны азербайджанских ВС

В Армении заявили о провокации со стороны азербайджанских ВС

Азербайджанские ВС попытались в четверг продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении, Ереван счел инцидент провокацией и... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T17:18

2021-05-13T17:18

2021-05-13T17:18

россия

минобороны армении

сергей лавров

ереван

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577932337_0:46:850:524_1920x0_80_0_0_0179487069ca80c7938aa1324531db61.jpg

ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. Азербайджанские ВС попытались в четверг продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении, Ереван счел инцидент провокацией и потребовал, чтобы они немедленно вернулись на исходные позиции, сообщило армянское минобороны."Тринадцатого мая азербайджанские ВС вновь под предлогом "уточнения границ" предприняли очередную провокацию в отношении суверенной территории Республики Армения, попытавшись продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисисан", - говорится в сообщении на сайте минобороны.Отмечается, что в обеих случаях в результате шагов ВС Армении продвижение было пресечено, азербайджанской стороне было предъявлено требование незамедлительно покинуть территорию и вернуться на исходные позиции."Министерство обороны Армении рассматривает как очевидную провокацию аналогичные действия азербайджанской стороны 12 мая и требует от ВС этой страны незамедлительно вернуться на исходные позиции и воздерживаться от посягательств против суверенной территории Республики Армения", - отмечается в сообщении.Ранее минобороны Армении сообщило, что в среду азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсудили в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.

https://ria.ru/20210427/azerbaydzhan-1729694182.html

россия

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минобороны армении, сергей лавров, ереван, армения, в мире