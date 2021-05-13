https://ria.ru/20210513/arktika-1732188326.html

Активность НАТО в Арктике выросла, заявил командующий Северным флотом

Активность НАТО в Арктике выросла, заявил командующий Северным флотом

Интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки НАТО у российских границ в Арктике в последние годы возросла, констатировал в четверг командующий... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T17:47

2021-05-13T17:47

2021-05-13T17:47

норвежское море

северный флот вмф россии

арктика

нато

безопасность

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СЕВЕРОМОРСК, 13 мая – РИА Новости. Интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки НАТО у российских границ в Арктике в последние годы возросла, констатировал в четверг командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев."Военно-морские силы НАТО приступили к практике выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей, что, констатирую, практически этого не было со времен Второй Мировой войны. Отмечается увеличение продолжительности периода присутствия в Баренцевом и Норвежском морях подводных лодок и надводных кораблей ВМС США", - сказал Моисеев на брифинге для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере "Петр Великий".По его словам, увеличилась интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки Объединенных вооруженных сил Альянса.По его оценке, эти действия "носят провокационный характер и оказывают негативное влияние на систему региональной безопасности в целом".

https://ria.ru/20210512/arktika-1731921122.html

https://ria.ru/20210511/nato-1731734944.html

норвежское море

арктика

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норвежское море, северный флот вмф россии, арктика, нато, безопасность