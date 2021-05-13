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Активность НАТО в Арктике выросла, заявил командующий Северным флотом
Активность НАТО в Арктике выросла, заявил командующий Северным флотом
Интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки НАТО у российских границ в Арктике в последние годы возросла, констатировал в четверг командующий... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T17:47
2021-05-13T17:47
норвежское море
северный флот вмф россии
арктика
нато
безопасность
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СЕВЕРОМОРСК, 13 мая – РИА Новости. Интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки НАТО у российских границ в Арктике в последние годы возросла, констатировал в четверг командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев."Военно-морские силы НАТО приступили к практике выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей, что, констатирую, практически этого не было со времен Второй Мировой войны. Отмечается увеличение продолжительности периода присутствия в Баренцевом и Норвежском морях подводных лодок и надводных кораблей ВМС США", - сказал Моисеев на брифинге для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере "Петр Великий".По его словам, увеличилась интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки Объединенных вооруженных сил Альянса.По его оценке, эти действия "носят провокационный характер и оказывают негативное влияние на систему региональной безопасности в целом".
https://ria.ru/20210512/arktika-1731921122.html
https://ria.ru/20210511/nato-1731734944.html
норвежское море
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норвежское море, северный флот вмф россии, арктика, нато, безопасность

Активность НАТО в Арктике выросла, заявил командующий Северным флотом

17:47 13.05.2021
 
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Brennon TaylorАмериканские морские пехотинцы во время учений в Норвегии
Американские морские пехотинцы во время учений в Норвегии - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Brennon Taylor
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СЕВЕРОМОРСК, 13 мая – РИА Новости. Интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки НАТО у российских границ в Арктике в последние годы возросла, констатировал в четверг командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.
"Военно-морские силы НАТО приступили к практике выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей, что, констатирую, практически этого не было со времен Второй Мировой войны. Отмечается увеличение продолжительности периода присутствия в Баренцевом и Норвежском морях подводных лодок и надводных кораблей ВМС США", - сказал Моисеев на брифинге для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере "Петр Великий".
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 12:13
В МИД заявили о нарастании потенциальных угроз в Арктике
По его словам, увеличилась интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки Объединенных вооруженных сил Альянса.
"При этом происходит смещение районов их проведения к границам РФ. Существенно возросла интенсивность полетов в Арктике самолетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США", - отметил командующий.
По его оценке, эти действия "носят провокационный характер и оказывают негативное влияние на систему региональной безопасности в целом".
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 11:02
Парламентская ассамблея НАТО обсудит отношения с Россией
 
Норвежское мореСеверный флот ВМФ РоссииАрктикаНАТОБезопасность
 
 
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