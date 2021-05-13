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США считают Норвегию основным плацдармом в Арктике, заявил адмирал
США считают Норвегию основным плацдармом в Арктике, заявил адмирал
США рассматривают Норвегию в качестве основного плацдарма в Арктике и размещают там средства разведки и наблюдения, сообщил командующий Северным флотом адмирал... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T17:39
2021-05-13T17:39
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норвегия
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СЕВЕРОМОРСК, 13 мая - РИА Новости. США рассматривают Норвегию в качестве основного плацдарма в Арктике и размещают там средства разведки и наблюдения, сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере "Петр Великий"."В последнее время в качестве основного плацдарма в Арктике США рассматривают Норвегию как территорию, которая используется для передового присутствия ВС, размещения средств разведки и наблюдения, развития инфраструктуры двойного назначения", - сказал Моисеев.По его словам, "при этом руководство Норвегии, несмотря на исторически сложившиеся долгосрочные добрососедские отношения с Россией и способность к конструктивному диалогу по проблемным вопросам региона, под давлением фактически содействует расширению военного присутствия ОВС (объединенных вооруженных сил - ред.) НАТО и росту конфликтного потенциала в Арктике".
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россия, нато, норвегия, сша, в мире

США считают Норвегию основным плацдармом в Арктике, заявил адмирал

17:39 13.05.2021
 
© Фото : Royal Norwegian Air ForceАмериканские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-35 ВВС Норвегии
Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-35 ВВС Норвегии - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Фото : Royal Norwegian Air Force
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СЕВЕРОМОРСК, 13 мая - РИА Новости. США рассматривают Норвегию в качестве основного плацдарма в Арктике и размещают там средства разведки и наблюдения, сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере "Петр Великий".
"В последнее время в качестве основного плацдарма в Арктике США рассматривают Норвегию как территорию, которая используется для передового присутствия ВС, размещения средств разведки и наблюдения, развития инфраструктуры двойного назначения", - сказал Моисеев.
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По его словам, "при этом руководство Норвегии, несмотря на исторически сложившиеся долгосрочные добрососедские отношения с Россией и способность к конструктивному диалогу по проблемным вопросам региона, под давлением фактически содействует расширению военного присутствия ОВС (объединенных вооруженных сил - ред.) НАТО и росту конфликтного потенциала в Арктике".
 
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