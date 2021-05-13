https://ria.ru/20210513/arktika-1732186659.html
США считают Норвегию основным плацдармом в Арктике, заявил адмирал
США считают Норвегию основным плацдармом в Арктике, заявил адмирал
США рассматривают Норвегию в качестве основного плацдарма в Арктике и размещают там средства разведки и наблюдения, сообщил командующий Северным флотом адмирал... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T17:39
2021-05-13T17:39
2021-05-13T17:39
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СЕВЕРОМОРСК, 13 мая - РИА Новости. США рассматривают Норвегию в качестве основного плацдарма в Арктике и размещают там средства разведки и наблюдения, сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере "Петр Великий"."В последнее время в качестве основного плацдарма в Арктике США рассматривают Норвегию как территорию, которая используется для передового присутствия ВС, размещения средств разведки и наблюдения, развития инфраструктуры двойного назначения", - сказал Моисеев.По его словам, "при этом руководство Норвегии, несмотря на исторически сложившиеся долгосрочные добрососедские отношения с Россией и способность к конструктивному диалогу по проблемным вопросам региона, под давлением фактически содействует расширению военного присутствия ОВС (объединенных вооруженных сил - ред.) НАТО и росту конфликтного потенциала в Арктике".
https://ria.ru/20210430/norvegiya-1730779371.html
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