https://ria.ru/20210513/arktika-1732062397.html

Китай готов сотрудничать с РФ по проекту арктической станции "Снежинка"

Китай готов сотрудничать с РФ по проекту арктической станции "Снежинка"

Пекин вслед за Сеулом проявляет интерес к сотрудничеству в рамках проекта строительства арктической станции "Снежинка", в числе прочего готов поставлять... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T06:10

2021-05-13T06:10

2021-05-13T06:10

россия

арктика

китай

в мире

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пекин вслед за Сеулом проявляет интерес к сотрудничеству в рамках проекта строительства арктической станции "Снежинка", в числе прочего готов поставлять оборудование, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов."Китай уже заявил, что готов подключиться, проявляет интерес к проекту, в том числе к поставкам оборудования", - сказал Корчунов. Он добавил, что Южная Корея уже приняла решение, что будет участвовать в строительстве.Корчунов в ноябре 2020 года заявлял, что Сеул создает фонд для работы с РФ в области водородной энергетики, работа по станции "Снежинка" может стать первым проектом этого фонда.Международная арктическая станция "Снежинка" должна стать полностью автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водорода (без дизельного топлива). Станция будет состоять из нескольких зданий купольного типа, соединенных переходами. Расположение зданий сверху напоминает снежинку, потому проект станции и получил такое название.

https://ria.ru/20210512/sudno-1731974020.html

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россия, арктика, китай, в мире