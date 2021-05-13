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Китай готов сотрудничать с РФ по проекту арктической станции "Снежинка"
Китай готов сотрудничать с РФ по проекту арктической станции "Снежинка"
Пекин вслед за Сеулом проявляет интерес к сотрудничеству в рамках проекта строительства арктической станции "Снежинка", в числе прочего готов поставлять... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T06:10
2021-05-13T06:10
россия
арктика
китай
в мире
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пекин вслед за Сеулом проявляет интерес к сотрудничеству в рамках проекта строительства арктической станции "Снежинка", в числе прочего готов поставлять оборудование, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов."Китай уже заявил, что готов подключиться, проявляет интерес к проекту, в том числе к поставкам оборудования", - сказал Корчунов. Он добавил, что Южная Корея уже приняла решение, что будет участвовать в строительстве.Корчунов в ноябре 2020 года заявлял, что Сеул создает фонд для работы с РФ в области водородной энергетики, работа по станции "Снежинка" может стать первым проектом этого фонда.Международная арктическая станция "Снежинка" должна стать полностью автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водорода (без дизельного топлива). Станция будет состоять из нескольких зданий купольного типа, соединенных переходами. Расположение зданий сверху напоминает снежинку, потому проект станции и получил такое название.
https://ria.ru/20210512/sudno-1731974020.html
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россия, арктика, китай, в мире

Китай готов сотрудничать с РФ по проекту арктической станции "Снежинка"

06:10 13.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Александр Ковалев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пекин вслед за Сеулом проявляет интерес к сотрудничеству в рамках проекта строительства арктической станции "Снежинка", в числе прочего готов поставлять оборудование, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов.
"Китай уже заявил, что готов подключиться, проявляет интерес к проекту, в том числе к поставкам оборудования", - сказал Корчунов. Он добавил, что Южная Корея уже приняла решение, что будет участвовать в строительстве.
Корчунов в ноябре 2020 года заявлял, что Сеул создает фонд для работы с РФ в области водородной энергетики, работа по станции "Снежинка" может стать первым проектом этого фонда.
Международная арктическая станция "Снежинка" должна стать полностью автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водорода (без дизельного топлива). Станция будет состоять из нескольких зданий купольного типа, соединенных переходами. Расположение зданий сверху напоминает снежинку, потому проект станции и получил такое название.
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