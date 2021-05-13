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Суд отправил Медведчука под домашний арест
Суд отправил Медведчука под домашний арест
Печерский районный суд Киева отправил главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T20:56
2021-05-13T21:59
виктор медведчук
киев
в мире
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КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Печерский районный суд Киева отправил главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде ареста до 10 июля с возможностью внести залог в размере около 10,9 миллиона долларов.Как сообщил следственный судья Вячеслав Пидпалый, обвинению в ходатайстве отказано. Трансляцию заседания вело агентство УНН.Суд обязал Медведчука сдать заграничные паспорта и носить электронный браслет, воздержаться от общения со свидетелями по делу. Ему также необходимо приходить в суд и к следователю по первому требованию.Вместе с тем политика не стали отпускать под поручительство депутатов Верховной рады.Уголовное преследованиеГенпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая заявила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. По данным правоохранительных органов, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Во-первых, утверждается, что с марта 2015 года он незаконно передавал России информацию о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами примерно на 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). По второму политика подозревают в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении ВСУ. Третий эпизод касается того, что Медведчук и Козак, как считают в СБУ, планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в Россию, — с целью распространить через них "российскую пропаганду" и повлиять на внутреннюю политику в стране.По украинскому законодательству членам ОПЗЖ грозит до 15 лет лишения свободы. В начале 2020 года в стране вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.Политик отвергает подозрения в свой адрес. В ОПЗЖ считают, что действия Киева следует расценивать "как продолжение политически мотивированной расправы" над Медведчуком, который неоднократно критиковал украинские власти.
https://ria.ru/20210513/medvedchuk-1732159690.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210513/medvedchuk-1732124270.html
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виктор медведчук, киев, в мире

Суд отправил Медведчука под домашний арест

20:56 13.05.2021 (обновлено: 21:59 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Печерский районный суд Киева отправил главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.
Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде ареста до 10 июля с возможностью внести залог в размере около 10,9 миллиона долларов.
Как сообщил следственный судья Вячеслав Пидпалый, обвинению в ходатайстве отказано. Трансляцию заседания вело агентство УНН.
Суд обязал Медведчука сдать заграничные паспорта и носить электронный браслет, воздержаться от общения со свидетелями по делу. Ему также необходимо приходить в суд и к следователю по первому требованию.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
15:47
Медведчук в суде заявил, что выступает против политики украинской власти
Вместе с тем политика не стали отпускать под поручительство депутатов Верховной рады.

Уголовное преследование

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая заявила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.
По данным правоохранительных органов, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Во-первых, утверждается, что с марта 2015 года он незаконно передавал России информацию о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами примерно на 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). По второму политика подозревают в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении ВСУ. Третий эпизод касается того, что Медведчук и Козак, как считают в СБУ, планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в Россию, — с целью распространить через них "российскую пропаганду" и повлиять на внутреннюю политику в стране.
По украинскому законодательству членам ОПЗЖ грозит до 15 лет лишения свободы. В начале 2020 года в стране вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.
Политик отвергает подозрения в свой адрес. В ОПЗЖ считают, что действия Киева следует расценивать "как продолжение политически мотивированной расправы" над Медведчуком, который неоднократно критиковал украинские власти.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, перед заседанием Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13:35В мире
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