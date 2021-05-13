https://ria.ru/20210513/arest-1732216420.html
Суд отправил Медведчука под домашний арест
Суд отправил Медведчука под домашний арест
Печерский районный суд Киева отправил главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T20:56
2021-05-13T20:56
2021-05-13T21:59
виктор медведчук
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732176305_0:230:3002:1918_1920x0_80_0_0_8d524e112123aa22362f0c69c2687374.jpg
КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Печерский районный суд Киева отправил главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде ареста до 10 июля с возможностью внести залог в размере около 10,9 миллиона долларов.Как сообщил следственный судья Вячеслав Пидпалый, обвинению в ходатайстве отказано. Трансляцию заседания вело агентство УНН.Суд обязал Медведчука сдать заграничные паспорта и носить электронный браслет, воздержаться от общения со свидетелями по делу. Ему также необходимо приходить в суд и к следователю по первому требованию.Вместе с тем политика не стали отпускать под поручительство депутатов Верховной рады.Уголовное преследованиеГенпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая заявила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. По данным правоохранительных органов, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Во-первых, утверждается, что с марта 2015 года он незаконно передавал России информацию о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами примерно на 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). По второму политика подозревают в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении ВСУ. Третий эпизод касается того, что Медведчук и Козак, как считают в СБУ, планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в Россию, — с целью распространить через них "российскую пропаганду" и повлиять на внутреннюю политику в стране.По украинскому законодательству членам ОПЗЖ грозит до 15 лет лишения свободы. В начале 2020 года в стране вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.Политик отвергает подозрения в свой адрес. В ОПЗЖ считают, что действия Киева следует расценивать "как продолжение политически мотивированной расправы" над Медведчуком, который неоднократно критиковал украинские власти.
https://ria.ru/20210513/medvedchuk-1732159690.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210513/medvedchuk-1732124270.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732176305_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4e01f62e65f44113033b4f658d59237.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор медведчук, киев, в мире
КИЕВ, 13 мая — РИА Новости.
Печерский районный суд Киева
отправил главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь
" Виктора Медведчука
под круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.
Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде ареста до 10 июля с возможностью внести залог в размере около 10,9 миллиона долларов.
Как сообщил следственный судья Вячеслав Пидпалый, обвинению в ходатайстве отказано. Трансляцию заседания вело агентство УНН.
Суд обязал Медведчука сдать заграничные паспорта и носить электронный браслет, воздержаться от общения со свидетелями по делу. Ему также необходимо приходить в суд и к следователю по первому требованию.
Вместе с тем политика не стали отпускать под поручительство депутатов Верховной рады
.
Уголовное преследование
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова
11 мая заявила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака
подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.
По данным правоохранительных органов, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Во-первых, утверждается, что с марта 2015 года он незаконно передавал России
информацию о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами примерно на 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). По второму политика подозревают в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении ВСУ
. Третий эпизод касается того, что Медведчук и Козак, как считают в СБУ
, планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в Россию, — с целью распространить через них "российскую пропаганду" и повлиять на внутреннюю политику в стране.
По украинскому законодательству членам ОПЗЖ грозит до 15 лет лишения свободы. В начале 2020 года в стране вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.
Политик отвергает подозрения в свой адрес. В ОПЗЖ считают, что действия Киева следует расценивать "как продолжение политически мотивированной расправы" над Медведчуком, который неоднократно критиковал украинские власти.