https://ria.ru/20210513/arest-1732216420.html

Суд отправил Медведчука под домашний арест

Суд отправил Медведчука под домашний арест

Печерский районный суд Киева отправил главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T20:56

2021-05-13T20:56

2021-05-13T21:59

виктор медведчук

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732176305_0:230:3002:1918_1920x0_80_0_0_8d524e112123aa22362f0c69c2687374.jpg

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Печерский районный суд Киева отправил главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде ареста до 10 июля с возможностью внести залог в размере около 10,9 миллиона долларов.Как сообщил следственный судья Вячеслав Пидпалый, обвинению в ходатайстве отказано. Трансляцию заседания вело агентство УНН.Суд обязал Медведчука сдать заграничные паспорта и носить электронный браслет, воздержаться от общения со свидетелями по делу. Ему также необходимо приходить в суд и к следователю по первому требованию.Вместе с тем политика не стали отпускать под поручительство депутатов Верховной рады.Уголовное преследованиеГенпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая заявила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. По данным правоохранительных органов, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Во-первых, утверждается, что с марта 2015 года он незаконно передавал России информацию о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами примерно на 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). По второму политика подозревают в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении ВСУ. Третий эпизод касается того, что Медведчук и Козак, как считают в СБУ, планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в Россию, — с целью распространить через них "российскую пропаганду" и повлиять на внутреннюю политику в стране.По украинскому законодательству членам ОПЗЖ грозит до 15 лет лишения свободы. В начале 2020 года в стране вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.Политик отвергает подозрения в свой адрес. В ОПЗЖ считают, что действия Киева следует расценивать "как продолжение политически мотивированной расправы" над Медведчуком, который неоднократно критиковал украинские власти.

https://ria.ru/20210513/medvedchuk-1732159690.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/medvedchuk-1732124270.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор медведчук, киев, в мире