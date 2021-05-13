https://ria.ru/20210513/arest-1732091881.html

В Новосибирске арестовали мужчину, избившего до смерти экс-чиновника

В Новосибирске арестовали мужчину, избившего до смерти экс-чиновника

Новосибирский районный суд в четверг арестовал на два месяца дачника, обвиняемого в избиении до смерти бывшего начальника главного управления благоустройства и... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T11:23

2021-05-13T11:23

2021-05-13T11:27

россия

следственный комитет россии (ск рф)

обь

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 13 мая – РИА Новости. Новосибирский районный суд в четверг арестовал на два месяца дачника, обвиняемого в избиении до смерти бывшего начальника главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска, экс-депутата городского парламента Ивана Митряшина, сообщает суд.Ранее сообщалось, что в СК возбудили уголовное дело после смерти Митряшина по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). По данным следствия, вечером 10 мая 46-летний Митряшин находился в гостях у знакомых в дачном обществе "Бердский перекат" Новосибирского района, где поссорился с 50-летнем хозяином дачи, который и стал подозреваемым."Новосибирским районным судом Новосибирской области рассмотрено ходатайство старшего следователя следственного отдела по городу Обь СУСК РФ по Новосибирской области об избрании меры пресечения в отношении Данилова Александра, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ", - говорится в сообщении.В суде уточнили, что судья "постановил избрать Данилову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 11 июля 2021 года".По данным СК, Данилов нанес Митряшину множественные удары руками и ножом в область головы и туловища, а также в область нижних конечностей. Очевидцы конфликта вызвали скорую помощь, потерпевший был доставлен в больницу, где от полученных ранений скончался.

https://ria.ru/20210407/pokhischenie-1727203025.html

https://ria.ru/20210421/izbienie-1729228589.html

россия

обь

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), обь, новосибирская область, происшествия