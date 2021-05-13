https://ria.ru/20210513/amnistiya-1732107731.html
В Кремле ответили на вопрос о возможности проведения амнистии
В Кремле ответили на вопрос о возможности проведения амнистии
Вопрос об амнистии в связи с 76-й годовщиной Победы или в преддверии 12 июня на повестке Кремля не стоит, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T12:37
2021-05-13T12:37
2021-05-13T12:37
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вопрос об амнистии в связи с 76-й годовщиной Победы или в преддверии 12 июня на повестке Кремля не стоит, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, ничего такого нет на повестке", - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность амнистии в связи с 76-й годовщиной Победы или с предстоящим Днем России 12 июня.
https://ria.ru/20210505/usloviya-1731239296.html
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