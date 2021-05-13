https://ria.ru/20210513/alkogolizm-1732062787.html

Страдавший от алкоголизма мужчина нашел необычный способ бросить пить

Страдавший от алкоголизма мужчина нашел необычный способ бросить пить

Пожилой британец, злоупотреблявший алкоголем около 50 лет, смог избавиться от вредной привычки благодаря поддержке соцсетей, об этом сообщает издание Metro. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T06:45

2021-05-13T06:45

2021-05-13T06:45

западный йоркшир

великобритания

в мире

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Пожилой британец, злоупотреблявший алкоголем около 50 лет, смог избавиться от вредной привычки благодаря поддержке соцсетей, об этом сообщает издание Metro.Стивен Окер из Западного Йоркшира злоупотреблял спиртным с 14 лет, в неделю он мог выпить столько алкоголя, сколько содержится в восьми бутылках водки. По словам 64-летнего мужчины, попытки избавиться от вредной привычки, которые он предпринимал в течение 30 лет, не приносили успеха. Как рассказал Окер, на отказ от спиртного его мотивировало рождение внучки, а также предупреждения врачей о плохом состоянии печени. Так, мужчина часто обнаруживал, что не справляется с обязанностями по уходу за маленьким ребенком, кроме того, он регулярно испытывал проблемы с самочувствием.В прошлом году британец сумел отказаться от крепкого алкоголя, однако вместо него стал употреблять огромное количество пива. "Я понял, что никак не взаимодействую со своей внучкой. Я был или слишком уставшим, или пьяным, или неспособным пойти на прогулку. Пройдет совсем немного времени, и она поймет, что что-то не так. Я хотел что-то сделать, прежде чем она поймет, что я алкоголик", - рассказал Окер.В апреле британец зарегистрировался в одной из популярных соцсетей, где разместил видео с признанием в алкоголизме и просьбой о поддержке. В результате за три дня его ролик просмотрели 240 тысяч человек, а сам мужчина получил огромное количество сообщений со словами поддержки. Впоследствии на его аккаунт подписались более 25 тысяч человек.После такой обратной связи и поддержки со стороны пользователей Окер окончательно отказался от спиртного, перейдя на безалкогольные напитки. "Какая бы причина ни была у меня в прошлом, она не была достаточно сильной, чтобы заставить меня бросить пить", - отметил британец. Теперь в случае возникновения желания выпить мужчина заходит в соцсеть, где общается со своими подписчиками и теми, кто также страдает от вредной привычки, после чего, по его словам, тяга к алкоголю исчезает.

https://ria.ru/20210503/alkogol-1730994173.html

https://ria.ru/20201120/alkogol-1585449423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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