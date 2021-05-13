https://ria.ru/20210513/abyzov-1732074867.html

Абызова выписали из больницы и вернули в "Лефортово"

Абызова выписали из больницы и вернули в "Лефортово"

Экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова перевели из больницы в "Матросской тишине" в СИЗО "Лефортово", и он, скорее всего, примет участие в... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T09:51

2021-05-13T09:51

2021-05-13T09:51

россия

генеральная прокуратура рф

михаил абызов

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова перевели из больницы в "Матросской тишине" в СИЗО "Лефортово", и он, скорее всего, примет участие в сегодняшнем заседании Мосгорсуда, рассказал РИА Новости его адвокат Юлий Тай."Вчера его перевели из больницы в "Матросской тишине" в "Лефортово", сейчас он находится в своей обычной камере, что косвенно подтверждает, что он здоров. Через полчаса узнаем, будет ли он участвовать в заседании по видеоконференцсвязи", - заявил собеседник агентства.В конце апреля член московской Общественной наблюдательной комиссии Ольга Дружинина сообщила РИА Новости, что тесты не выявили у Абызова коронавируса, но экс-чиновник жаловался на обострившееся неврологическое заболевание.Мосгорсуд в четверг рассмотрит жалобы на решение Гагаринского суда о взыскании с Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 миллиарда рублей.Находящийся в СИЗО более двух лет Абызов - фигурант трех уголовных дел. Первое дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Абызова обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.В минувшем октябре Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей в доход государства по иску Генпрокуратуры. По мнению надзорного ведомства, Абызов незаконно заработал эти деньги, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра. Это крупнейшее в истории России взыскание по подобному составу.

https://ria.ru/20210429/abyzov-1730466589.html

https://ria.ru/20201020/abyzov-1580721894.html

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россия, генеральная прокуратура рф, михаил абызов, москва, происшествия