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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210513/abort-1732126278.html
Патриарх Кирилл предложил альтернативу абортам
Патриарх Кирилл предложил альтернативу абортам
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал женщин, которые не хотят рожать по различным причинам, не делать аборты, а отдать детей Церкви. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T13:43
2021-05-13T18:33
патриарх кирилл (владимир гундяев)
религия и мировоззрение
россия
русская православная церковь
москва
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал женщин, которые не хотят рожать по различным причинам, не делать аборты, а отдать детей Церкви.По его словам, там помогут воспитать и поднять на ноги ребенка, а также не будут препятствовать его встречам с матерью."Наоборот, будем делать все для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и неполная, но имеющая ценность и пред Богом, и в отношении ко всему нашему Отечеству", — сказал патриарх Кирилл в видеообращении к участникам Общецерковного съезда по социальному служению, размещенном на ютьюб-канале РПЦ.Предстоятель церкви поблагодарил всех, кто поддержал предложение создать кризисные центры для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию."Церковь постоянно свидетельствует о страшной проблеме — о проблеме абортов. &lt;...&gt; Мы большая страна, мы нуждаемся в том, чтобы нас было больше. И нет другой более эффективной возможности повлиять на демографию, как радикально сократить количество абортов. К этому призывает Церковь", — заявил он.Патриарх подчеркнул, что государство должно приложить усилия для решения этого "критически важного для сбережения народа вопроса".Крупнейший форум РПЦ в сфере благотворительности — Общецерковный съезд по социальному служению — открылся в Москве в четверг. На нем подведут итоги и рассмотрят перспективы благотворительности в России, а также обсудят роль Церкви в развитии социальной сферы. Кроме того, на встрече затронут вопросы демографии и профилактики абортов, развития паллиативной помощи и сестринского ухода за тяжелобольными.
https://ria.ru/20210105/putin-1592065602.html
https://ria.ru/20210222/aborty-1598594488.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, русская православная церковь, москва

Патриарх Кирилл предложил альтернативу абортам

13:43 13.05.2021 (обновлено: 18:33 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкТелемост с МКС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит телемост с экипажем длительной экспедиции Международной космической станции
Телемост с МКС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит телемост с экипажем длительной экспедиции Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал женщин, которые не хотят рожать по различным причинам, не делать аборты, а отдать детей Церкви.
По его словам, там помогут воспитать и поднять на ноги ребенка, а также не будут препятствовать его встречам с матерью.
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"Наоборот, будем делать все для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и неполная, но имеющая ценность и пред Богом, и в отношении ко всему нашему Отечеству", — сказал патриарх Кирилл в видеообращении к участникам Общецерковного съезда по социальному служению, размещенном на ютьюб-канале РПЦ.
Предстоятель церкви поблагодарил всех, кто поддержал предложение создать кризисные центры для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию.
"Церковь постоянно свидетельствует о страшной проблеме — о проблеме абортов. <...> Мы большая страна, мы нуждаемся в том, чтобы нас было больше. И нет другой более эффективной возможности повлиять на демографию, как радикально сократить количество абортов. К этому призывает Церковь", — заявил он.
Патриарх подчеркнул, что государство должно приложить усилия для решения этого "критически важного для сбережения народа вопроса".
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Крупнейший форум РПЦ в сфере благотворительности — Общецерковный съезд по социальному служению — открылся в Москве в четверг. На нем подведут итоги и рассмотрят перспективы благотворительности в России, а также обсудят роль Церкви в развитии социальной сферы. Кроме того, на встрече затронут вопросы демографии и профилактики абортов, развития паллиативной помощи и сестринского ухода за тяжелобольными.
 
Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РоссияРусская православная церковьМосква
 
 
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