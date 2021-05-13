https://ria.ru/20210513/abort-1732126278.html

Патриарх Кирилл предложил альтернативу абортам

Патриарх Кирилл предложил альтернативу абортам

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал женщин, которые не хотят рожать по различным причинам, не делать аборты, а отдать детей Церкви. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T13:43

2021-05-13T13:43

2021-05-13T18:33

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал женщин, которые не хотят рожать по различным причинам, не делать аборты, а отдать детей Церкви.По его словам, там помогут воспитать и поднять на ноги ребенка, а также не будут препятствовать его встречам с матерью."Наоборот, будем делать все для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и неполная, но имеющая ценность и пред Богом, и в отношении ко всему нашему Отечеству", — сказал патриарх Кирилл в видеообращении к участникам Общецерковного съезда по социальному служению, размещенном на ютьюб-канале РПЦ.Предстоятель церкви поблагодарил всех, кто поддержал предложение создать кризисные центры для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию."Церковь постоянно свидетельствует о страшной проблеме — о проблеме абортов. <...> Мы большая страна, мы нуждаемся в том, чтобы нас было больше. И нет другой более эффективной возможности повлиять на демографию, как радикально сократить количество абортов. К этому призывает Церковь", — заявил он.Патриарх подчеркнул, что государство должно приложить усилия для решения этого "критически важного для сбережения народа вопроса".Крупнейший форум РПЦ в сфере благотворительности — Общецерковный съезд по социальному служению — открылся в Москве в четверг. На нем подведут итоги и рассмотрят перспективы благотворительности в России, а также обсудят роль Церкви в развитии социальной сферы. Кроме того, на встрече затронут вопросы демографии и профилактики абортов, развития паллиативной помощи и сестринского ухода за тяжелобольными.

https://ria.ru/20210105/putin-1592065602.html

https://ria.ru/20210222/aborty-1598594488.html

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патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, русская православная церковь, москва