https://ria.ru/20210513/abiturienty-1732160663.html
Фальков рассказал об особенностях приема в вузы в этом году
Фальков рассказал об особенностях приема в вузы в этом году
Абитуриенты в России в 2021 году смогут подавать документы как очно, так и дистанционно, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:51
2021-05-13T15:51
2021-05-13T16:51
навигатор абитуриента
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
владимир путин
россия
валерий фальков
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Абитуриенты в России в 2021 году смогут подавать документы как очно, так и дистанционно, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."Прием в вузы будет проходить с учетом опыта, полученного в условиях пандемии, то есть абитуриенты смогут подавать документы на поступление как очно, так и дистанционно", - сказал Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Прием документов от абитуриентов пройдет с 20 июня по 29 июля, 17 августа издадут приказы о зачислении на очную форму."Завершается учебный год, совсем скоро выпускники школ будут окончательно определяться со своей будущей профессией и с выбором университета. Документы можно будет начинать подавать с 20-го числа... в этом году мы возвращаемся к традиционным срокам, уже с 20 июня можно будет подать документы, и прием документов продлится до 29 июля", - сказал министр.Дополнительные вступительные испытания, включая творческую направленность, также проводятся вузами до 29 июля. Министр уточнил, что 17 августа будут изданы приказы о зачислении на первый курс студентов очной формы обучения.Начиная с 2021 года абитуриенты смогут подавать до десяти заявлений в пяти разных университетах страны, сообщил министр науки и высшего образования России.Таким образом, по его словам, "расширяется не только доступность высшего образования, но и пространство выбора". Кроме того, отметил министр, если раньше на каждую специальность или направление в университете был отдельный конкурс, то начиная с этого года у вузов есть возможность проводить общий конкурс на несколько родственных направлений."Тогда на обучение абитуриентов зачислят по общему списку, а уже затем, чуть позже они разделятся на конкретные направления и профили, в том числе с учетом их желания", - пояснил Фальков.Он упомянул, что это было сделано в соответствии с поручением президента о расширении автономии вузов в формировании образовательных программ и создании возможности выбора студентами гибких образовательных траекторий.Не менее 60% выпускников российских школ 2021 года имеют возможность поступить в вузы на бюджетные места. Общее число бюджетных мест составит 576 498, почти 74% направят в регионы, сообщил министр."Не менее чем 60% выпускников школ 2021 года будут иметь возможность поступить на бюджетные места (в вузы - ред.)", - сказал Фальков.По словам министра, регионами-лидерами по приросту объема бюджетных мест являются Новгородская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, республика Марий Эл, Белгородская и Томская области. Отвечая на изменяющиеся запросы экономики и регионов, министерство скорректировало объемы контрольных цифр приема на бюджетные места по отдельным направлениям и специальностям.В числе направлений-лидеров по приросту бюджетных мест в 2021 году министр назвал такие направления, как: "Образование и педагогическая деятельность" , "Информатика и вычислительная техника", "Клиническая медицина".Министр также отметил, что несмотря на пандемию и другие негативные факторы, сохраняется высокий интерес к российскому высшему образованию и со стороны иностранных абитуриентов. С учетом этого было принято решение об увеличении количества квот для обучения иностранных граждан.Учебный год в российских вузах планируется начать 1 сентября в штатном режиме, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."Первого сентября в штатном режиме мы планируем начать учебный год во всех вузах страны", - сказал Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства."Система высшего образования готова к приему абитуриентов, поставленные вами задачи в этой части будут выполнены", - заключил глава Минобрнауки, обращаясь к Путину.
https://na.ria.ru/20210407/vuzy-1603408442.html
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навигатор абитуриента, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), владимир путин, россия, валерий фальков, общество
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Абитуриенты в России
в 2021 году смогут подавать документы как очно, так и дистанционно, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
.
"Прием в вузы будет проходить с учетом опыта, полученного в условиях пандемии, то есть абитуриенты смогут подавать документы на поступление как очно, так и дистанционно", - сказал Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина
с членами правительства.
Прием документов от абитуриентов пройдет с 20 июня по 29 июля, 17 августа издадут приказы о зачислении на очную форму.
"Завершается учебный год, совсем скоро выпускники школ будут окончательно определяться со своей будущей профессией и с выбором университета. Документы можно будет начинать подавать с 20-го числа... в этом году мы возвращаемся к традиционным срокам, уже с 20 июня можно будет подать документы, и прием документов продлится до 29 июля", - сказал министр.
Дополнительные вступительные испытания, включая творческую направленность, также проводятся вузами до 29 июля. Министр уточнил, что 17 августа будут изданы приказы о зачислении на первый курс студентов очной формы обучения.
Начиная с 2021 года абитуриенты смогут подавать до десяти заявлений в пяти разных университетах страны, сообщил министр науки и высшего образования России.
Мы расширили возможности абитуриентам по выбору направлений подготовки. Так, если в предыдущие годы абитуриенты имели право подавать заявления на поступление по трем специальностям и направлениям не более чем в пять вузов, то с этого года поступающие смогут подать до десяти заявлений в пять разных университетов.
Валерий Фальков
министр науки и высшего образования
Таким образом, по его словам, "расширяется не только доступность высшего образования, но и пространство выбора". Кроме того, отметил министр, если раньше на каждую специальность или направление в университете был отдельный конкурс, то начиная с этого года у вузов есть возможность проводить общий конкурс на несколько родственных направлений.
"Тогда на обучение абитуриентов зачислят по общему списку, а уже затем, чуть позже они разделятся на конкретные направления и профили, в том числе с учетом их желания", - пояснил Фальков.
Он упомянул, что это было сделано в соответствии с поручением президента о расширении автономии вузов в формировании образовательных программ и создании возможности выбора студентами гибких образовательных траекторий.
Не менее 60% выпускников российских школ 2021 года имеют возможность поступить в вузы на бюджетные места. Общее число бюджетных мест составит 576 498, почти 74% направят в регионы, сообщил министр.
"Не менее чем 60% выпускников школ 2021 года будут иметь возможность поступить на бюджетные места (в вузы - ред.)", - сказал Фальков.
В текущем году на 34 747 мест увеличено количество бюджетных мест в вузах. Из них 85% - почти 29,5 тысячи - было направлено в субъекты Российской Федерации. Таким образом мы опережающим образом увеличиваем количество бесплатных мест в региональных вузах. Общее же количество мест на обучение за счет федерального бюджета в 2021 году, как вы справедливо отметили, составит 576 498, причем если брать это общее количество, то почти 74% также будет направлено в регионы.
Валерий Фальков
министр науки и высшего образования
По словам министра, регионами-лидерами по приросту объема бюджетных мест являются Новгородская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, республика Марий Эл, Белгородская и Томская области. Отвечая на изменяющиеся запросы экономики и регионов, министерство скорректировало объемы контрольных цифр приема на бюджетные места по отдельным направлениям и специальностям.
В числе направлений-лидеров по приросту бюджетных мест в 2021 году министр назвал такие направления, как: "Образование и педагогическая деятельность" , "Информатика и вычислительная техника", "Клиническая медицина".
Министр также отметил, что несмотря на пандемию и другие негативные факторы, сохраняется высокий интерес к российскому высшему образованию и со стороны иностранных абитуриентов. С учетом этого было принято решение об увеличении количества квот для обучения иностранных граждан.
Учебный год в российских вузах планируется начать 1 сентября в штатном режиме, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Первого сентября в штатном режиме мы планируем начать учебный год во всех вузах страны", - сказал Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"Система высшего образования готова к приему абитуриентов, поставленные вами задачи в этой части будут выполнены", - заключил глава Минобрнауки, обращаясь к Путину.