Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/abiturienty-1732160663.html
Фальков рассказал об особенностях приема в вузы в этом году
Фальков рассказал об особенностях приема в вузы в этом году
Абитуриенты в России в 2021 году смогут подавать документы как очно, так и дистанционно, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:51
2021-05-13T16:51
навигатор абитуриента
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
владимир путин
россия
валерий фальков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/147651/04/1476510464_0:262:3176:2048_1920x0_80_0_0_545768d0a69850c7abc201e63ccb356b.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Абитуриенты в России в 2021 году смогут подавать документы как очно, так и дистанционно, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."Прием в вузы будет проходить с учетом опыта, полученного в условиях пандемии, то есть абитуриенты смогут подавать документы на поступление как очно, так и дистанционно", - сказал Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Прием документов от абитуриентов пройдет с 20 июня по 29 июля, 17 августа издадут приказы о зачислении на очную форму."Завершается учебный год, совсем скоро выпускники школ будут окончательно определяться со своей будущей профессией и с выбором университета. Документы можно будет начинать подавать с 20-го числа... в этом году мы возвращаемся к традиционным срокам, уже с 20 июня можно будет подать документы, и прием документов продлится до 29 июля", - сказал министр.Дополнительные вступительные испытания, включая творческую направленность, также проводятся вузами до 29 июля. Министр уточнил, что 17 августа будут изданы приказы о зачислении на первый курс студентов очной формы обучения.Начиная с 2021 года абитуриенты смогут подавать до десяти заявлений в пяти разных университетах страны, сообщил министр науки и высшего образования России.Таким образом, по его словам, "расширяется не только доступность высшего образования, но и пространство выбора". Кроме того, отметил министр, если раньше на каждую специальность или направление в университете был отдельный конкурс, то начиная с этого года у вузов есть возможность проводить общий конкурс на несколько родственных направлений."Тогда на обучение абитуриентов зачислят по общему списку, а уже затем, чуть позже они разделятся на конкретные направления и профили, в том числе с учетом их желания", - пояснил Фальков.Он упомянул, что это было сделано в соответствии с поручением президента о расширении автономии вузов в формировании образовательных программ и создании возможности выбора студентами гибких образовательных траекторий.Не менее 60% выпускников российских школ 2021 года имеют возможность поступить в вузы на бюджетные места. Общее число бюджетных мест составит 576 498, почти 74% направят в регионы, сообщил министр."Не менее чем 60% выпускников школ 2021 года будут иметь возможность поступить на бюджетные места (в вузы - ред.)", - сказал Фальков.По словам министра, регионами-лидерами по приросту объема бюджетных мест являются Новгородская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, республика Марий Эл, Белгородская и Томская области. Отвечая на изменяющиеся запросы экономики и регионов, министерство скорректировало объемы контрольных цифр приема на бюджетные места по отдельным направлениям и специальностям.В числе направлений-лидеров по приросту бюджетных мест в 2021 году министр назвал такие направления, как: "Образование и педагогическая деятельность" , "Информатика и вычислительная техника", "Клиническая медицина".Министр также отметил, что несмотря на пандемию и другие негативные факторы, сохраняется высокий интерес к российскому высшему образованию и со стороны иностранных абитуриентов. С учетом этого было принято решение об увеличении количества квот для обучения иностранных граждан.Учебный год в российских вузах планируется начать 1 сентября в штатном режиме, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."Первого сентября в штатном режиме мы планируем начать учебный год во всех вузах страны", - сказал Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства."Система высшего образования готова к приему абитуриентов, поставленные вами задачи в этой части будут выполнены", - заключил глава Минобрнауки, обращаясь к Путину.
https://na.ria.ru/20210407/vuzy-1603408442.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210505/1731238901.html
https://na.ria.ru/20210420/kolledzhi-1603284777.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/147651/04/1476510464_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_74f0fefb72c7d3b6a2803c920a4cc7d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
навигатор абитуриента, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), владимир путин, россия, валерий фальков, общество

Фальков рассказал об особенностях приема в вузы в этом году

15:51 13.05.2021 (обновлено: 16:51 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАбитуриентка в Московском Государственном Университете имени М.В. Ломоносов
Абитуриентка в Московском Государственном Университете имени М.В. Ломоносов - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Абитуриенты в России в 2021 году смогут подавать документы как очно, так и дистанционно, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Прием в вузы будет проходить с учетом опыта, полученного в условиях пандемии, то есть абитуриенты смогут подавать документы на поступление как очно, так и дистанционно", - сказал Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Прием документов от абитуриентов пройдет с 20 июня по 29 июля, 17 августа издадут приказы о зачислении на очную форму.
"Завершается учебный год, совсем скоро выпускники школ будут окончательно определяться со своей будущей профессией и с выбором университета. Документы можно будет начинать подавать с 20-го числа... в этом году мы возвращаемся к традиционным срокам, уже с 20 июня можно будет подать документы, и прием документов продлится до 29 июля", - сказал министр.
Профессии, зарплаты, вузы: навигатор абитуриента 2021 - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 09:00
Профессии, зарплаты, вузы: навигатор абитуриента 2021
Дополнительные вступительные испытания, включая творческую направленность, также проводятся вузами до 29 июля. Министр уточнил, что 17 августа будут изданы приказы о зачислении на первый курс студентов очной формы обучения.
Начиная с 2021 года абитуриенты смогут подавать до десяти заявлений в пяти разных университетах страны, сообщил министр науки и высшего образования России.

Мы расширили возможности абитуриентам по выбору направлений подготовки. Так, если в предыдущие годы абитуриенты имели право подавать заявления на поступление по трем специальностям и направлениям не более чем в пять вузов, то с этого года поступающие смогут подать до десяти заявлений в пять разных университетов.

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков во время онлайн пресс-конференции Старт четвертого сезона Всероссийской олимпиады студентов Я - профессионал в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве
Валерий Фальков
министр науки и высшего образования
Таким образом, по его словам, "расширяется не только доступность высшего образования, но и пространство выбора". Кроме того, отметил министр, если раньше на каждую специальность или направление в университете был отдельный конкурс, то начиная с этого года у вузов есть возможность проводить общий конкурс на несколько родственных направлений.
"Тогда на обучение абитуриентов зачислят по общему списку, а уже затем, чуть позже они разделятся на конкретные направления и профили, в том числе с учетом их желания", - пояснил Фальков.
Приемная кампания-2021: к чему готовиться абитуриентам? - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 20:04Кардиограмма дня
Приемная кампания-2021: к чему готовиться абитуриентам?
Он упомянул, что это было сделано в соответствии с поручением президента о расширении автономии вузов в формировании образовательных программ и создании возможности выбора студентами гибких образовательных траекторий.
Не менее 60% выпускников российских школ 2021 года имеют возможность поступить в вузы на бюджетные места. Общее число бюджетных мест составит 576 498, почти 74% направят в регионы, сообщил министр.
"Не менее чем 60% выпускников школ 2021 года будут иметь возможность поступить на бюджетные места (в вузы - ред.)", - сказал Фальков.

В текущем году на 34 747 мест увеличено количество бюджетных мест в вузах. Из них 85% - почти 29,5 тысячи - было направлено в субъекты Российской Федерации. Таким образом мы опережающим образом увеличиваем количество бесплатных мест в региональных вузах. Общее же количество мест на обучение за счет федерального бюджета в 2021 году, как вы справедливо отметили, составит 576 498, причем если брать это общее количество, то почти 74% также будет направлено в регионы.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время брифинга в Доме правительства РФ
Валерий Фальков
министр науки и высшего образования
По словам министра, регионами-лидерами по приросту объема бюджетных мест являются Новгородская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, республика Марий Эл, Белгородская и Томская области. Отвечая на изменяющиеся запросы экономики и регионов, министерство скорректировало объемы контрольных цифр приема на бюджетные места по отдельным направлениям и специальностям.
В числе направлений-лидеров по приросту бюджетных мест в 2021 году министр назвал такие направления, как: "Образование и педагогическая деятельность" , "Информатика и вычислительная техника", "Клиническая медицина".
Министр также отметил, что несмотря на пандемию и другие негативные факторы, сохраняется высокий интерес к российскому высшему образованию и со стороны иностранных абитуриентов. С учетом этого было принято решение об увеличении количества квот для обучения иностранных граждан.
Навигатор абитуриента: колледжи России 2021 - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 09:00
Навигатор абитуриента: колледжи России 2021
Учебный год в российских вузах планируется начать 1 сентября в штатном режиме, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Первого сентября в штатном режиме мы планируем начать учебный год во всех вузах страны", - сказал Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"Система высшего образования готова к приему абитуриентов, поставленные вами задачи в этой части будут выполнены", - заключил глава Минобрнауки, обращаясь к Путину.
 
Навигатор абитуриентаМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Владимир ПутинРоссияВалерий ФальковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:52СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
02:37Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу
02:13Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу
02:12Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
02:11Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание
02:10Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе
02:01Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
01:45Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ
01:29Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
01:11К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
01:11Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
01:08Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье
01:07AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике
00:58Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
00:52Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном
00:42Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 109
00:39Прокуратура может оспорить домашний арест Медведчука
00:38Нетаньяху: операция в Газе будет продолжаться сколько потребуется
00:34Пожилая израильтянка погибла после падения по дороге в бомбоубежище
00:29Жители сектора Газа у границы с Израилем покидают дома
Лента новостейМолния