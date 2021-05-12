https://ria.ru/20210512/zhertvy-1732039182.html

Число жертв израильских авиаударов по сектору Газа возросло до 65

Число жертв израильских авиаударов по сектору Газа возросло до 65

Число палестинцев, погибших в ходе израильских авиаударов по сектору Газа, увеличилось до 65, сообщил журналистам представитель минздрава анклава Ашраф... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T21:32

2021-05-12T21:32

2021-05-12T21:36

ашраф аль-кидра

израиль

ввс израиля

сектор газа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731912361_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_c8a793c61b84ff53956799ba1d18459d.jpg

ГАЗА, 12 мая - РИА Новости. Число палестинцев, погибших в ходе израильских авиаударов по сектору Газа, увеличилось до 65, сообщил журналистам представитель минздрава анклава Ашраф аль-Кидра."Число палестинцев, погибших в ходе израильских авиаударов по сектору Газа за два дня, составило 65, включая 16 детей и пять женщин. Еще 365 человек получили ранения", - заявил аль-Кидра.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.Система израильского ПРО "Железный купол" перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/izrail-1731824459.html

израиль

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ашраф аль-кидра, израиль, ввс израиля, сектор газа, в мире