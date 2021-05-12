https://ria.ru/20210512/zhertvy-1732039182.html
Число жертв израильских авиаударов по сектору Газа возросло до 65
Число жертв израильских авиаударов по сектору Газа возросло до 65
Число палестинцев, погибших в ходе израильских авиаударов по сектору Газа, увеличилось до 65, сообщил журналистам представитель минздрава анклава Ашраф... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T21:32
2021-05-12T21:32
2021-05-12T21:36
ашраф аль-кидра
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ГАЗА, 12 мая - РИА Новости. Число палестинцев, погибших в ходе израильских авиаударов по сектору Газа, увеличилось до 65, сообщил журналистам представитель минздрава анклава Ашраф аль-Кидра."Число палестинцев, погибших в ходе израильских авиаударов по сектору Газа за два дня, составило 65, включая 16 детей и пять женщин. Еще 365 человек получили ранения", - заявил аль-Кидра.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.Система израильского ПРО "Железный купол" перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210511/izrail-1731824459.html
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ашраф аль-кидра, израиль, ввс израиля, сектор газа, в мире