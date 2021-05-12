https://ria.ru/20210512/zdravookhranenie-1731925269.html
На здравоохранение дополнительно выделят 25 миллиардов рублей
На здравоохранение дополнительно выделят 25 миллиардов рублей
Власти РФ дополнительно выделят 25 миллиардов рублей на здравоохранение и еще столько же - федеральным медучреждениям, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:30
2021-05-12T12:30
2021-05-12T12:30
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Власти РФ дополнительно выделят 25 миллиардов рублей на здравоохранение и еще столько же - федеральным медучреждениям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме."По финансированию объектов здравоохранения мы говорили, в том числе на встрече с вами, и я могу сказать, что сумма на ОМС, которая была выделена - это примерно 48 миллиардов рублей, но на этот год мы запланировали выделение порядка 25 миллиардов дополнительно, которые уже предусмотрены в систему ОМС и 25 миллиардов мы выделим федеральным организациям здравоохранения для того, чтобы они смогли выполнить тот объем медицинских услуг, а он увеличился, - постковидная реабилитация, диспансеризация нормальная, адекватная, она требует дополнительных средств в системе ОМС", - сказал Мишустин.Премьер отметил, что средства пойдут всем федеральным медучреждениям, которые возьмут на себя оказание тех услуг, с которыми не справились региональные и муниципальные учреждения здравоохранения.
https://ria.ru/20210428/zdravookhranenie-1730326455.html
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россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.
Власти РФ
дополнительно выделят 25 миллиардов рублей на здравоохранение и еще столько же - федеральным медучреждениям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
, выступая с отчетом в Госдуме
.
"По финансированию объектов здравоохранения мы говорили, в том числе на встрече с вами, и я могу сказать, что сумма на ОМС, которая была выделена - это примерно 48 миллиардов рублей, но на этот год мы запланировали выделение порядка 25 миллиардов дополнительно, которые уже предусмотрены в систему ОМС и 25 миллиардов мы выделим федеральным организациям здравоохранения для того, чтобы они смогли выполнить тот объем медицинских услуг, а он увеличился, - постковидная реабилитация, диспансеризация нормальная, адекватная, она требует дополнительных средств в системе ОМС", - сказал Мишустин.
Премьер отметил, что средства пойдут всем федеральным медучреждениям, которые возьмут на себя оказание тех услуг, с которыми не справились региональные и муниципальные учреждения здравоохранения.