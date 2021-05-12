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На здравоохранение дополнительно выделят 25 миллиардов рублей
На здравоохранение дополнительно выделят 25 миллиардов рублей
Власти РФ дополнительно выделят 25 миллиардов рублей на здравоохранение и еще столько же - федеральным медучреждениям, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:30
2021-05-12T12:30
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Власти РФ дополнительно выделят 25 миллиардов рублей на здравоохранение и еще столько же - федеральным медучреждениям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме."По финансированию объектов здравоохранения мы говорили, в том числе на встрече с вами, и я могу сказать, что сумма на ОМС, которая была выделена - это примерно 48 миллиардов рублей, но на этот год мы запланировали выделение порядка 25 миллиардов дополнительно, которые уже предусмотрены в систему ОМС и 25 миллиардов мы выделим федеральным организациям здравоохранения для того, чтобы они смогли выполнить тот объем медицинских услуг, а он увеличился, - постковидная реабилитация, диспансеризация нормальная, адекватная, она требует дополнительных средств в системе ОМС", - сказал Мишустин.Премьер отметил, что средства пойдут всем федеральным медучреждениям, которые возьмут на себя оказание тех услуг, с которыми не справились региональные и муниципальные учреждения здравоохранения.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика

На здравоохранение дополнительно выделят 25 миллиардов рублей

12:30 12.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Власти РФ дополнительно выделят 25 миллиардов рублей на здравоохранение и еще столько же - федеральным медучреждениям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
"По финансированию объектов здравоохранения мы говорили, в том числе на встрече с вами, и я могу сказать, что сумма на ОМС, которая была выделена - это примерно 48 миллиардов рублей, но на этот год мы запланировали выделение порядка 25 миллиардов дополнительно, которые уже предусмотрены в систему ОМС и 25 миллиардов мы выделим федеральным организациям здравоохранения для того, чтобы они смогли выполнить тот объем медицинских услуг, а он увеличился, - постковидная реабилитация, диспансеризация нормальная, адекватная, она требует дополнительных средств в системе ОМС", - сказал Мишустин.
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Премьер отметил, что средства пойдут всем федеральным медучреждениям, которые возьмут на себя оказание тех услуг, с которыми не справились региональные и муниципальные учреждения здравоохранения.
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФЭкономика
 
 
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