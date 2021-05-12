Прокурор: здоровье Галявиева не препятствует его содержанию под стражей
Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.
Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.
После церемонии погребения люди не спешили уходить.
После церемонии погребения люди не спешили уходить.
"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.
"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.
Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.
Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.
Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.
Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.
Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.
Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.
Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.
На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.
На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.
Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.
После церемонии погребения люди не спешили уходить.
"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.
Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.
Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.
Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.
Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.
На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.