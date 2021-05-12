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Прокурор: здоровье Галявиева не препятствует его содержанию под стражей

Прокурор: здоровье Галявиева не препятствует его содержанию под стражей

Состояние здоровья напавшего на школу в Казани Ильназа Галявиева не препятствует его изоляции от общества, заявил заместитель прокурора Татарстана Алексей... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T19:17

2021-05-12T19:17

2021-05-12T23:21

ильназ галявиев

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

рустам минниханов

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Состояние здоровья напавшего на школу в Казани Ильназа Галявиева не препятствует его изоляции от общества, заявил заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика.Советский районный суд Казани в среду арестовал Галявиева на два месяца. Заика представлял в суде Генпрокуратуру РФ."Состояние здоровья не препятствует его нахождению в изоляции от общества", - сказал Заика журналистам, отвечая на вопрос про состояние здоровья Галявиева и наличие у него болезни мозга.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

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казань

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Прокурор о психиатрической экспертизе Ильназа Галявиева и сроках ее проведения Прокурор о психиатрической экспертизе Ильназа Галявиева и сроках ее проведения 2021-05-12T19:17 true PT0M23S

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ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, рустам минниханов, казань, происшествия