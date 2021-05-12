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Лавров заявил о выработке Западом правил за спиной мирового сообщества
Лавров заявил о выработке Западом правил за спиной мирового сообщества
Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гуттерешем заявил о неизменной поддержке Организации и недопустимости попыток западных стран РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T22:24
2021-05-12T22:24
россия
антониу гуттереш
сергей лавров
оон
в мире
политика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гуттерешем заявил о неизменной поддержке Организации и недопустимости попыток западных стран "вырабатывать правила" за спиной мирового сообщества.Лавров сообщил, что в ходе переговоров с Гутеррешем подтвердил позицию РФ о недопустимости односторонних подходов в международной политике. "Одну из главных проблем Россия видит в попытках некоторых западных стран продвигать односторонние подходы в обход устоявшихся коллективных механизмов выработки решений", - сказал глава российской дипломатии.Он подчеркнул, что "внедрение концепции так называемых правил наносит ощутимый ущерб по центральной координирующей роли ООН в мировых делах". "Россия неизменно поддерживает деятельность всемирной организации", - заявил Лавров.Лавров назвал нелегитимными действиями применение силы без санкции Совета Безопасности и односторонние экономические санкции. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия считает ООН "несущей конструкцией международной правовой системы", а для решения проблем необходимо слышать голос каждой страны."Внешнеполитические начинания Россия носят ооноцентричный характер", - подчеркнул глава МИД.
https://ria.ru/20210512/kvartet-1732033347.html
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россия, антониу гуттереш, сергей лавров, оон, в мире, политика

Лавров заявил о выработке Западом правил за спиной мирового сообщества

22:24 12.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии возложение венка к Мемориалу воинской славы в Баку
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии возложение венка к Мемориалу воинской славы в Баку - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гуттерешем заявил о неизменной поддержке Организации и недопустимости попыток западных стран "вырабатывать правила" за спиной мирового сообщества.
"Считаем неприемлемым и опасным, когда за спиной большей части мирового сообщества вырабатываются некие правила, которые затем навязываются остальным в качестве универсальных норм", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
20:40
Лавров заявил о необходимости созыва "ближневосточного квартета"
Лавров сообщил, что в ходе переговоров с Гутеррешем подтвердил позицию РФ о недопустимости односторонних подходов в международной политике. "Одну из главных проблем Россия видит в попытках некоторых западных стран продвигать односторонние подходы в обход устоявшихся коллективных механизмов выработки решений", - сказал глава российской дипломатии.
Он подчеркнул, что "внедрение концепции так называемых правил наносит ощутимый ущерб по центральной координирующей роли ООН в мировых делах". "Россия неизменно поддерживает деятельность всемирной организации", - заявил Лавров.
Лавров назвал нелегитимными действиями применение силы без санкции Совета Безопасности и односторонние экономические санкции. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия считает ООН "несущей конструкцией международной правовой системы", а для решения проблем необходимо слышать голос каждой страны.
"Внешнеполитические начинания Россия носят ооноцентричный характер", - подчеркнул глава МИД.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 09.05.2020
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