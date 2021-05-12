https://ria.ru/20210512/zapad-1732044081.html

Лавров заявил о выработке Западом правил за спиной мирового сообщества

Лавров заявил о выработке Западом правил за спиной мирового сообщества

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гуттерешем заявил о неизменной поддержке Организации и недопустимости попыток западных стран РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T22:24

2021-05-12T22:24

2021-05-12T22:24

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антониу гуттереш

сергей лавров

оон

в мире

политика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гуттерешем заявил о неизменной поддержке Организации и недопустимости попыток западных стран "вырабатывать правила" за спиной мирового сообщества.Лавров сообщил, что в ходе переговоров с Гутеррешем подтвердил позицию РФ о недопустимости односторонних подходов в международной политике. "Одну из главных проблем Россия видит в попытках некоторых западных стран продвигать односторонние подходы в обход устоявшихся коллективных механизмов выработки решений", - сказал глава российской дипломатии.Он подчеркнул, что "внедрение концепции так называемых правил наносит ощутимый ущерб по центральной координирующей роли ООН в мировых делах". "Россия неизменно поддерживает деятельность всемирной организации", - заявил Лавров.Лавров назвал нелегитимными действиями применение силы без санкции Совета Безопасности и односторонние экономические санкции. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия считает ООН "несущей конструкцией международной правовой системы", а для решения проблем необходимо слышать голос каждой страны."Внешнеполитические начинания Россия носят ооноцентричный характер", - подчеркнул глава МИД.

https://ria.ru/20210512/kvartet-1732033347.html

https://ria.ru/20200509/1571160884.html

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россия, антониу гуттереш, сергей лавров, оон, в мире, политика