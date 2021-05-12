Лавров заявил о выработке Западом правил за спиной мирового сообщества
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии возложение венка к Мемориалу воинской славы в Баку
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гуттерешем заявил о неизменной поддержке Организации и недопустимости попыток западных стран "вырабатывать правила" за спиной мирового сообщества.
"Считаем неприемлемым и опасным, когда за спиной большей части мирового сообщества вырабатываются некие правила, которые затем навязываются остальным в качестве универсальных норм", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Лавров сообщил, что в ходе переговоров с Гутеррешем подтвердил позицию РФ о недопустимости односторонних подходов в международной политике. "Одну из главных проблем Россия видит в попытках некоторых западных стран продвигать односторонние подходы в обход устоявшихся коллективных механизмов выработки решений", - сказал глава российской дипломатии.
Он подчеркнул, что "внедрение концепции так называемых правил наносит ощутимый ущерб по центральной координирующей роли ООН в мировых делах". "Россия неизменно поддерживает деятельность всемирной организации", - заявил Лавров.
Лавров назвал нелегитимными действиями применение силы без санкции Совета Безопасности и односторонние экономические санкции. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия считает ООН "несущей конструкцией международной правовой системы", а для решения проблем необходимо слышать голос каждой страны.
"Внешнеполитические начинания Россия носят ооноцентричный характер", - подчеркнул глава МИД.