https://ria.ru/20210512/yakutiya-1731909964.html
В Якутии планируют отправить на отдых в лагеря почти 30 тысяч детей
В Якутии планируют отправить на отдых в лагеря почти 30 тысяч детей
Почти 30 тысяч детей в 2021 году планируют охватить в Якутии в лагерях отдыха и оздоровления, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:28
2021-05-12T11:28
2021-05-12T11:28
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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ЯКУТСК, 12 мая – РИА Новости. Почти 30 тысяч детей в 2021 году планируют охватить в Якутии в лагерях отдыха и оздоровления, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки республики.Как отметили в ведомстве, в 2021 году оздоровление и отдых детей в республике и за ее пределами будет организовано с учетом санитарно-эпидемиологических требований в санаторно-оздоровительных учреждениях.В прошлом году в регионе работали всего 69 лагерей с дневным пребыванием с общим охватом 1988 детей."Совместно с управлением Роспотребнадзора на сегодня сформирован прогнозный региональный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, включающий 594 лагеря с общим охватом 29930 детей, в том числе: 35 загородных стационарных, 1 санаторно-оздоровительный, 60 лагерей труда и отдыха, 498 лагеря с дневным пребыванием. Совместно с надзорными органами Реестр будет утвержден до 15 мая текущего года", - рассказали в пресс-службе.Также, по информации минобрнауки республики, планируется организовать выезды детей в санаторно-оздоровительные лагеря Краснодарского края, международный детский центр "Артек" и во всероссийские детские центры "Океан", "Орленок", "Смена"."На отдых и оздоровление в лагерях Краснодарского края предусмотрено всего 379 путевок… В рамках региональной квоты на 2021 год в детский центр "Артек" и всероссийские детские центры "Океан", "Смена", "Орленок" получено 430 квот", - отметили в министерстве.В ведомстве пояснили, сегодня в Якутии идет подготовка к конкурсным процедурам на оказание услуг в санаторно-оздоровительных организациях за пределами республики. "По итогам конкурса будет определен лагерь и начнется формирование организованных групп детей на муниципальном уровне через управления образования и минобрнауки РС(Я)", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210427/keshbek-1730196631.html
https://sn.ria.ru/20210405/artek-1603929069.html
https://ria.ru/20210215/yakutiya-1597524610.html
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РИА Новости
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республика саха (якутия), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
ЯКУТСК, 12 мая – РИА Новости. Почти 30 тысяч детей в 2021 году планируют охватить в Якутии в лагерях отдыха и оздоровления, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки республики.
Как отметили в ведомстве, в 2021 году оздоровление и отдых детей в республике и за ее пределами будет организовано с учетом санитарно-эпидемиологических требований в санаторно-оздоровительных учреждениях.
В прошлом году в регионе работали всего 69 лагерей с дневным пребыванием с общим охватом 1988 детей.
"Совместно с управлением Роспотребнадзора
на сегодня сформирован прогнозный региональный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, включающий 594 лагеря с общим охватом 29930 детей, в том числе: 35 загородных стационарных, 1 санаторно-оздоровительный, 60 лагерей труда и отдыха, 498 лагеря с дневным пребыванием. Совместно с надзорными органами Реестр будет утвержден до 15 мая текущего года", - рассказали в пресс-службе.
Также, по информации минобрнауки республики, планируется организовать выезды детей в санаторно-оздоровительные лагеря Краснодарского края
, международный детский центр "Артек
" и во всероссийские детские центры "Океан", "Орленок", "Смена".
"На отдых и оздоровление в лагерях Краснодарского края предусмотрено всего 379 путевок… В рамках региональной квоты на 2021 год в детский центр "Артек" и всероссийские детские центры "Океан", "Смена", "Орленок" получено 430 квот", - отметили в министерстве.
В ведомстве пояснили, сегодня в Якутии идет подготовка к конкурсным процедурам на оказание услуг в санаторно-оздоровительных организациях за пределами республики. "По итогам конкурса будет определен лагерь и начнется формирование организованных групп детей на муниципальном уровне через управления образования и минобрнауки РС(Я)", - добавили в пресс-службе.