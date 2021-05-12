https://ria.ru/20210512/wifi-1731978097.html

В каждом устройстве с Wi-Fi найдена критическая ошибка

В каждом устройстве с Wi-Fi найдена критическая ошибка

В технологии беспроводной связи Wi-Fi обнаружена серия уязвимостей, которая делает стандарт чувствительным к атакам хакеров. К такому выводу пришел бельгийский... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:59

2021-05-12T15:59

2021-05-12T16:56

наука

wi-fi

технологии

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В технологии беспроводной связи Wi-Fi обнаружена серия уязвимостей, которая делает стандарт чувствительным к атакам хакеров. К такому выводу пришел бельгийский исследователь в области цифровой безопасности Мэти Ванхоф.Уязвимость, названная Frag Attacks, позволяет в радиусе действия беспроводной сети собирать данные о владельцах устройств и запускать на их гаджетах вредоносный код. В ходе экспериментов Ванхоф обнаружил, что два из четырех протестированных домашних роутеров были подвержены этой проблеме. Проблема обнаружилась на нескольких устройствах интернета вещей и некоторых смартфонах.Как подчеркивает исследователь, большая часть проблем Wi-Fi не решаются с 1997 года, когда стандарт был представлен. Они возникли в результате ошибок программистов и разработчиков аппаратной части. Воспользоваться Frag Attacks злоумышленнику будет довольно непросто, но провести успешную атаку на конкретное устройство хакер с большими ресурсами сможет.В курирующей стандарт организации WiFi Alliance заявили, что работают над решением проблемы, подчеркнув, что нет доказательств того, что уязвимости используются злонамеренно против пользователей беспроводной сети.

https://ria.ru/20210406/5g-1604328297.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

wi-fi, технологии