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Наука
https://ria.ru/20210512/wifi-1731978097.html
В каждом устройстве с Wi-Fi найдена критическая ошибка
В каждом устройстве с Wi-Fi найдена критическая ошибка
В технологии беспроводной связи Wi-Fi обнаружена серия уязвимостей, которая делает стандарт чувствительным к атакам хакеров. К такому выводу пришел бельгийский... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:59
2021-05-12T16:56
наука
wi-fi
технологии
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В технологии беспроводной связи Wi-Fi обнаружена серия уязвимостей, которая делает стандарт чувствительным к атакам хакеров. К такому выводу пришел бельгийский исследователь в области цифровой безопасности Мэти Ванхоф.Уязвимость, названная Frag Attacks, позволяет в радиусе действия беспроводной сети собирать данные о владельцах устройств и запускать на их гаджетах вредоносный код. В ходе экспериментов Ванхоф обнаружил, что два из четырех протестированных домашних роутеров были подвержены этой проблеме. Проблема обнаружилась на нескольких устройствах интернета вещей и некоторых смартфонах.Как подчеркивает исследователь, большая часть проблем Wi-Fi не решаются с 1997 года, когда стандарт был представлен. Они возникли в результате ошибок программистов и разработчиков аппаратной части. Воспользоваться Frag Attacks злоумышленнику будет довольно непросто, но провести успешную атаку на конкретное устройство хакер с большими ресурсами сможет.В курирующей стандарт организации WiFi Alliance заявили, что работают над решением проблемы, подчеркнув, что нет доказательств того, что уязвимости используются злонамеренно против пользователей беспроводной сети.
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wi-fi, технологии

В каждом устройстве с Wi-Fi найдена критическая ошибка

15:59 12.05.2021 (обновлено: 16:56 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкЗнак wi-fi
Знак wi-fi - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В технологии беспроводной связи Wi-Fi обнаружена серия уязвимостей, которая делает стандарт чувствительным к атакам хакеров. К такому выводу пришел бельгийский исследователь в области цифровой безопасности Мэти Ванхоф.
Уязвимость, названная Frag Attacks, позволяет в радиусе действия беспроводной сети собирать данные о владельцах устройств и запускать на их гаджетах вредоносный код. В ходе экспериментов Ванхоф обнаружил, что два из четырех протестированных домашних роутеров были подвержены этой проблеме. Проблема обнаружилась на нескольких устройствах интернета вещей и некоторых смартфонах.
Как подчеркивает исследователь, большая часть проблем Wi-Fi не решаются с 1997 года, когда стандарт был представлен. Они возникли в результате ошибок программистов и разработчиков аппаратной части. Воспользоваться Frag Attacks злоумышленнику будет довольно непросто, но провести успешную атаку на конкретное устройство хакер с большими ресурсами сможет.
В курирующей стандарт организации WiFi Alliance заявили, что работают над решением проблемы, подчеркнув, что нет доказательств того, что уязвимости используются злонамеренно против пользователей беспроводной сети.
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