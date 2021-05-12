https://ria.ru/20210512/whatsapp-1732011718.html

WhatsApp научат шифровать данные пользователей

WhatsApp научат шифровать данные пользователей

Мессенджер WhatsApp сможет шифровать резервные копии переписки пользователя. О тестировании функции сообщает портал WABetaInfo. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T18:29

2021-05-12T18:29

2021-05-12T18:29

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp сможет шифровать резервные копии переписки пользователя. О тестировании функции сообщает портал WABetaInfo.В актуальных версиях приложения для Android и iOS резервные копии хранятся iCloud или Google Drive. И если злоумышленник получает доступ к облачному хранилищу, то ему не составит труда открыть незашифрованный архив переписки.Уязвимость будет устранена в одном из обновлений WhatsApp, бета-тестирование которого уже запущена. Программа будет шифровать резервную копию, защищая данные пользователя.Новая функция появится в одном из ближайших апдейтов WhatsApp. Пользователи смогут вручную отключать сквозное шифрование, если посчитают, что такая возможность им не нужна.

https://ria.ru/20210511/whatsapp-1731862915.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

whatsapp inc., google, google android, apple ios, технологии