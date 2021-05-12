https://ria.ru/20210512/whatsapp-1732011718.html
WhatsApp научат шифровать данные пользователей
WhatsApp научат шифровать данные пользователей
Мессенджер WhatsApp сможет шифровать резервные копии переписки пользователя. О тестировании функции сообщает портал WABetaInfo. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T18:29
2021-05-12T18:29
2021-05-12T18:29
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp сможет шифровать резервные копии переписки пользователя. О тестировании функции сообщает портал WABetaInfo.В актуальных версиях приложения для Android и iOS резервные копии хранятся iCloud или Google Drive. И если злоумышленник получает доступ к облачному хранилищу, то ему не составит труда открыть незашифрованный архив переписки.Уязвимость будет устранена в одном из обновлений WhatsApp, бета-тестирование которого уже запущена. Программа будет шифровать резервную копию, защищая данные пользователя.Новая функция появится в одном из ближайших апдейтов WhatsApp. Пользователи смогут вручную отключать сквозное шифрование, если посчитают, что такая возможность им не нужна.
https://ria.ru/20210511/whatsapp-1731862915.html
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