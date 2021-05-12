https://ria.ru/20210512/vysylka-1731907905.html

Россия высылает пресс-секретаря посольства США

Россия высылает пресс-секретаря посольства США

Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс рассказала РИА Новости, что оказалась в числе десяти американских дипломатов, которых Москва объявила... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:22

2021-05-12T11:22

2021-05-12T18:16

главное разведывательное управление рф

политика

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156196/27/1561962774_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_181675e72678e4aa2fad1f9d1fce83fd.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс рассказала РИА Новости, что оказалась в числе десяти американских дипломатов, которых Москва объявила персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Вашингтона.Ранее источник в МИД сообщил агентству, что в Соединенные Штаты не пускают пресс-секретаря российского посольства и дипмиссия вынуждена работать без него.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 человека и компании. Также американцам запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии. Москва объявила об ответных мерах, которые включают зеркальную высылку дипломатов, запрет на въезд нескольким чиновникам и предложение послу Джону Салливану отправиться в Вашингтон на консультации.В МИД вызвали временного поверенного в делах Соединенных Штатов в России Барта Гормана. Ему вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата, они должны уехать до конца дня 21 мая.Росс станет не первым высылаемым из России пресс-секретарем посольства США. В марте 2018 года, в связи с инцидентом в Солсбери, где, по утверждениям британских властей, отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, Штаты отправили на родину 60 дипломатов, а также закрыли генконсульство в Сиэтле. Россия ответила зеркально, в числе высланных американцев была и пресс-секретарь посольства Мария Олсон.

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728420320.html

https://ria.ru/20210418/diplomaty-1728855095.html

https://ria.ru/20210512/stoun-1731874702.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное разведывательное управление рф, политика, россия, сша