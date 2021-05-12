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Россия высылает пресс-секретаря посольства США
Россия высылает пресс-секретаря посольства США
Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс рассказала РИА Новости, что оказалась в числе десяти американских дипломатов, которых Москва объявила... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:22
2021-05-12T18:16
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политика
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс рассказала РИА Новости, что оказалась в числе десяти американских дипломатов, которых Москва объявила персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Вашингтона.Ранее источник в МИД сообщил агентству, что в Соединенные Штаты не пускают пресс-секретаря российского посольства и дипмиссия вынуждена работать без него.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 человека и компании. Также американцам запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии. Москва объявила об ответных мерах, которые включают зеркальную высылку дипломатов, запрет на въезд нескольким чиновникам и предложение послу Джону Салливану отправиться в Вашингтон на консультации.В МИД вызвали временного поверенного в делах Соединенных Штатов в России Барта Гормана. Ему вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата, они должны уехать до конца дня 21 мая.Росс станет не первым высылаемым из России пресс-секретарем посольства США. В марте 2018 года, в связи с инцидентом в Солсбери, где, по утверждениям британских властей, отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, Штаты отправили на родину 60 дипломатов, а также закрыли генконсульство в Сиэтле. Россия ответила зеркально, в числе высланных американцев была и пресс-секретарь посольства Мария Олсон.
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728420320.html
https://ria.ru/20210418/diplomaty-1728855095.html
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главное разведывательное управление рф, политика, россия, сша

Россия высылает пресс-секретаря посольства США

11:22 12.05.2021 (обновлено: 18:16 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс рассказала РИА Новости, что оказалась в числе десяти американских дипломатов, которых Москва объявила персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
Ранее источник в МИД сообщил агентству, что в Соединенные Штаты не пускают пресс-секретаря российского посольства и дипмиссия вынуждена работать без него.
Капитолий - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 человека и компании. Также американцам запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.
Москва объявила об ответных мерах, которые включают зеркальную высылку дипломатов, запрет на въезд нескольким чиновникам и предложение послу Джону Салливану отправиться в Вашингтон на консультации.
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В МИД вызвали временного поверенного в делах Соединенных Штатов в России Барта Гормана. Ему вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата, они должны уехать до конца дня 21 мая.
Росс станет не первым высылаемым из России пресс-секретарем посольства США. В марте 2018 года, в связи с инцидентом в Солсбери, где, по утверждениям британских властей, отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, Штаты отправили на родину 60 дипломатов, а также закрыли генконсульство в Сиэтле. Россия ответила зеркально, в числе высланных американцев была и пресс-секретарь посольства Мария Олсон.
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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Оливер Стоун считает, что США ведут "войну" против России
 
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