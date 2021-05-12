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В ЦИК рассказали о тестировании онлайн-голосования
В ЦИК рассказали о тестировании онлайн-голосования
В тестировании дистанционного электронного голосования в России уже приняли участие около 200 тысяч человек или почти 9% от подавших заявления, система... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:40
2021-05-12T12:40
россия
элла памфилова
технологии
политика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В тестировании дистанционного электронного голосования в России уже приняли участие около 200 тысяч человек или почти 9% от подавших заявления, система подвергается экстремальной нагрузке, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Тестирование системы электронного дистанционного голосования проходит 12-14 мая."Еще раз хочу обратить внимание, что нигде никогда в таком масштабе не применялось дистанционное электронное голосование, ни в одной стране мира. Мы сейчас по масштабу первопроходцы практически. Естественно, разного рода сбои, какие-то ошибки неизбежны, на то и тренировка, чтобы их выявить, тщательно проанализировать и ликвидировать в дальнейшем", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.Она напомнила, что тестирование проходит во всех субъектах РФ, участники получат от двух до шести электронных бюллетеней, по которым они смогут проголосовать за условных кандидатов в рамках более тысячи избирательных кампаний. Подали заявки на участие в тестировании около 2,5 миллионов человек, получили возможность проголосовать 2,3 миллиона."На данный момент, порядка двухсот тысяч уже успели проголосовать", - сказала Памфилова.Она подчеркнула, что система подвергается экстремальной нагрузке, чтобы к выборам отработать и выявить все слабые места, отладить их. "Чтобы к выборам она работала, наша мечта, как часы. Как хорошие швейцарские часы", - добавила Памфилова.
https://ria.ru/20210512/golosvanie-1731926664.html
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россия, элла памфилова, технологии, политика

В ЦИК рассказали о тестировании онлайн-голосования

12:40 12.05.2021
 
© пресс-служба Мэра и Правительства МосквыИнтернет-голосование на выборах в Мосгордуму
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В тестировании дистанционного электронного голосования в России уже приняли участие около 200 тысяч человек или почти 9% от подавших заявления, система подвергается экстремальной нагрузке, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Тестирование системы электронного дистанционного голосования проходит 12-14 мая.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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ЦИК выяснит причины отказа гражданам в тренировке онлайн-голосования
"Еще раз хочу обратить внимание, что нигде никогда в таком масштабе не применялось дистанционное электронное голосование, ни в одной стране мира. Мы сейчас по масштабу первопроходцы практически. Естественно, разного рода сбои, какие-то ошибки неизбежны, на то и тренировка, чтобы их выявить, тщательно проанализировать и ликвидировать в дальнейшем", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Она напомнила, что тестирование проходит во всех субъектах РФ, участники получат от двух до шести электронных бюллетеней, по которым они смогут проголосовать за условных кандидатов в рамках более тысячи избирательных кампаний. Подали заявки на участие в тестировании около 2,5 миллионов человек, получили возможность проголосовать 2,3 миллиона.
"На данный момент, порядка двухсот тысяч уже успели проголосовать", - сказала Памфилова.
Она подчеркнула, что система подвергается экстремальной нагрузке, чтобы к выборам отработать и выявить все слабые места, отладить их. "Чтобы к выборам она работала, наша мечта, как часы. Как хорошие швейцарские часы", - добавила Памфилова.
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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