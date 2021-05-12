Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210512/vybory-1731885231.html
Замглавы МИД считает попытки повлиять на выборы в Госдуму вероятными
Замглавы МИД считает попытки повлиять на выборы в Госдуму вероятными
Российский МИД считает весьма вероятными попытки ряда государств деструктивно "поучаствовать" в выборах в Госдуму РФ, сказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T09:19
2021-05-12T12:43
олег сыромолотов
сша
россия
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150578/05/1505780592_0:22:4804:2724_1920x0_80_0_0_8b56d9bccd28a1689c0f15500e515f36.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский МИД считает весьма вероятными попытки ряда государств деструктивно "поучаствовать" в выборах в Госдуму РФ, сказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости.Представители некоторых западных посольств участвовали в недавних незаконных акциях в России. Отвечая на вопрос о том, нету ли опасности, что иностранные посольства как-то могут быть задействованы для дестабилизации обстановки во время, до и после выборов в Думу, дипломат заметил, что "действительно, сомнительная деятельность наших коллег из иностранных посольств в Москве в ходе несогласованных акций протеста не может не вызывать обеспокоенность"."Российскими правоохранителями неоднократно фиксировались поползновения дипломатов других стран каким-либо образом оказать влияние на происходящие в нашей стране политические процессы", - сказал он."Чего стоит только публикация Посольством США в Москве "маршрута протестов" в городах России!", - добавил замглавы МИД России.По его словам, "....предупреждения в адрес представительств зарубежных государств о необходимости воздерживаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны уже были неоднократно сделаны на самом высоком уровне"."В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что в случае уличения в такой несоответствующей дипломатическому статусу активности намерены реагировать жестко, в соответствии с нормами международного права", - отметил Сыромолотов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210427/vybory-1730159373.html
https://ria.ru/20210330/vybory-1603391667.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150578/05/1505780592_266:0:4541:3206_1920x0_80_0_0_dd6d78740db9d88da65c805115c027e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег сыромолотов, сша, россия, госдума рф, политика

Замглавы МИД считает попытки повлиять на выборы в Госдуму вероятными

09:19 12.05.2021 (обновлено: 12:43 12.05.2021)
 
© Фото : предоставлено МИД РФЗаместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Фото : предоставлено МИД РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский МИД считает весьма вероятными попытки ряда государств деструктивно "поучаствовать" в выборах в Госдуму РФ, сказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости.
Представители некоторых западных посольств участвовали в недавних незаконных акциях в России. Отвечая на вопрос о том, нету ли опасности, что иностранные посольства как-то могут быть задействованы для дестабилизации обстановки во время, до и после выборов в Думу, дипломат заметил, что "действительно, сомнительная деятельность наших коллег из иностранных посольств в Москве в ходе несогласованных акций протеста не может не вызывать обеспокоенность".
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 15:21
Путин уверен, что россияне проголосуют на выборах в Госдуму осознанно
"Российскими правоохранителями неоднократно фиксировались поползновения дипломатов других стран каким-либо образом оказать влияние на происходящие в нашей стране политические процессы", - сказал он.
"Чего стоит только публикация Посольством США в Москве "маршрута протестов" в городах России!", - добавил замглавы МИД России.
"Что касается предстоящих выборов в Государственную Думу Российской Федерации, то считаем весьма вероятными попытки ряда государств деструктивно "поучаствовать" в этом ключевом для россиян событии", - сказал он.
По его словам, "....предупреждения в адрес представительств зарубежных государств о необходимости воздерживаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны уже были неоднократно сделаны на самом высоком уровне".
"В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что в случае уличения в такой несоответствующей дипломатическому статусу активности намерены реагировать жестко, в соответствии с нормами международного права", - отметил Сыромолотов.
Читайте полный текст интервью >>
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 07:54
Песков оценил возможность протестов перед выборами в Госдуму
 
Олег СыромолотовСШАРоссияГосдума РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Биолог спрогнозировала заболеваемость COVID-19 в ближайшие месяцы
03:31В школу в Благовещенске поступил сигнал о возможной чрезвычайной ситуации
03:26Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
03:19Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей
03:16Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
03:14Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов
03:14Названы способы сократить выплаты по кредиту
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
Лента новостейМолния