https://ria.ru/20210512/vybory-1731885231.html

Замглавы МИД считает попытки повлиять на выборы в Госдуму вероятными

Замглавы МИД считает попытки повлиять на выборы в Госдуму вероятными

Российский МИД считает весьма вероятными попытки ряда государств деструктивно "поучаствовать" в выборах в Госдуму РФ, сказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T09:19

2021-05-12T09:19

2021-05-12T12:43

олег сыромолотов

сша

россия

госдума рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150578/05/1505780592_0:22:4804:2724_1920x0_80_0_0_8b56d9bccd28a1689c0f15500e515f36.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский МИД считает весьма вероятными попытки ряда государств деструктивно "поучаствовать" в выборах в Госдуму РФ, сказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости.Представители некоторых западных посольств участвовали в недавних незаконных акциях в России. Отвечая на вопрос о том, нету ли опасности, что иностранные посольства как-то могут быть задействованы для дестабилизации обстановки во время, до и после выборов в Думу, дипломат заметил, что "действительно, сомнительная деятельность наших коллег из иностранных посольств в Москве в ходе несогласованных акций протеста не может не вызывать обеспокоенность"."Российскими правоохранителями неоднократно фиксировались поползновения дипломатов других стран каким-либо образом оказать влияние на происходящие в нашей стране политические процессы", - сказал он."Чего стоит только публикация Посольством США в Москве "маршрута протестов" в городах России!", - добавил замглавы МИД России.По его словам, "....предупреждения в адрес представительств зарубежных государств о необходимости воздерживаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны уже были неоднократно сделаны на самом высоком уровне"."В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что в случае уличения в такой несоответствующей дипломатическому статусу активности намерены реагировать жестко, в соответствии с нормами международного права", - отметил Сыромолотов.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210427/vybory-1730159373.html

https://ria.ru/20210330/vybory-1603391667.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег сыромолотов, сша, россия, госдума рф, политика