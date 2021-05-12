Замглавы МИД считает попытки повлиять на выборы в Госдуму вероятными
09:19 12.05.2021 (обновлено: 12:43 12.05.2021)
© Фото : предоставлено МИД РФЗаместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов
© Фото : предоставлено МИД РФ
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский МИД считает весьма вероятными попытки ряда государств деструктивно "поучаствовать" в выборах в Госдуму РФ, сказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости.
Представители некоторых западных посольств участвовали в недавних незаконных акциях в России. Отвечая на вопрос о том, нету ли опасности, что иностранные посольства как-то могут быть задействованы для дестабилизации обстановки во время, до и после выборов в Думу, дипломат заметил, что "действительно, сомнительная деятельность наших коллег из иностранных посольств в Москве в ходе несогласованных акций протеста не может не вызывать обеспокоенность".
"Российскими правоохранителями неоднократно фиксировались поползновения дипломатов других стран каким-либо образом оказать влияние на происходящие в нашей стране политические процессы", - сказал он.
"Чего стоит только публикация Посольством США в Москве "маршрута протестов" в городах России!", - добавил замглавы МИД России.
"Что касается предстоящих выборов в Государственную Думу Российской Федерации, то считаем весьма вероятными попытки ряда государств деструктивно "поучаствовать" в этом ключевом для россиян событии", - сказал он.
По его словам, "....предупреждения в адрес представительств зарубежных государств о необходимости воздерживаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны уже были неоднократно сделаны на самом высоком уровне".
"В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что в случае уличения в такой несоответствующей дипломатическому статусу активности намерены реагировать жестко, в соответствии с нормами международного права", - отметил Сыромолотов.
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