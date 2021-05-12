https://ria.ru/20210512/vstrecha-1732023653.html

Лавров и Блинкен договорились встретиться в Рейкьявике

Лавров и Блинкен договорились встретиться в Рейкьявике

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились провести встречу в Рейкьявике 20 мая, сообщило министерство... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T19:27

2021-05-12T19:27

2021-05-12T19:27

россия

энтони блинкен

сергей лавров

сша

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились провести встречу в Рейкьявике 20 мая, сообщило министерство иностранных дел России, комментируя телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран."Было затронуто также взаимодействие двух стран в Арктическом совете (АС), в том числе в свете перехода председательства в этой структуре к Российской Федерации, который состоится на министерской сессии АС в Рейкьявике 20 мая с.г. Сергей Лавров и Энтони Блинкен договорились провести "на полях" этой сессии отдельную встречу для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210512/lavrov-1732021835.html

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2021

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россия, энтони блинкен, сергей лавров, сша