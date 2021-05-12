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Лавров и Блинкен договорились встретиться в Рейкьявике
Лавров и Блинкен договорились встретиться в Рейкьявике
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились провести встречу в Рейкьявике 20 мая, сообщило министерство... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T19:27
2021-05-12T19:27
2021-05-12T19:27
россия
энтони блинкен
сергей лавров
сша
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились провести встречу в Рейкьявике 20 мая, сообщило министерство иностранных дел России, комментируя телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран."Было затронуто также взаимодействие двух стран в Арктическом совете (АС), в том числе в свете перехода председательства в этой структуре к Российской Федерации, который состоится на министерской сессии АС в Рейкьявике 20 мая с.г. Сергей Лавров и Энтони Блинкен договорились провести "на полях" этой сессии отдельную встречу для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210512/lavrov-1732021835.html
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россия, энтони блинкен, сергей лавров, сша