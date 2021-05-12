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МИД не исключил встречи Лаврова и Блинкена в Рейкьявике в конце мая
МИД не исключил встречи Лаврова и Блинкена в Рейкьявике в конце мая
В Москве не исключают, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Тони Блинкен проведут встречу в Рейкьявике в конце мая на полях... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T18:40
2021-05-12T18:51
арктический совет
сергей рябков
москва
россия
энтони блинкен
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
политика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В Москве не исключают, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Тони Блинкен проведут встречу в Рейкьявике в конце мая на полях министерского заседания Арктического совета, сказал журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я допускаю, что это впишется в графики, но для этого требуется, чтобы такое понимание было между моим руководителем и госсекретарем США. Не знаю, обсуждался ли в ходе сегодняшнего разговора этот вопрос и в каком ключе, но исключать я бы ничего не стал", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.
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арктический совет, сергей рябков, москва, россия, энтони блинкен, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, политика

МИД не исключил встречи Лаврова и Блинкена в Рейкьявике в конце мая

18:40 12.05.2021 (обновлено: 18:51 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В Москве не исключают, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Тони Блинкен проведут встречу в Рейкьявике в конце мая на полях министерского заседания Арктического совета, сказал журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я допускаю, что это впишется в графики, но для этого требуется, чтобы такое понимание было между моим руководителем и госсекретарем США. Не знаю, обсуждался ли в ходе сегодняшнего разговора этот вопрос и в каком ключе, но исключать я бы ничего не стал", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
18:40
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Арктический советСергей РябковМоскваРоссияЭнтони БлинкенСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАПолитика
 
 
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