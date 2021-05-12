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МИД не исключил встречи Лаврова и Блинкена в Рейкьявике в конце мая

МИД не исключил встречи Лаврова и Блинкена в Рейкьявике в конце мая

В Москве не исключают, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Тони Блинкен проведут встречу в Рейкьявике в конце мая на полях... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T18:40

2021-05-12T18:40

2021-05-12T18:51

арктический совет

сергей рябков

москва

россия

энтони блинкен

сергей лавров

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сша

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В Москве не исключают, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Тони Блинкен проведут встречу в Рейкьявике в конце мая на полях министерского заседания Арктического совета, сказал журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я допускаю, что это впишется в графики, но для этого требуется, чтобы такое понимание было между моим руководителем и госсекретарем США. Не знаю, обсуждался ли в ходе сегодняшнего разговора этот вопрос и в каком ключе, но исключать я бы ничего не стал", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20210512/dogovor-1732014097.html

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арктический совет, сергей рябков, москва, россия, энтони блинкен, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, политика