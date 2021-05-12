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Посольство США прекращает выдавать россиянам неиммиграционные визы

Посольство США прекращает выдавать россиянам неиммиграционные визы

Американская дипмиссия в России со среды сокращает объем консульских услуг и прекращает обрабатывать заявки на выдачу неиммиграционных виз за исключением... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T00:32

2021-05-12T00:32

2021-05-12T01:08

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Американская дипмиссия в России со среды сокращает объем консульских услуг и прекращает обрабатывать заявки на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок.В американском посольстве приостановку консульских услуг объяснили ограничительными мерами на работу дипломатической миссии США, которые были введены Россией в конце апреля как ответ на очередные антироссийские санкции.Кроме того, в американском посольстве предупредили, что перестают оказывать консульские услуги своим гражданам за исключением чрезвычайных случаев, которые касаются срочных вопросов - в обозримом будущем американцам в России не будут предоставлять нотариальных услуг, выдавать свидетельства о рождении детей, обновлять истекающие паспорта. Подобные услуги могут быть оказаны только в чрезвычайных обстоятельствах, но с существенной задержкой. Всем американцам с истекающей визой посольство посоветовало покинуть Россию до 15 июня.В посольстве отметили, что "из-за действий российского правительства, были вынуждены на 75% сократить численный состав консульских учреждений".В российском МИД заявление США о сокращении объема предоставляемых консульских услуг восприняли с недоумением. В ведомстве отметили, что на первый взгляд решение США ограничить оказание консульских услуг в России "выглядит как проявление архаичности и неэффективности американских консульских и дипломатических служб". В МИД подчеркнули, что и до этого визовое обслуживание шло с многомесячными задержками, а ожидание интервью у американского консула длилось до года, в целом ситуацию можно описать как "не умеем и не хотим работать", потому что в российских консульских учреждениях, число которых американская сторона в последние годы существенно сократила, срок оформления виз остался прежним – до 10 дней.Кроме того, в российском министерстве иностранных дел напомнили, что сейчас в США командировано 455 российских работников, из них 155 - в постоянное представительство России при ООН в Нью-Йорке, но эти дипломаты двусторонними отношениями и консульскими вопросами не занимаются. Столько же дипломатов работает в американских дипмиссиях в России.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.Россия заявила ранее о ряде ответных мер на американские санкции, включая высылку дипломатов, запрет на въезд ряду чиновников США и предложение послу Джону Салливану поехать в Вашингтон на консультации. Кроме того, РФ приняла решение начать процедуру денонсации соглашения о поездках дипломатов за пределы мест их базирования, а также запретить россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в посольство или генконсульства США. Также Москва анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим госструктурам.

https://ria.ru/20210430/pushkov-1730741095.html

https://ria.ru/20210430/posolstvo-1730669481.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/viza-1730745598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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