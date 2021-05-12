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Посольство США прекращает выдавать россиянам неиммиграционные визы
Посольство США прекращает выдавать россиянам неиммиграционные визы
Американская дипмиссия в России со среды сокращает объем консульских услуг и прекращает обрабатывать заявки на выдачу неиммиграционных виз за исключением... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T00:32
2021-05-12T01:08
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Американская дипмиссия в России со среды сокращает объем консульских услуг и прекращает обрабатывать заявки на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок.В американском посольстве приостановку консульских услуг объяснили ограничительными мерами на работу дипломатической миссии США, которые были введены Россией в конце апреля как ответ на очередные антироссийские санкции.Кроме того, в американском посольстве предупредили, что перестают оказывать консульские услуги своим гражданам за исключением чрезвычайных случаев, которые касаются срочных вопросов - в обозримом будущем американцам в России не будут предоставлять нотариальных услуг, выдавать свидетельства о рождении детей, обновлять истекающие паспорта. Подобные услуги могут быть оказаны только в чрезвычайных обстоятельствах, но с существенной задержкой. Всем американцам с истекающей визой посольство посоветовало покинуть Россию до 15 июня.В посольстве отметили, что "из-за действий российского правительства, были вынуждены на 75% сократить численный состав консульских учреждений".В российском МИД заявление США о сокращении объема предоставляемых консульских услуг восприняли с недоумением. В ведомстве отметили, что на первый взгляд решение США ограничить оказание консульских услуг в России "выглядит как проявление архаичности и неэффективности американских консульских и дипломатических служб". В МИД подчеркнули, что и до этого визовое обслуживание шло с многомесячными задержками, а ожидание интервью у американского консула длилось до года, в целом ситуацию можно описать как "не умеем и не хотим работать", потому что в российских консульских учреждениях, число которых американская сторона в последние годы существенно сократила, срок оформления виз остался прежним – до 10 дней.Кроме того, в российском министерстве иностранных дел напомнили, что сейчас в США командировано 455 российских работников, из них 155 - в постоянное представительство России при ООН в Нью-Йорке, но эти дипломаты двусторонними отношениями и консульскими вопросами не занимаются. Столько же дипломатов работает в американских дипмиссиях в России.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.Россия заявила ранее о ряде ответных мер на американские санкции, включая высылку дипломатов, запрет на въезд ряду чиновников США и предложение послу Джону Салливану поехать в Вашингтон на консультации. Кроме того, РФ приняла решение начать процедуру денонсации соглашения о поездках дипломатов за пределы мест их базирования, а также запретить россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в посольство или генконсульства США. Также Москва анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим госструктурам.
https://ria.ru/20210430/pushkov-1730741095.html
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россия, сша, в мире

Посольство США прекращает выдавать россиянам неиммиграционные визы

00:32 12.05.2021 (обновлено: 01:08 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТабличка на здании посольства США в Москве
Табличка на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Американская дипмиссия в России со среды сокращает объем консульских услуг и прекращает обрабатывать заявки на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок.
В американском посольстве приостановку консульских услуг объяснили ограничительными мерами на работу дипломатической миссии США, которые были введены Россией в конце апреля как ответ на очередные антироссийские санкции.
Кроме того, в американском посольстве предупредили, что перестают оказывать консульские услуги своим гражданам за исключением чрезвычайных случаев, которые касаются срочных вопросов - в обозримом будущем американцам в России не будут предоставлять нотариальных услуг, выдавать свидетельства о рождении детей, обновлять истекающие паспорта. Подобные услуги могут быть оказаны только в чрезвычайных обстоятельствах, но с существенной задержкой. Всем американцам с истекающей визой посольство посоветовало покинуть Россию до 15 июня.
В посольстве отметили, что "из-за действий российского правительства, были вынуждены на 75% сократить численный состав консульских учреждений".
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В российском МИД заявление США о сокращении объема предоставляемых консульских услуг восприняли с недоумением. В ведомстве отметили, что на первый взгляд решение США ограничить оказание консульских услуг в России "выглядит как проявление архаичности и неэффективности американских консульских и дипломатических служб". В МИД подчеркнули, что и до этого визовое обслуживание шло с многомесячными задержками, а ожидание интервью у американского консула длилось до года, в целом ситуацию можно описать как "не умеем и не хотим работать", потому что в российских консульских учреждениях, число которых американская сторона в последние годы существенно сократила, срок оформления виз остался прежним – до 10 дней.
"Откровенно глупо звучат американские сетования на то, что новая реальность, не предполагающая найм "помощников" для выполнения служебных обязанностей, якобы стала для Вашингтона неожиданностью", - отметили в МИД.
Кроме того, в российском министерстве иностранных дел напомнили, что сейчас в США командировано 455 российских работников, из них 155 - в постоянное представительство России при ООН в Нью-Йорке, но эти дипломаты двусторонними отношениями и консульскими вопросами не занимаются. Столько же дипломатов работает в американских дипмиссиях в России.
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"В контексте принятых российской стороной ответных мер, направленных на обеспечение паритета в условиях функционирования дипломатических миссий двух стран, ничто не препятствует Вашингтону доукомплектовать штат своего посольства в Москве. Без 400 принятых на месте сотрудников из числа российских граждан в нем останутся 280 официально аккредитованных лиц с американскими дипломатическими и служебными паспортами. Квота же для США сейчас составляет 455 человек, то есть не проблема восполнить возникший "дефицит" и возобновить нормальную консульскую работу", - пояснили в МИД.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.
Россия заявила ранее о ряде ответных мер на американские санкции, включая высылку дипломатов, запрет на въезд ряду чиновников США и предложение послу Джону Салливану поехать в Вашингтон на консультации. Кроме того, РФ приняла решение начать процедуру денонсации соглашения о поездках дипломатов за пределы мест их базирования, а также запретить россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в посольство или генконсульства США. Также Москва анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим госструктурам.
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